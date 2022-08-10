В соцсетях 10 августа обсуждают занятный флешмоб, набирающий популярность в европейском Twitter.

Ян Стен.Кухня бедных

Сообщается, что европейские пользователи соцсети фотографируют пустые тарелки и стаканы, чтобы показать, как «еду сожрали санкции и инфляции». Под постами они ставят хештег againstSanctions («против санкций»).

«Пусть европейцы пожинают плоды», — злорадствует подписчик российского новостного телеграм-канала с ником Max.

Виталий советует «голодающим» переходить на альтернативные источники пищи: «Кузнечики и сверчки в помощь».

«Приятного аппетита!» — оставил саркастический комментарий C. M.

«Ой, какие нежные. Пусть овсянку с макаронами едят. «Доширак» привезём», — пишет Marka.

«Зато всякие фон дер Ляйены и Пелоси зарабатывают миллионы», — рассуждает Катерина.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

«В море ещё рыба есть», — предлагает решение проблемы Vitaly.

«Ну что тут сказать. Хотели волнения в России в связи с санкциями, а в итоге получите их у себя», — комментирует Юрий.

«Так вот ты какой, «богатый» западный мир», — иронизирует Александр.

«Это ещё зима не наступила», — напоминает Андрей.

«Пора выпускать книгу «101 блюдо из понтов и айфонов», — смеётся ещё один пользователь.

«Давайте запустим флешмоб с заготовками, овощами, картошечкой, новым урожаем, короче», — предлагает Natali.

«Пусть в каждом таком фотопосте благодарят и отмечают Украину», — пишет Р.

«Зеленскому спасибо скажите!» — высказался Пётр И.

«Налоги под 70%, вечно растущая арендная плата, падающие зарплаты… Нет, это не Африка, это текущие реалии западных режимов», — отметил Alexandr.

«Сейчас надо всем западным режимам собраться вместе и заявить своим гражданам, что надо еще чуть-чуть потерпеть…» — оставил саркастический комментарий Алекс.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободы, экономическое давление на страны Европейского союза продолжает нарастать.

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