Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что предстоящая зима станет самой тяжёлой в истории бывшей УССР из-за высоких цен на газ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

Зеленский посчитал важным уведомить своё население о том, что из-за его безумной со всех точек зрения политики простым людям теперь будет непросто пережить предстоящую зиму. Стоит отметить, что жители бывшей УССР не испытывали проблем с переживанием зим при том же Януковиче, но при новом президенте у них возникли проблемы, с которыми сталкивались лишь их далёкие предки, не знавшие достижений современной цивилизации.

«Он ещё рассчитывает зиму пережить. Какой наивный наркоман!» — отметил Михаил С.

Многие пользователи удивились даже не тому, что киевский режим, выкачивая из своих западных хозяев баснословные суммы финансовой помощи, умудрился недосчитаться бюджета на отопление, а тому, что Зеленский уверен, что его правление будет продолжаться так долго.

«Ну да, конечно. А то, что [жители бывшей УССР] из-за его нацистского режима гибнут, — это он, естественно, опустил. Спишут потом всё на голод и на отсутствие отопления», — предрекает Виолетта П.

Некоторые комментаторы отмечают, что во всех бедах жителей бывш. УССР виноват Зеленский и его окружение, которые вместо выстраивания нормальных отношений со своими соседями устроили самый нестоящий нацистский притон и обрекли свой народ на вымирание.

«Зеленский ведь в этом сам виноват. Свой народ обрёк на мучения. К ужасающей жизни под давлением нацистского режима теперь ещё голод и холод добавятся», — указывает Данил П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что российское командование поспешит спасти всех жителей бывшей УССР из-под нацистского гнёта ещё до начала серьёзных заморозков.

«Я искренне надеюсь, что к зиме Россия уже освободит большую часть [жителей бывш. УССР], иначе зима и правда для них будет лютой. Для многих, вероятно, последней. А ведь это наши люди. Несмотря на их нацистскую пропаганду, это все наши братья», — поделился своим мнением Максим Т.

Нашлись и те, кто уверены, что предстоящая зима станет суровым испытанием не только для жителей бывшей УССР, но и для всей Европы.

«Россия по-крупному ещё ничего не начинала. Если мы введём ответные санкции и полностью перекроем поставки на Запад наших ресурсов (газ, нефть, металлы, удобрения), то экономики ЕС и киевского неонацистского режима рухнут полностью в течение пары месяцев. Да, нам не особо нужен экономический крах в Европе и мире, но если НАТО и ЕС не угомонятся и не угомонят своих бандеровских выкормышей, то нам придётся сделать Западу экономический капут! Наши ресурсы мы будем перенаправлять в дружественные страны — Китай, Индию и другие дружественные государства. Наше дело — правое! Враг [киевский нацистский режим] будет разбит!» — уверен Александр К.

Напомним, 26 августа главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о том, что предстоящая зима станет самой тяжёлой в истории бывшей УССР из-за высоких цен на газ.