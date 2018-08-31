В Коми сохранят региональные льготы для пожилых людей

Сыктывкар, , 15:10 — REGNUM «Повышение пенсионного возраста не коснется региональных льгот для людей старшего поколения. Все действующие для них льготы, в том числе региональные и иные меры социальной поддержки, которые назначаются при достижении мужчинами возраста 60 лет и 55 лет женщинами — будут сохранены», — заявил глава Коми Сергей Гапликов в интервью Комиинформ.

Речь идет, в первую очередь, о льготном проезде на общественном транспорте, льготах по оплате услуг ЖКХ, земельном налоге и налоге на имущество.

Это принципиальное условие, отметил глава, которое должно быть обязательно выполнено при изменении пенсионного законодательства и на которое в своём обращении акцентировал особое внимание президент страны Владимир Путин.

«Мы должны сохранить на уровне региона полный объём такой поддержки, доплат и компенсаций, все льготы по социальному и медицинскому обслуживанию граждан старшего поколения. Поэтому сейчас наша задача — принять все необходимые решения и внести соответствующие поправки в наше законодательство до вступления в силу нового федерального закона. Правительством Республики Коми такая работа уже организована», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого объявил о необходимости смягчить непопулярную реформу. Например, речь идёт об уменьшение предлагаемого пенсионного возраста для женщин до 60 лет, льготах для многодетных, ответственности для работодателей, чтобы люди предпенсионного возраста не потеряли работу и так далее.

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