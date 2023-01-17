На фоне сложных армяно-азербайджанских отношений, которые в настоящее время колеблются от продвижения в деле подписания мирного договора между двумя странами до вспышки нового открытого противостояния, Баку добивается определенных дипломатических успехов в Ватикане. Как сообщил на днях государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин, в этом году он планирует посетить эту закавказскую республику. Точную дату Паролин, правда, не назвал, но сам факт анонсирования говорит о многом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Поездки госсекретаря не имеют такого статусного и символического характера, как апостольские визиты понтификов. «Премьер-министры Ватикана» решают конкретные задачи, занимаясь урегулированием «трудных вопросов» — от функционирования Католической церкви в той или иной стране и ее отношений со Святым престолом до разгадывания «политических ребусов».

Азербайджан — государство исламское, каких-то особых проблем у небольшой местной католической общины с Баку нет, поэтому азербайджано-ватиканские отношения выглядят преимущественно решением геополитических задач под прикрытием культурного диалога.

Баку пытается протянуть мостик от Рима к Нагорному Карабаху. После второй карабахской войны в Азербайджане стали акцентировать внимание на том, что «в результате почти 30-летней военной агрессии и оккупации религиозным и культурным памятникам страны был нанесен серьезный ущерб армянскими захватчиками, историко-культурные памятники различных религий подверглись вандализму, полностью разрушены 64 мечети». Баку обещает восстановить их и приглашает убедиться в этом ватиканских куриальных сановников. Отсюда вопрос, доедет ли кардинал Паролин в ходе анонсированного им визита до районов Нагорного Карабаха, которые Азербайджан по итогам войны взял под свой контроль. Пребывание госсекретаря на этих территориях даст дополнительные аргументы Баку, обвиняемому в Ереване в блокаде Арцаха, «древнейшей постоянно населенной армянской родине, усеянной армянскими церквями, монастырями и памятниками, предшествовавшими распространению христианства в Европе на десятилетия».

Nicholas Babaian Азербайджанские танки в Нагорном Карабахе

Но как, в принципе, случилось то, что Святой престол в последнее время симпатизирует скорее Азербайджану, а не Армении?

С медийной точки зрения сегодня репутация Баку в Европе и среди ряда религиозных организаций не сказать чтобы позитивная. В декабре прошлого года Всемирный совет церквей и Конференция европейских церквей даже выступили с призывом к верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю продлить мандат существующей мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, что было бы в интересах Еревана. Активность проявляют и европейские епархии Армянской апостольской церкви. Патриарший легат в Центральной Европе епископ Тиран Петросян и армянская община в Австрии на днях обратились к Вене и Берлину с просьбой выступить против Баку. Как говорится в их открытом письме, которое цитирует австрийское католическое агентство KATHPRESS, «авторитарный президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние годы инвестировал миллионы на Запад, чтобы улучшить свой имидж. Бездействие Европы сейчас создает впечатление, «что эта коррупция принесла свои плоды». Но «президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключает дальнейшие соглашения с азербайджанским диктатором». Равным образом аргументация армян не находит на публичном уровне поддержки Ватикана.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

В данном случае церковные армянские общины и диаспоральные организации делают ошибку, когда наряду с Баку начинают атаковать также Москву, заявляя об «агрессивной войне России против Украины» и необходимости больше не различать «плохих» и «хороших диктаторов». Одновременно они же вместе с некоторыми «либеральными» католическими экспертами предъявляют претензии к Москве из-за «пассивной позиции российских миротворцев» и утверждают, что «Кремль кажется все более слабым на Кавказе из-за войны на Украине». Но большие надежды на российских миротворцев возлагают в самой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, а также подчеркивают «теплые отношения» между духовенством Арцахской епархии с Русской православной церковью и русской общиной Нагорного Карабаха. Москва оказывает стабилизирующее воздействие в регионе, что, судя по всему, отмечает ватиканская дипломатия, которой не нужен новый военный конфликт. В том числе потому, что, пишет британский католический портал The Tablet, украинский кризис «останется главным геополитическим приоритетом папы Франциска» в 2023 году, и «Святой престол продолжит предлагать свои услуги в качестве посредника для его прекращения».

Монастырь Катарованк. Епархия Арцаха

Вспышка открытого противостояния между Арменией и Азербайджаном поставит Ватикан в трудное положение, ему придется определяться и по этой позиции, что чревато потенциальными осложнениями в диалоге с Баку и Москвой, которые будут ретранслироваться и на попытки Святого престола предложить себя посредником в урегулировании украинского кризиса. И может затронуть еще одного влиятельного игрока в Закавказье — Анкару. Как уже сообщало ИА REGNUM, глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире Radio 1 на днях предположил, что «Турция может сыграть определяющую роль вместе с США, Ватиканом, Китаем и ООН в том, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к мирным переговорам». В этом контексте стабильность в Закавказье важна Святому престолу, и, похоже, в армяно-азербайджанском споре он делает ставку на Баку, считая, что тот больше заинтересован в сохранении статус-кво, чем Ереван.