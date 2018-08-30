В Ульяновской области планируют расширить систему льгот для пожилых

Ульяновск, , 10:34 — REGNUM В Ульяновской области на предстоящем в сентябре заседании регионального парламента планируют обсудить меры социальной поддержки населения, в том числе пролонгировать все льготы для людей старшего поколения и рассмотреть возможность их расширения. Такая договорённость достигнута на встрече губернатора Сергея Морозова с членами фракции «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Стороны обсудили выступление президента России Владимира Путина по пенсионной реформе. Губернатор Сергей Морозов констатировал, что «и наши инициативы и предложения были услышаны и нашли отражение в позиции президента». Но главным вопросом он обозначенную главой государства проблему «возрастной дискриминации работников старшего трудоспособного возраста». По мнению ульяновского губернатора, нужно дать гарантии защиты их трудовых прав и ужесточить ответственность работодателей за «возрастную дискриминацию».

«Ещё один важный момент — это сохранение уникального для нашей страны социального института — «института бабушек». В этой связи очень правильное решение об установлении пенсионного возраста на отметке 60 лет, который будет корректироваться в меньшую сторону в зависимости от количества детей. В российских семьях младшее поколение росло на руках старших мам — бабушек. И изменение пенсионного законодательства призвано стабилизировать демографический баланс, а также обеспечить достойный уровень жизни граждан пенсионного возраста», — уверен Сергей Морозов

Губернатор также предложил провести заседание областного парламента в начале сентября для обсуждения комплекса мер по поддержке населения. В том числе пролонгировать все льготы для людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также при возможности их расширить.

«Мы полностью поддерживаем озвученные главой государства предложения в законопроект и видим, что нам ещё предстоит большая работа. Президент поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы. Этот вопрос очень беспокоит наших граждан. И считаю правильным, что люди смогут получать предписанные им льготы на медицинское обслуживание, пользование общественным транспортом и имущественный налог при достижении 55 и 60 лет, а не при выходе на пенсию», — заявил спикер парламента Анатолий Бакаев.

Глава фракции единороссов Ростислав Эдварс сообщил, что от заксобрания было направлено более 20 предложений, в том числе о сокращении пенсионного возраста женщинам, предоставлении дополнительных рабочих мест людям предпенсионного возраста. И «эти предложения также нашли отражение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он объяснил причины изменений пенсионной системы и рассказал о мерах, которые смягчат социальные последствия манёвра. Целью повышения пенсионного возраста президент назвал обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы на долгие годы вперёд. Говоря о повышении возраста выхода на пенсию, глава государства заверил, что альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. Но они «кардинально ничего не решают, а просто латают дыры». В связи с этим Путин счёл логичным увеличить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, мужчинам — до 65-ти.