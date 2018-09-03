В Марий Эл сохранят льготы для пенсионеров по возрасту

Йошкар-Ола, , 20:25 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев поддержал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в пенсионном законодательстве. Также он выступил за сохранение пенсионных льгот жителям республики, которые достигнут нынешнего пенсионного возраста после его повышения. Об этом он заявил на встрече со спикером Госсобрания республики Юрием Минаковым, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«В связи с предстоящим изменением российского законодательства и у нас в республике стоит задача приведения законодательства до уровня, гарантирующего соблюдение социальных льгот, лицам достигшим 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего возраста у мужчин. Поэтому перед Государственным Собранием стоит задача активной законотворческой работы по тому, чтобы эти льготы были в республике сохранены в полном объеме», — сказал Евстифеев и добавил, что планируется сохранить также ежемесячные доплаты за ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Минаков заверил главу республики, что парламент Марий Эл также поддерживает все предложения главы государства, а соответствующие изменения в законодательство будут внесены на одной из ближайших сессий.

«Естественно, тот проект закона, который уже внесен правительством, мы его поддерживаем. 20 сентября на сессии «льготные» законы будут приняты, и, соответственно, с 1 января 2019 года те льготы, которые сегодня имеют пенсионеры Республики Марий Эл, будут предоставлены нашим жителям», — заключил председатель Госсобрания.

По информации правительства республики, в настоящее время общая численность льготников составляет 247 тыс. человек, из них — 65,4 тыс. граждан пользуются региональными льготами.

ИА REGNUM напоминает, 19 июля Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального закона, предусматривающий поэтапное изменение пенсионного законодательства с 2019 года. 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого предложил смягчить предлагаемую правительством пенсионную реформу.