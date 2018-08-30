Льготы для пожилых обсудят в Госсовете Чувашии

Чебоксары, , 15:11 — REGNUM В Чувашии на одной «из ближайших сессий» Госсовета республики планируется обсудить сохранение «возрастных рамок действующих льгот» и выплат лицам старшего поколения. Об этом заявил спикер регионального парламента, лидер чувашских единороссов Валерий Филимонов, говоря о пенсионной реформе и комментируя обращение президента Владимира Путина.

Председатель Госсовета считает, что глава государства «вышел на честный и прямой разговор с гражданами России», что говорит не только о «глубоком понимании им важности вопроса, но и проявлении уважения к людям».

Валерий Филимонов обратил внимание на то, что Владимир Путин выступил с рядом инициатив, призванных «смягчить предлагаемые меры по изменению пенсионной системы для определенных категорий граждан», где особое внимание было уделено обеспечению гарантий сохранения рабочих мест для лиц предпенсионного возраста. В том числе поддержаны предложения «Единой России» о сохранении региональных льгот — в частности, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупки медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«Сохранение действующих региональных льгот мы обсудим с руководством республики, на заседании партийной фракции в Государственном совете Чувашии. Вопрос о сохранении возрастных рамок действующих льгот и выплат будет рассмотрен на одной из ближайших сессий республиканского парламента», — сказал спикер чувашского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к народу страны, в котором объяснил причины изменений пенсионной системы и рассказал о мерах по смягчению социальных последствий манёвра. Целью повышения пенсионного возраста президент назвал обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы. Говоря о повышении возраста выхода на пенсию, глава государства заверил, что альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. Но они «кардинально ничего не решают, а просто латают дыры». В связи с этим Путин счёл логичным увеличить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, мужчинам — до 65-ти.