Пермь, , 09:01 — REGNUM В своем выступлении президент РФ Владимир Путин обозначил все проблемы, которые требуют повышения пенсионного возраста. Изменение параметров пенсионной системы в России назрело давно, для этого шага сложились все предпосылки, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

«Впервые возрастные рамки пенсионного возраста были введены в стране в 1928 году (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), они были не для всех, а выборочно для работников тяжелых профессий. Возраст прожития в СССР тогда был 47 лет. В 1956 году, когда эту планку установили для всех выходящих на пенсию граждан и дали возможность получать пенсию по старости, средний возраст дожития составлял 60 лет. В настоящее время средняя продолжительность жизни выросла и составляет 73,5 года», — отметил эксперт.

При этом сейчас количество пенсионеров, которых нужно содержать, практически сравнялось с количеством работающих людей и перечисляющих пенсионные взносы. В стране около 43 миллионов пенсионеров. Людей трудоспособного возраста насчитывается порядка 80 миллионов человек. При этом взносы в Пенсионный фонд РФ платят чуть более 53 миллионов работающих граждан. В этих условиях пенсионная реформа назрела. Тем более что в трудовую жизнь входит малочисленное поколение (последствие резкого снижения рождаемости в 90-х годах). В этих условиях повышение пенсионного возраста вполне логично.

«Думаю, что общество оценило те предложения, которые внес президент РФ в своем телеобращении, — это уменьшение возраста выхода на пенсию женщин, многодетных матерей, множество компенсационных предложений для предпенсионеров, сохранение льгот и т.д. Все эти предложения главы государства проблему повышения пенсионного возраста несколько смягчили. Процесс обсуждения законопроекта продолжается, и какие-то замечания и дополнения еще будут учтены и внесены в документ», — высказал свое мнение Красильников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»