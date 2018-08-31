«Президент РФ разговаривал с гражданами очень взвешенно и доверительно»

Саратов, , 10:46 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста — очень острый и болезненный для людей вопрос, но его решение назрело давно. Проведение пенсионной реформы необходимо, при этом хотелось, чтобы этот процесс был более мягким. заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров.

«Весь трудовой коллектив театра с воодушевлением смотрел телеобращение президента РФ Владимира Путина по поводу повышении пенсионного возраста. Трансляция выступления пришлась на обеденный перерыв, и люди вместо того, чтобы воспользоваться часом отдыха, предпочли услышать мнение главы государства», — подчеркнул руководитель театра.

Президент разговаривал с гражданами страны очень взвешенно и доверительно. Важный момент, которые озвучил глава государства, что сохраняются все федеральные льготы. Он предложил массу послаблений — снизить с 63 до 60 лет пенсионный возраст женщинам, предусмотреть досрочный выход на пенсию многодетных матерей, ввести наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также важно, что предложено сохранить институт досрочных пенсий. Все эти моменты очень значимы для людей.

«До выступления президента мнение людей о повышении пенсионного возраста было в основном негативным. После выступления мнение поменялось, нельзя сказать, что кардинально, но очень значительно в лучшую сторону, это важно Люди получили объективные разъяснения и отнеслись с пониманием, они прониклись. Меры предпринимать нужно, потому что есть надежда, что страна выйдет на более достойный уровень выплаты пенсий в ближайшее время», — высказал свое мнение Комаров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»