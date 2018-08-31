«В выступлении президента РФ реализован посыл о справедливости»

Саратов, , 08:33 — REGNUM Изменения в пенсионном законодательстве, которые предложил президент РФ Владимир Путин, правильные и вызывают одобрение. Особенно смягчающие предложения главы государства вызывают позитивные эмоции у женщин, для которых увеличение возраста выхода на пенсию составит не восемь, а пять лет, это справедливо, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, член Общественной палаты Саратовской области Наталия Королькова.

«Важно, что разговор главы государств с народом состоялся. Разговор получился откровенный, искренний, очень душевный. В его выступлении был реализован посыл о справедливости, что вызывает гордость. Президент откровенно говорил с народом о том, что в стране тяжелая ситуация с Пенсионным фондом РФ (ПФР), потому что в 90-х годах были серьезные демографические проблемы, которые сейчас привели к тому, что число работающих практически сравнялось с числом пенсионеров, это сложно для содержания ПФР», — отметила эксперт.

Пенсионная реформа тяжело воспринимается народом, но тем не менее надо отдать должное фактам, которые говорят о том, что реформа реально нужна. Поблажки, которые предложил президент в отношении женщин с детьми, а также сохранение льгот пенсионерам — это очень хороший и правильный шаг. Кроме того, позитивный момент — повышение размера пенсий.

«Населению страны нужно понять, почему повышается пенсионный возраст, и адаптироваться к этой ситуации. Людям не нужно ни разочаровываться, ни собираться умирать, надо успокоиться, вести здоровый образ и не доживать до пенсии, а жить полноценной жизнью. Сейчас некомпетентность молодых специалистов зашкаливает, она пугает, поэтому стране нужны люди в возрасте с наработанными навыками, опытом и знаниями, чтобы передать их молодёжи», — высказала свое мнение Королькова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»