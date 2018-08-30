«Путин предложил беспрецедентное количество льгот в пенсионной системе»

Ульяновск, , 13:04 — REGNUM К внесению изменений в пенсионное законодательство отношение положительное, потому что та ситуация, которая складывается сейчас в России с пенсионной системой, никуда не годится, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Медицинской палаты Ульяновской области Виктор Корнев.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к народу по поводу повышения пенсионного возраста всё правильно охарактеризовал, правильно расставил все акценты на проблемы пенсионной системы, объяснил, почему другого выхода нет. Президент предложил беспрецедентное количество льгот в пенсионной системе, которые особо обсуждались в обществе.

«В России нужно были преобразования в пенсионной системе, они давно назрели. Предложение властей — это не пенсионная реформа, просто изменяются некоторые параметры пенсионной системы РФ и связанные ними социальные льготы. Шаг властей в этом направлении правильный и грамотный», — высказал свое мнение Корнев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»