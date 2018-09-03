«После телеобращения Путина волна непонимания спадёт»

Самара, , 14:00 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в той редакции, в который предлагало правительство РФ, на сегодняшний день подвержено достаточно резкой критике, в частности, повышение пенсионного возраста женщинам на восемь лет. Скорректированное предложение президента РФ Владимира Путина уравнять этот возраст мужчина и женщинам (на пять лет) большинство восприняли с воодушевлением, это правильное и мудрое решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой социологии и культурологии Социально-гуманитарного института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, профессор Виктор Мачнев.

«Повышать пенсионный возраст необходимо, потому что ситуация в стране такая, что нынешним пенсионерам грозит отсутствие индексаций пенсий, а с 2020 года они могут получать пенсии с задержками», — считает эксперт.

Повышение пенсионного возраста — проблема психологически очень сложная, но для этого через СМИ нужно разъяснять людям, что это вынужденная, но необходимая мера. Россия практически одна из стран СНГ (за исключением Узбекистана), которая не перешла на новые параметры пенсионного возраста. Кроме того, стоит отметить, что реформа рассчитана на 16 лет, что должно быть менее болезненно для людей.

«Президенту нужно было бы выступить чуть-чуть пораньше, чтобы не поднимать сильную волну негодования, сопротивления и протестов. Выступление произошло с некоторой задержкой, ранее оно могло бы смягчить сильный негатив населения. Но при этом, стоит отметить, что озвученные президентом предложения, безусловно, являются продуманными, конструктивными и убедительными, поэтому волна непонимания и протеста будет спадать, и второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Государственной думе РФ пройдет более продуктивно», — высказал свое мнение Мачнев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»