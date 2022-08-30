Ситуация в Ираке (в очередной раз за последние 20 лет) резко обострилась. Сторонники радикального шиитского богослова Муктады ас-Садра вышли на улицы Багдада и других городов страны, требуя отставки правительства страны. В столице демонстранты захватили ряд правительственных резиденций и зданий министерств. Кроме того, сторонники ас-Садра взяли под контроль часть «зелёной зоны» — безопасного района иракской столицы, где расположены иностранные посольства, министерства и парламент Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Поводом для волнений стало заявление Муктады ас-Садра о том, что он намерен отказаться от участия в политической жизни Ирака. В своём обращении к сторонникам Садр в очередной раз обвинил правительство в коррумпированности, нежелании служить интересам народа и получении денег от иностранных держав. После этого заявления на улицах Багдада начался настоящий ад.

Утром в понедельник тысячи человек вышли на улицы столицы Ирака и начали стекаться к «Зелёной зоне». Демонстранты прорвали полицейские кордоны и заняли резиденцию правительства. В разгар беспорядков район покинул ряд официальных лиц, включая экс-премьер-министра Ирака Нури-аль-Малики, которому демонстранты угрожают смертью.

После захвата здания правительства протестующие попытались захватить штаб-квартиру проправительственного ополчения Хашд-аль-Шааби. Здесь демонстранты впервые встретили вооружённый отпор. Неизвестно, кто первым открыл огонь, однако в перестрелке потери понесли обе стороны. Садристы немедленно обвинили правительство в применении насилия и объявили мобилизацию своих сторонников.

Цитата из видео «Iraqi protesters flee gunfire outside government palace as police open fire on crowds» Захват правительственных зданий в Багдаде

К вечеру 29 августа в Багдад вошли сотни вооружённых боевиков движения «Сарая-ас-Салам», подчиняющегося Муктаде ас-Садру. Аналогичные выступления начались в провинциях Ди-Кар, Киркук, Кербела и ряде других.

Власти Ирака ответили на вспышку насилия введением комендантского часа по всей территории страны. В Багдад были введены дополнительные соединения иракской армии и служб безопасности.

О своей поддержке правительства также заявила одна из крупнейших политических сил страны — коалиция партий «Шиитская координационная сеть». В распоряжении коалиции находятся вооружённые отряды, получающие поддержку со стороны Ирана и имеющие богатый опыт боевых действий.

«Мы поддерживаем правительство и государство. И ни о каком нейтралитете не может быть речи, когда наши государственные институты подвергаются нападению и разрушаются», — цитирует информационное агентство Shafaq заявление коалиции.

Сложившаяся ситуация фактически ставит Ирак на грань гражданской войны. При этом даже заключенное временное перемирие не сможет разрешить политического кризиса в стране.

Ранее садристы неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но постоянно нарушали условия соглашения, вновь и вновь организовывая массовые беспорядки и нападая на правительственные учреждения. Однако если раньше демонстранты ограничивались сооружением баррикад или максимум драками с полицией, то теперь речь идёт о вооружённом восстании.

Сложно сказать, на что именно рассчитывает ас-Садр и его окружение. Прямое военное столкновение с высокой долей вероятности может обернуться резким обострением региональной обстановки. Но на этом всё. Взять власть в свои руки силой садристы не смогут, потому что не обладают достаточными силами для того, чтобы противостоять армии и проправительственному ополчению.

Можно предположить, что повышая градус протеста ас-Садр рассчитывает «прогнуть» Багдад на принятие его условий: роспуск парламента страны, проведение новых парламентских выборов и, как следствие, включение «Садристского движения» в состав нового правительства страны. Однако иракские власти по ряду причин не могут пойти на выполнение этих условий — это серьёзно ударит по их авторитету. А значит, Ирак ждёт новая гражданская война.

مالهوترا Муктада ас-Садр

Увы, единственным бенефициаром сложившегося положения станут иностранные государства, такие как Турция, США и Саудовская Аравия. Раскол в Ираке позволяет им и далее использовать страну своих военных и политических целях. В то же время конфликт серьёзно бьёт по Ирану, который получает «под боком» зону нестабильности (в дополнение к Афганистану на востоке и Карабаху на севере). Поэтому можно ожидать, что Иран окажет активное содействие властям Ирака, но, скорее всего, не станет вмешиваться напрямую.

Однако кто точно останется в минусе — так это миллионы простых иракцев, которые столкнулись с голодом, засухой, ростом цен, уровня преступности. Добавьте к этому боевые действия и выход из подполья недобитых террористов и получите новый глобальный политический кризис, на урегулирование которого может уйти не один год.