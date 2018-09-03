Евкуров: Власти Ингушетии не допустят ухудшения положения пенсионеров

Магас, , 09:02 — REGNUM В Ингушетии будут приняты все необходимые меры для недопущения ухудшения социального положения пенсионеров в связи с готовящимися изменениями в пенсионном законодательстве. В кратчайшие сроки предложить инструменты максимально эффективной защиты людей старшего поколения поручил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

На совещании с представителями органов власти он заявил о необходимости сохранения всех региональных льгот и иных мер социальной поддержки.

«Сейчас наша задача — на уровне региона сохранить в полном объеме все льготы социальной поддержки граждан. Считаю недопустимым ухудшение их социального положения в связи с предстоящим повышением общеустановленного пенсионного возраста», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

В числе мер поддержки были названы сохранение льготного проезда на общественном транспорте, льгот по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество, а также особые условия медицинского обслуживания для граждан предпенсионного возраста. Кроме того, в Ингушетии намерены сохранить все региональные доплаты и компенсации, установленные ранее для пенсионеров.

Все меры поддержки будут узаконены парламентом республики на внеочередном заседании, которое состоится 27 сентября.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. В нем он подробно остановился на необходимости изменений в пенсионном законодательстве, объяснил причины, которые вызвали решение повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет.