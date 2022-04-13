Американский штат Техас пострадал в результате серии торнадо, пронесшихся по центральной части штата 21 марта. Ураган оборвал линии электропередачи и разрушил несколько жилых домов, в результате чего пострадали несколько человек. Губернатор штата Грег Эбботт назвал чудом отсутствие жертв в результате удара стихии. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM После торнадо

«Я всегда с особым сочувствием отношусь к людям и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий. Это такая жестокая реальность для некоторых людей, и они нуждаются в помощи и поддержке, когда это происходит», — комментирует SuperGremlin.

«Моя мама живет в Техасе, там, где прошел ураган. Он прошел примерно в четверти мили от ее дома. А вечером на них обрушатся штормы», — рассказывает Deplorable_Infidel.

(сс)Leaflet Техас

«Интересно, что Господь так часто приберегает свой божественный гнев для красных штатов в виде природных катаклизмов, но у консерваторов, похоже, никогда не хватает ума извлечь уроки из своих испытаний и изменить свой греховный путь», — пишет uncle-mortimer-trump.

«Пару лет назад я увидел четыре торнадо за один день. За год до этого здесь было около семи за один день. Не зря Техас называют аллеей торнадо», — подчеркивает TheOrigMollyBrown.

«Извините, это не сильное торнадо. Я помню настоящего торнадо-монстра — он снял асфальт с дорог, удалил 18 дюймов верхнего слоя почвы и заставил исчезнуть целую партию «Шевроле» 55−56−57-х годов много лет назад в Джаррелле, штат Техас», — вспоминает CypressTx.

«Я помню этот торнадо. Он выглядел как две ноги от пояса вниз, идущие через город. Это был самый жуткий торнадо, который я видел… К счастью, я видел его только по телевизору», — отвечает Disenchanted524.

skeeze Торнадо

«Правительство вам скажет, что этот торнадо был вызван трубопроводом, бурением, гидроразрывом, это глобальное охлаждение, потепление, нет, это изменение климата. Ну что ж, американцы, вы должны ездить на велосипедах на работу и вносить свою лепту. Тем временем Хантер встретится с правительством Венесуэлы и проработает детали, чтобы мы могли покупать их нефть», — предупреждает iamavet1959778.

«Да, в правительстве утверждают, что торнадо стало больше из-за изменения климата. Я жил в сельской Миннесоте в 100 милях от Южной Дакоты и в 90 милях от Айовы. Это было в 1960-х годах. Мы жили в укрепленном доме, и торнадо проносились поблизости несколько раз в год. Они часто уничтожали целые районы в городе. У нас на заднем дворе лежали мертвые коровы с торчащей из них соломой, как у дикобраза.

Я хочу сказать, что та эпоха ушла, и сегодня торнадо случаются реже. Сегодня СМИ освещают что попало. Когда в 1965 году соседний с нами город был на 50 процентов сравнен с землей, никто не знал об этом, кроме местных жителей», — вспоминает varnstarkbittlewater088.

«Правильно. Ученые не обнаружили никакой связи между торнадо и изменением климата», — отвечает trump!026.