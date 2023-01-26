«Мы даже рады»: что известно о доставшихся Украине «Абрамсах»
Белый дом официально утвердил поставку на Украину первой партии тяжёлой бронетехники американского производства. Об этом в ходе официального видеообращения заявил президент США Джо Байден. Он сообщил о передаче Киеву 31 танка Abrams и восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) М88А2 — они предназначены для технического обслуживания танков и эвакуации подбитых машин.
Заявление Байдена было сделано после того, как несколько стран Европы договорились отправить на Украину партии танков немецкого производства Leopard 2 и британских Challenger.
Президент США подчеркнул, что поставить Киеву танки рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, который считает: эти боевые машины повысят «способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей».
Официальные лица НАТО и администрации США не скрывают, что передача новой техники Киеву предназначена для подготовки нового наступления ВСУ. Байден прямо указал, что целью продвижения украинских войск должен стать в том числе Крым. «Мы хотим убедиться, что у них (украинских властей) есть подходящие мощности не только для защиты от России, … но и возможность для возврата суверенной территории. Крым — это Украина», — привело слова Байдена РИА Новости.
Но многое заставляет усомниться в том, что поставки западной техники окажут серьезное влияние на ход боевых действий в зоне СВО.
Как сообщает телеканал CNBC, в распоряжение ВСУ будут переданы танки в варианте M1A1. Конкретная модификация не называется, однако не исключено, что речь идёт о машинах M1A1 FEP, которые ранее состояли на вооружении танковых соединений Корпуса морской пехоты (КМП) США. До недавнего времени на складах КМП числилось более 450 танков этой модели, а также 80 ремонтно-эвакуационных машин M88A1. В июле 2020 года в армии США прошла реформа, после которой эти машины были списаны.
Эксперты полагают, что для поставок Украине будут использоваться именно эти запасы, поскольку армия США более не нуждается в этой технике. Модификация M1A1 FEP серьёзно уступает не только машинам, состоящим на вооружении американской армии, но и тем моделям, которые идут на экспорт в Саудовскую Аравию и другие страны, способные оплатить поставки. Но даже они показали себя в ходе реальных боевых действий с далеко не лучшей стороны.
В ходе военных действий в Йемене силами повстанцев-хуситов уничтожено не менее 20 танков M1A2S Abrams. Кстати, там же были подбиты несколько десятков БРЭМ M88A1 — тех самых, которые уже были обещаны ВСУ.
Хуситы использовали для уничтожения танков устаревшие противотанковые комплексы ещё советского производства. Высокий уровень потерь бронетехники вынудил США потребовать от саудовцев отозвать танки с фронта, чтобы не бросать тень на продукцию американского ВПК.
Наиболее вероятно, что ВСУ получат устаревшие модификации танков Abrams, которые сами по себе не изменят ситуации на фронте, считает и военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.
«Единственным действенным средством защиты бронетехники с противотанковыми комплексами являются комплексы активной защиты — КАЗ. Пару лет назад в армии США прошли испытания израильского КАЗ Trophy на танках Abrams. Испытания как раз начали после того, как массу саудовских танков подбили при помощи противотанковых ракет «Фагот», «Конкурс» и так далее», — рассказал военный эксперт в интервью ИА REGNUM.
«Но эти комплексы устанавливаются только на танки для армии США модификации M1A2 SEPv2, — пояснил Михайловский. — В случае с модификацией M1A1, которые передают ВСУ, ни о чём таком говорить не приходится. Просто потому, что Штаты никогда не захотят, чтобы их передовые наработки попали в чужие руки. Так что ничего принципиально нового Киев не получит».
«Главное «слабое место» этих машин — отсутствие защиты от ручных средств противотанковой борьбы, которыми украинский театр военных действий просто перенасыщен» — отметил эксперт.
Возможно, именно нежеланием подставлять свою продукцию под удар обусловлен тот факт, что армия США не торопится осуществить поставки на деле. По словам президента Байдена, на обучение и слаживание экипажей должны уйти долгие месяцы, прежде чем машины будут готовы к отправке на фронт.
Ещё одна проблема, с которой неминуемо столкнутся ВСУ при эксплуатации поставленных из США машин — логистические трудности. На это обратил внимание осведомлённый источник ИА REGNUM в рядах защитников ДНР.
«У них всё равно будут проблемы с логистикой и обслуживанием, а танк хоть и грозная, но очень нежная машина. Десятки людей должны поработать, прежде чем экипаж сядет в Abrams и произведет хоть один выстрел. А мы еще на все это посмотрим — через прицел орудия. А потом два-три ПТУРа улетят в ту сторону, и сгорит этот Abrams или Leopard за милую душу», — отмечает собеседник.
В числе проблем американских танков эксперты называют и тяжесть: более 60 тонн против 45 тонн у танков советской и российской «школы». Именно этот факт, возможно, стал причиной, по которой США выделяют Украине ремонтно-эвакуационные машины.
«Вообще, бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A1 просто по штату входят в танковый батальон армии США. Так было и в Ираке, так было и у саудовцев в Йемене. Причина простая. Это очень тяжёлые машины. Малейшее повреждение — и их надо брать на буксир, отвозить в тыл», — указал офицер танковых войск запаса Михайловский.
«Американская бронетехника, например, БМП M113, очень плохо реагирует на раскисшие дороги, как показывает опыт, — говорит Михайловский. — Причём если в тёплую погоду мешает грязь, то с похолоданием комья земли, которые забились в гусеницы, просто обездвиживают машину. Как себя в этих условиях поведёт шестидесятитонная машина, да ещё с экипажем и боекомплектом на борту — большой вопрос. Кстати, именно БРЭМ M88A1 в том же Йемене и Ираке часто становилась добычей для операторов ПТРК, потому что она не защищена практически, а для обслуживания американской техники их требуется очень много».
Эксперты сходятся во мнении, что техника производства НАТО плохо предназначена для использования в условиях украинского конфликта. Однако похоже, что Запад вынужден пойти даже на репутационные потери, чтобы оказать помощь ВСУ. Причина, по которой США и их союзники решились на поставки своей техники — высокие потери ВСУ в танках советского производства. По данным сервиса Lostarmour, анализирующего фото и видеозаписи, сделанные в зоне военных действий, с 24 февраля 2022 года украинские войска потеряли как минимум 265 танков.
Кстати, как отмечает источник ИА REGNUM в наших войсках, знакомый с настроениями российских военных, факт поставок бронетехники НАТО не просто не расстраивает их, а даже вызывает сдержанный оптимизм.
«Сейчас мы даже рады тому, что поставляют западные танки, — подчеркнул собеседник. — Это значит, что за время проведения СВО мы выбили все поставленные танки. И это значит, что у них сейчас просто нет возможности поставить советские танки. Вот чему мы радуемся. Настолько эффективной была наша работа по уничтожению танковых подразделений Украины. Мы закончили их запасы. Им нечего отправлять, и речь сейчас у них идет о том, чтобы подобрать для Украины хоть что-то».