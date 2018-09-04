«Большой переходный период поможет адаптироваться к повышению возраста»

Пенза, , 14:32 — REGNUM К пенсионной реформе отношение конструктивное, тянуть с этим нельзя. Если бы проведение реформы было бы сделано в экстренном порядке, то люди не успели бы приготовиться. Но время на переходный период, согласно законопроекту, дается достаточно (16 лет), поэтому шаг властей объективен, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Пензенской городской Думы, юрист Иван Краснов.

Если повышать пенсионный возраст надо, а для этого есть убедительные доводы, то это нужно делать заблаговременно с большим переходным периодом, что и предполагается сделать. Поэтому инициатива властей и смягчающие предложения президента РФ Владимира Путин в целом — это правильные шаги.

«По словам главы государства «обделенным никто не должен остаться», поэтому хочется надеяться, что все детали и замечания, которые не были озвучены президентом, в рабочем порядке будут рассмотрены и внесены в законопроект с учетом пожеланий граждан», — высказал свое мнение Краснов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»