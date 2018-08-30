«Смягчающие предложения Путина снимут напряженность в обществе»

Саратов, , 14:41 — REGNUM При повышении пенсионного возраста надо думать об очень важном вопросе: каково будет отношение работодателей в людям предпенсионного возраста. Ведь в России очень много предприятий находится в частных руках. Нужна система законов или правил, которая должна чётко регламентировать — если человек предпенсионного возраста, то он не должен подвергаться гонениям и находиться в подвешенном состоянии, что его в любой момент могут уволить, должны быть прописаны гарантии, заявила корреспонденту ИА REGNUM учитель истории и обществознания высшей категории МАОУ «Лицей математики и информатики» города Саратова Людмила Корнилова.

К пенсионной реформе неоднозначное отношение, много плюсов и много минусов. С одной стороны, после выхода большинство пенсионеров продолжают работать. С другой стороны, пенсионеры продолжают работать, может быть, не потому что хотят, а потому что не хватает денег, всё достаточно дорого. Пенсионерам в такой ситуации деваться некуда, приходиться работать.

«Телеобращение президента РФ Владимира Путина к гражданам по поводу повышения пенсионного возраста вызвано необходимостью. По стране после озвучивания правительством РФ соответствующего предложения пошла слишком большая волна негодования, проводится слишком много протестных выступлений и акций. Поэтому президенту нужно было объяснить шаги властей и успокоить народ. Кроме того, он внёс много смягчающих предложений, чтобы погасить негатив населения (в частности, смягчение в отношении женщин, многодетных матерей и т. д.). Хочется надеяться, что выступление главы государств разрядит обстановку и снимет напряженность в обществе», — высказал свое мнение Корнилова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»