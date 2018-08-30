«Значимо, что президент РФ обращается к народу и слышит его»

Курган, , 11:28 — REGNUM Носителем власти в России является многонациональный народ, и президент РФ Владимир Владимирович Путин показывает это в течение всех своих сроков пребывания на этой должности. То есть берёт обратную связь от народа и корректируем те планы, которые предлагает гражданам правительство, либо какие-то другие федеральные органы, это очень значимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ от Курганской области Валерий Яхонтов.

«То есть народ через президента доводит свое мнение до властных структур, корректирует то, что они предлагают, исходя из того, какие мнения и замечания предлагают простые люди, глава государства прислушивается к мнению народа», — пояснил эксперт.

Что касается самой пенсионной реформы, то сначала надо было сделать подготовительные шаги, а потом уже принимать решения, чтобы люди видели, что изменения происходят в лучшую сторону, но получилось наоборот. В частности, предварительно нужно было создать новые рабочие места для трудоустройства и молодёжи, и людей предпенсионного возраста.

«Но проблемы пенсионной системы надо решать, и хорошо, что они начали решаться, максимально учитывая мнения людей. В телеобращении Путин отменил свои слова и аргументировал свою позицию. Многие люди после выступления поменяли свое мнение относительно повышения пенсионного возраста. Самое важное, что президент обращается к народу и слышит его, с людьми нужно разговаривать», — высказал свое мнение Яхонтов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»