С момента начала президентства Густаво Петро в Колумбии прошло чуть более двух месяцев, однако многие латиноамериканские аналитики с удивлением констатируют некоторую странность поведения страны на внешнеполитической арене. Сперва общество взбудоражили слова колумбийского лидера о возможности привлечения военных из НАТО для защиты лесов Амазонии (которые, впрочем, оказались не совсем правильно интерпретированы), а затем аналитики с удивлением обнаружили, что Петро не совсем и левоконсерватор в традиционном для Латинской Америки понимании этого слова.

Justin Sovich Флаг Колумбии

НАТО для Колумбии

Телеграм-канал «Пиночет печёт печенье» разобрал прогремевшее заявление Густаво Петро о силах НАТО для защиты Амазонии.

«Петро вначале кокетливо сетует, что отчего-то Колумбия формально не в НАТО. Мол, странный у нас какой-то статус. Я сомневаюсь, что Петро не знает — альянс является североатлантическим союзом. И кроме США и Канады, согласно документам хартии, все остальные его члены должны быть из Европы», — пишут авторы телеграм-канала.

Departamento Nacional de Planeación Густаво Петро

При этом они не исключили, что колумбийский лидер может намекать на реформы НАТО: «Мол, чего прибедняться — пора альянс делать планетарным союзом. Так я вам скажу, что это самое интересное и важное в его речи».

Риторика Петро по данному вопросу несколько удивляет. Конечно, президент США Джо Байден ещё в самом конце срока президентства Ивана Дуке оставил колумбийскому государству и его новым властям «в наследство» статус «основного союзника вне НАТО», и с этим статусом Колумбии теперь приходится как-то существовать.

U.S. Department of State Иван Дуке

При этом каких-то крупных преимуществ этот статус стране не даёт: речь идёт лишь о возможности проведения совместных учений, участии в совместных военных исследованиях, а также возможности ограниченных военных поставок. То есть, возможно, Петро решил просто для вида «помахать хвостом».

Новая ось или полезный союз?

Примечательно и то, что не так давно госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего турне по Латинской Америке посетил Колумбию. Вашингтон крайне интересует (и отчасти нервирует) сближение Колумбии и Венесуэлы: интересует — поскольку в случае налаживания отношений венесуэльская нефть может увеличить своё присутствие на рынке, что немного ослабит экономическое давление, а нервирует — поскольку венесуэльский левоконсерватор Николас Мадуро вполне может перетащить на свою сторону балансирующего Петро.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Американцам это совсем не нужно: в течение десятилетий Колумбией правили либеральные или правоцентристские силы, и сейчас упускать в общем-то достаточно лояльную американскому курсу страну, особенно в нынешнем меняющемся мире, Вашингтону не очень-то и хочется.

При этом сам Блинкен в ходе визита в Колумбию не допускал каких-то резких высказываний и даже высказался в духе неопределённости о возможности исключения Кубы из списка «стран — спонсоров терроризма» (в отличие от Петро, который осудил присутствие Гаваны в этом американском списке).

Шашечки или ехать

Как и президент Чили Габриэль Борич, Густаво Петро представляет не совсем консервативные левые круги — об этом можно судить по ряду факторов. Например, в Генассамблее ООН Колумбия (вместе с Чили) поддержала антироссийскую резолюцию, тогда как Никарагуа выступила против, Боливия, Гондурас и Куба воздержались (читай — также выступили против, но не стали создавать прецедент), а Венесуэла и Сальвадор не голосовали.

В целом для многих это не слишком-то и значимый момент (та же Бразилия в плане международных голосований вообще нередко демонстрирует какое-то биполярное расстройство), однако он тоже укладывается в канву курса, которому уже так успешно следует чилийский президент Габриэль Борич, успевший полюбиться Вашингтону, поругаться в Twitter с Мадуро и заслужить прозвище цепной пёс США и Евросоюза от президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Последний, впрочем, лишь нанёс «ответный удар» после заявлений Борича о политических заключенных в Никарагуа.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

Colombians welcome

Не так давно Великобритания отменила требование о туристических визах для граждан Колумбии. С учётом миграционного кризиса, уже много лет разъедающего Европу, данный шаг несколько удивителен, да и миграционные потоки из Латинской Америки после пандемии коронавируса в более благополучные страны увеличились.

Так или иначе, Густаво Петро уже успел поблагодарить Лондон за такой шаг, хотя официальных заявлений со стороны британских властей на этот счёт не последовало.

Равноправие или пропаганда?

Несколько дней назад в парламент Колумбии со стороны правительства поступил законопроект о создании министерства равенства. Подобное министерство, например, есть в социалистическом правительстве Испании, где возглавляющая это ведомство Ирене Монтеро не так давно позволила себе странные (если не сказать ужасающие) высказывания в отношении детей, которые, по её словам, «могут вступать в отношения с кем захотят».

Marta Jara Ирене Монтеро

Формально новое колумбийское министерство нацелено на благие дела — например, на достижение равной оплаты труда мужчин и женщин, признание, что время, проведенное за работой по дому, учитывается при начислении пенсии, и обеспечение прожиточного минимума.

Однако фигурирует в списке целей и… недопущение ущемления прав представителей ЛГБТ. При этом, кстати, право на равенство закреплено в конституции Колумбии.

Такая тенденция несколько перекликается с процессом по изменению Семейного кодекса на Кубе и прозападным курсом Чили. На Кубе методично, в течение долгих лет, продавливали право на однополые браки — и вот не так давно, наконец, продавили окончательно через всенародный референдум.

Ну, а к каким коллизиям может привести существование министерства равенства, можно проследить на примере Испании.

Разумеется, конспирология в данном случае (да и во всех остальных) — несколько слабая вещь, однако нельзя не заметить, что правительство Густаво Петро балансирует на внешнеполитической арене. Возможно, это связано с другой целью — налаживанием ситуации внутри страны и мирным урегулированием с рядом повстанческих военизированных бандформирований. Однако Вашингтон явно не хочет ослаблять хватку и терять традиционно идущую в западном векторе Колумбию для себя.