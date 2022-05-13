Заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского о том, что в России достаточно запасов гречки, но регулятор фиксирует ажиотажный спрос на этот вид крупы, а также на сахар, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

"Ещё и соль с прилавков расхватывают, словно ума лишенные. Что за паника у людей на ровном месте? Зачем скупать всё в таких количествах? К тому же гречку в мире едят только русские. Кто у вас её отбирать-то собрался?» — интересуется Татьяна Б.

Многие пользователи справедливо заметили, что в большинстве продуктовых магазинов нет никакой паники среди покупателей, а полки всё так же заполнены, как гречкой, так и сахаром. Тем не менее люди допускают, что в отдельных местах могла произойти истерика среди посетителей торговых сетей.

«Видимо, в разных местах по-разному. Была в одном из магазинов во Владимире. Никаких очередей. Всё спокойно. Как обычно. Скупают глупые люди, судя по всему. Это вообще никакого смысла, на мой взгляд, не имеет», — пишет Таня Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что уж чего в России будет навалом на фоне происходящих событий, так это еды.

«Продуктов вообще-то избыток будет. То, что поставлялось в Европу, отныне всё свалится на внутренний рынок. Не пойму, почему люди переживают по поводу еды», — написал Белый С.

Часть людей полагает, что российские граждане не учатся на своих ошибках, и поэтому каждый раз попадают в одну и ту же ловушку.

«Эти истерики раз в три года стабильно случаются. В 2019 году, когда пандемия на горизонте замаячила, отдельные индивидуумы тоже в магазины ринулись, чтобы гречкой затариться впрок. Надеюсь, успели её съесть и не выбросили за ненадобностью. Тут такая же история. Особо впечатлительные люди совершают порой очень глупые поступки», — поделился своим мнением Лёха М.

Ряд пользователей затеял дискуссию по поводу того, почему в России из раза в раз наблюдается ажиотажный спрос на гречку, которая не так популярна, к примеру, в Европе.

Владимир Табурин. Гречневая каша — матушка наша

«Советская классика — в любой непонятной ситуации покупай гречку, спички, соль. Если пронесёт, то всё равно пригодится», — отмечает Сергей С.

«Я вот всё наш народ понять не могу: нафига нам именно эта гречка? Есть же рис! Рис более долговечен и более универсален. Его и под рыбу уместно, и под мясо, как просто под овощи. Почему именно гречка?!» — удивляется Вячеслав С.

Нашлись и те, у кого есть готовый рецепт, как прожить три месяца, поедая только гречку, а также сушёные овощи.

«Я сама гречкой закупилась на три месяца вперёд. Её можно замочить в холодной воде и она размокнет за несколько часов, так что даже без электричества можно выжить. Сушите овощи в сушилках специальных и в вакуумную упаковку кладите. Я уже десять килограмм всяких овощей и фруктов насушила и семян купила. Ничего не страшно. На крайняк запрусь в квартире и буду овощи и гречу мочить в талой воде. 3 месяца автономной жизни! Ещё у меня пять самоучителей разных языков — буду читать, пока конец света не кончится», — написала Наталия Г.

Напомним, 10 марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил в ходе правительственного часа в Госдуме о том, что в России достаточно запасов гречки, но регулятор фиксирует ажиотажный спрос на этот вид крупы, а также на сахар.