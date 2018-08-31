Глава Бурятии: Президент «взял на себя ответственность за сложные решения»

Улан-Удэ, , 14:33 — REGNUM Несмотря ни на какие нововведения, сохраняется особенное внимание и отношение к людям предпенсионного и пенсионного возраста. Такой вывод сделал глава Бурятии Алексей Цыденов, прослушав обращение президента России Владимира Путина к гражданам РФ по поводу предстоящей пенсионной реформы.

По мнению Цыденова, «президент как всегда взял на себя ответственность за сложные решения».

«Президенту удалось не просто смягчить реформу. Его волей мы сможем обеспечить людям, которые всю жизнь работали, кормили себя и страну, гарантии стабильности и в работе и на заслуженном отдыхе. Заявление президента даст нам в республике возможность также сохранить льготы, все имеющиеся региональные доплаты и компенсации для пожилых людей. Получить эти льготы станет возможно по достижении определенного возраста, а не статуса пенсионера», — приводит слова руководителя Бурятии пресс-служба правительства республики.

Алексей Цыденов подчеркнул, что региональные льготы должны по-прежнему назначаться мужчинам при достижении 60 лет, женщинам — 55 лет. Это, в частности, льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, налогам и так далее.

Правительство Бурятии намерено внести поправки в соответствующие республиканские законы в начале сентября. Они будут предложены для принятия на первой осенней сессии Народного Хурала (парламента Бурятии — прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, касающимся пенсионной реформы, 29 августа. Он акцентировал внимание на необходимости предложенных правительством РФ шагов и в то же время предложил ряд мер по смягчению.

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