«Реформирование пенсионной системы необходимо ряди будущих поколений»

Самара, , 11:49 — REGNUM Полностью поддерживаю инициативу властей о проведении пенсионной реформы в России. Это сделать необходимо ряди будущих поколений и ради процветания государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ «Самарская городская больница № 4» Наталья Виктор.

«Первоначальный вариант реформы показался гражданам жёстким, реакция была негативная, но президент России Владимир Путин предложил ряд смягчающих мер, которые вызвали одобрение людей. Глава государства всё подробно и доходчиво объяснил, почему предпринимаются такие шаги и, как это будет происходить. Важно, что президент услышал мнение людей и предложил ряд смягчающих пенсионную реформу мер», — отметила эксперт.

Менять существующую пенсионную систему обязательно было нужно, чтобы не упала экономика, чтобы были средства на выплату пенсий, и в последующем пенсионеры получали достойную пенсию. Кроме того, в настоящее время сложилась такая ситуация, когда пожилое население опережает рождаемость, поэтому повышение пенсионного возраста — крайне необходимая мера.

«Предложенные изменения в пенсионном законодательстве направлены на улучшение благосостояния граждан, для улучшения их качества жизни. Людям предпенсионного возраста нужно заниматься своим здоровьем, чтобы жить долго и приносить пользу обществу. Сейчас становится модным вести здоровый образ жизни даже у молодёжи», — высказала свое мнение Виктор.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»