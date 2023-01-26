Белый дом официально утвердил поставку на Украину первой партии тяжёлой бронетехники американского производства. Об этом в ходе официального видеообращения заявил президент США Джо Байден. Он сообщил о передаче Киеву 31 танка Abrams и восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) М88А2 — они предназначены для технического обслуживания танков и эвакуации подбитых машин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженный Abrams

Заявление Байдена было сделано после того, как несколько стран Европы договорились отправить на Украину партии танков немецкого производства Leopard 2 и британских Challenger.

Президент США подчеркнул, что поставить Киеву танки рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, который считает: эти боевые машины повысят «способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей».

Официальные лица НАТО и администрации США не скрывают, что передача новой техники Киеву предназначена для подготовки нового наступления ВСУ. Байден прямо указал, что целью продвижения украинских войск должен стать в том числе Крым. «Мы хотим убедиться, что у них (украинских властей) есть подходящие мощности не только для защиты от России, … но и возможность для возврата суверенной территории. Крым — это Украина», — привело слова Байдена РИА Новости.

Но многое заставляет усомниться в том, что поставки западной техники окажут серьезное влияние на ход боевых действий в зоне СВО.

Как сообщает телеканал CNBC, в распоряжение ВСУ будут переданы танки в варианте M1A1. Конкретная модификация не называется, однако не исключено, что речь идёт о машинах M1A1 FEP, которые ранее состояли на вооружении танковых соединений Корпуса морской пехоты (КМП) США. До недавнего времени на складах КМП числилось более 450 танков этой модели, а также 80 ремонтно-эвакуационных машин M88A1. В июле 2020 года в армии США прошла реформа, после которой эти машины были списаны.

nara. getarchive. net Уничтоженный БРЭМ M88A1

Эксперты полагают, что для поставок Украине будут использоваться именно эти запасы, поскольку армия США более не нуждается в этой технике. Модификация M1A1 FEP серьёзно уступает не только машинам, состоящим на вооружении американской армии, но и тем моделям, которые идут на экспорт в Саудовскую Аравию и другие страны, способные оплатить поставки. Но даже они показали себя в ходе реальных боевых действий с далеко не лучшей стороны.

В ходе военных действий в Йемене силами повстанцев-хуситов уничтожено не менее 20 танков M1A2S Abrams. Кстати, там же были подбиты несколько десятков БРЭМ M88A1 — тех самых, которые уже были обещаны ВСУ.

Хуситы использовали для уничтожения танков устаревшие противотанковые комплексы ещё советского производства. Высокий уровень потерь бронетехники вынудил США потребовать от саудовцев отозвать танки с фронта, чтобы не бросать тень на продукцию американского ВПК.

Наиболее вероятно, что ВСУ получат устаревшие модификации танков Abrams, которые сами по себе не изменят ситуации на фронте, считает и военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Единственным действенным средством защиты бронетехники с противотанковыми комплексами являются комплексы активной защиты — КАЗ. Пару лет назад в армии США прошли испытания израильского КАЗ Trophy на танках Abrams. Испытания как раз начали после того, как массу саудовских танков подбили при помощи противотанковых ракет «Фагот», «Конкурс» и так далее», — рассказал военный эксперт в интервью ИА REGNUM.

«Но эти комплексы устанавливаются только на танки для армии США модификации M1A2 SEPv2, — пояснил Михайловский. — В случае с модификацией M1A1, которые передают ВСУ, ни о чём таком говорить не приходится. Просто потому, что Штаты никогда не захотят, чтобы их передовые наработки попали в чужие руки. Так что ничего принципиально нового Киев не получит».

DoD photo by LCPL Jennifer A. Krusen Уничтоженный Abrams

«Главное «слабое место» этих машин — отсутствие защиты от ручных средств противотанковой борьбы, которыми украинский театр военных действий просто перенасыщен» — отметил эксперт.

Возможно, именно нежеланием подставлять свою продукцию под удар обусловлен тот факт, что армия США не торопится осуществить поставки на деле. По словам президента Байдена, на обучение и слаживание экипажей должны уйти долгие месяцы, прежде чем машины будут готовы к отправке на фронт.

Ещё одна проблема, с которой неминуемо столкнутся ВСУ при эксплуатации поставленных из США машин — логистические трудности. На это обратил внимание осведомлённый источник ИА REGNUM в рядах защитников ДНР.

«У них всё равно будут проблемы с логистикой и обслуживанием, а танк хоть и грозная, но очень нежная машина. Десятки людей должны поработать, прежде чем экипаж сядет в Abrams и произведет хоть один выстрел. А мы еще на все это посмотрим — через прицел орудия. А потом два-три ПТУРа улетят в ту сторону, и сгорит этот Abrams или Leopard за милую душу», — отмечает собеседник.

В числе проблем американских танков эксперты называют и тяжесть: более 60 тонн против 45 тонн у танков советской и российской «школы». Именно этот факт, возможно, стал причиной, по которой США выделяют Украине ремонтно-эвакуационные машины.

«Вообще, бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A1 просто по штату входят в танковый батальон армии США. Так было и в Ираке, так было и у саудовцев в Йемене. Причина простая. Это очень тяжёлые машины. Малейшее повреждение — и их надо брать на буксир, отвозить в тыл», — указал офицер танковых войск запаса Михайловский.

«Американская бронетехника, например, БМП M113, очень плохо реагирует на раскисшие дороги, как показывает опыт, — говорит Михайловский. — Причём если в тёплую погоду мешает грязь, то с похолоданием комья земли, которые забились в гусеницы, просто обездвиживают машину. Как себя в этих условиях поведёт шестидесятитонная машина, да ещё с экипажем и боекомплектом на борту — большой вопрос. Кстати, именно БРЭМ M88A1 в том же Йемене и Ираке часто становилась добычей для операторов ПТРК, потому что она не защищена практически, а для обслуживания американской техники их требуется очень много».

U. S. Arms Подбитый Abrams

Эксперты сходятся во мнении, что техника производства НАТО плохо предназначена для использования в условиях украинского конфликта. Однако похоже, что Запад вынужден пойти даже на репутационные потери, чтобы оказать помощь ВСУ. Причина, по которой США и их союзники решились на поставки своей техники — высокие потери ВСУ в танках советского производства. По данным сервиса Lostarmour, анализирующего фото и видеозаписи, сделанные в зоне военных действий, с 24 февраля 2022 года украинские войска потеряли как минимум 265 танков.

Кстати, как отмечает источник ИА REGNUM в наших войсках, знакомый с настроениями российских военных, факт поставок бронетехники НАТО не просто не расстраивает их, а даже вызывает сдержанный оптимизм.

«Сейчас мы даже рады тому, что поставляют западные танки, — подчеркнул собеседник. — Это значит, что за время проведения СВО мы выбили все поставленные танки. И это значит, что у них сейчас просто нет возможности поставить советские танки. Вот чему мы радуемся. Настолько эффективной была наша работа по уничтожению танковых подразделений Украины. Мы закончили их запасы. Им нечего отправлять, и речь сейчас у них идет о том, чтобы подобрать для Украины хоть что-то».