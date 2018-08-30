В ГД рабочая группа обсудит совершенствование пенсионного законодательства

Москва, , 19:00 — REGNUM Завтра, 31 августа, в Госдуме пройдет заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Участие в обсуждении примут глава Минтруда Максим Топилин, глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, представители Минздрава и министерства юстиции РФ, Счетной палаты, эксперты, бизнес-сообщество, а также главы профильных комитетов Госдумы, депутаты всех фракций, а также члены Совфеда.

Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа. Речь идет о законопроекте, предполагающем увеличение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ и отметил необходимость принятия законопроекта, однако также поручил существенно доработать его ко второму чтению. В частности, президент счел несправедливым увеличение пенсионного возраста на восемь лет для женщин, в то время как для мужчин показатель предлагается увеличить на пять лет. По мнению президента, пенсионный возраст для женщин должен вырасти не более, чем на пять лет.

Кроме того, глава государства также предложил ввести возможность досрочных пенсий для многодетных матерей, а также сохранить действующий порядок предоставления льгот по налогам на землю и недвижимость. Рабочая группа Госдумы на заседании обсудит обозначенные вопросы.

Помимо этого в ходе заседания участники рабочей группы также проработают вопросы, направленные на защиту прав работников предпенсионного возраста, которые поднял президент. Так, понятие «предпенсионный возраст» может быть закреплено законодательно. Кроме того, рабочая группа обсудит идею президента ввести ответственность работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста и двукратное увеличение пособия по безработице для таких граждан.

«Поставленная президентом задача предполагает внесение поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы, и участникам рабочей группы необходимо обсудить вопрос синхронизации принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста», — отмечал ранее Володин.