«После выступление Путина градус негатива снизился»

Ульяновск, , 12:23 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста положительное, потому что большинство людей выбирали президента РФ Владимира Путина, значит доверяют ему и его политике и не сомневаются в том, что он делает верные шаги, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области, член Общественной палаты Ульяновской области Владимир Сидоров.

«Пенсионную реформу нужно было проводить. По мнению президента, повышение пенсионного возраста — это единственное правильное решение. Если был бы другой вариант, не затрагивающий интересы людей, президент обязательно бы его предложил. Реформа принесёт пользу. Сейчас многих не устраивает размер пенсий, он мизерный. В ходе реализации реформы власти намерены значительно повысить пенсии, это очень положительный момент», — отметил эксперт.

Большинство граждан поддерживают Путина, понимая, что другого выхода из сложившейся ситуации нет. После выступление негативное мнение людей о повышении пенсионного возраст уменьшилось, градус негатива снизился. Хочется надеяться, что все смягчающие поправки, внесенные президентом, будут учтены и реализованы.

«Решение главы государства правильное. Россия и так практически находится в условиях изоляции (санкции и т. д.), холодная Третья мировая война уже давно идёт. Поэтому не должно быть разобщения народа, все должны доверять президенту, быть сплоченными и идти за ним», — высказал свое мнение Сидоров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»