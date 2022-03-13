В украинском государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что инициируют объявление депутата украинского парламента Ильи Кивы в международный розыск. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 12 марта на странице ГБР в социальной сети Facebook.

Томпкинс Маттесон. Испытание ведьмы. 1853

«Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам», — говорится в сообщении.

Новость обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие участники обсуждения отметили, что решение депутата Рады покинуть Украину было верным. Иные также напомнили о прошлом политика.

«ГБР инициирует объявление подозреваемого в госизмене нардепа Илью Киву в международный розыск. Сам Кива сейчас находится в Москве и часто выступает по российским каналам. На прошлой неделе Киву исключили из фракции ОПЗЖ («Оппозиционной платформы — За жизнь» — М. Р.) по инициативе сопредседателя партии Юрия Бойко», — пишет издание «Страна.ua».

Zagittya.com.ua Илья Кива

»Вам может нравится Кива или нет, но он не дурак. Он знает, куда дует ветер… Уже не раз и не два он переобувался…» — написал «Дед Хоббит».

«Ну что ж, Кива поступил весьма благоразумно, покинув Украину. СБУ хватает всех подряд: политиков, журналистов, деятелей культуры, просто общественников. Вдоволь наловившись «диверсантов» под каждым кустом, теперь принялись за «предателей» и «врагов народа». «Охота на ведьм» в разгаре. Все, кто призывал или призывает к компромиссу, находятся в опасности. Чем ближе… разгром Украины, тем более жестоким будет террор политического руководства [Украины] против собственного народа, наиболее политически активной его части», — отметил Andrey M.

«Началась миграция украинских политиков в Москву», — добавил Евгений М.

«Они реально думают, что им долго осталось?» — недоумевает JohnyB19842, вероятно, под «ними» подразумевая украинскую власть.

«Кива осознал, что в действительности сделали из страны с 2014 года», — считает JIbBoBu4.

«С этим Кивой уже все достали, он… вовремя переобулся. Я не верю в искренность таких людей», — отметил Vasilij R.

«Ну Кива ещё тот фрукт. Смотреть тошно. Я помню, что он и на Донбассе был… Да и не я один помню… Интернет всё помнит. Вовремя предать — это, конечно, не предать, а предвидеть. Но надеюсь, что такие, как тот же Кива, больше не будут при власти на Украине…» — добавил Андрей Р.

«Жить стране осталось 3 копейки, а они всё какие-то розыски устраивают. Больные люди. А Кива работает по программе. Не предать, а предвидеть. Далеко пойдёт», — отметил Andrey N.

«А как же демократия, свобода слова, свобода воли? Где те самые европейски ценности, о которых вы постоянно поете?.. От вы лицемеры», — отреагировал Алексей М.

«Пусть ГБР и СБУ (Служба безопасности Украины — М. Р.) приезжают за ним в Москву…» — не без сарказма подытожил Рафаиль М.