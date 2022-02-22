Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик активно обсуждают жители Италии. Мнение пользователей соцсетей разделилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Большинство опасаются большой войны, которая, как они опасаются, может последовать за этим решением.

«Война в Европе, а мы все еще не вышли из пандемии, которая убила миллионы… это абсурд, это ужасно», — пишет Клаудиа Л.

«Для тех, кто ещё не понял, этой акцией Путин фактически объявил войну Европе и США. Не нужно смеяться и шутить. Может произойти всё что угодно», — считает Калоджеро Ф.

«Россия оскорбляет мировую репутацию США и ЕС», — сетует Роберт Д.

«Чтобы положить конец опасности войны, достаточно было американцам, которые возглавляют НАТО, сказать: мы больше не расширяемся в сторону России. Всё остальное — высокомерие, риторика и недобросовестность», — возражает Антонио И.

«Американский империализм и европейский колониализм мешают политике других континентов и суверенных государств. Не пора ли неолиберальной империи подойти к концу?» — рассуждает Ауро Г.

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Впрочем, многие считают, что признание Россией независимости двух республик, напротив, позволит закончить восьмилетнюю войну. Некоторые комментаторы также напоминают о результатах референдума, проведённого восемь лет назад в Донбассе.

«Посмотрим, будет ли теперь украинская армия продолжать бомбить Донецк», — заметил Антонио К.

«Все кончено: Путин победил! Но если кто-то чувствует себя Наполеоном и хочет пойти воевать против России, то до границы близко. Не вижу, чтобы морпехи напали на Дон!» — отметил Джанфранко К.

«А чего на самом деле хотят граждане Донбасса? Может, большинство из них хотят независимости и быть с Россией, но мы этого не знаем?» — задаётся вопросом Ману М.

«Как уже говорилось ранее, запрос был сделан народом, это не решение Путина», — добавил Фабио Г.

Andrew Butko Жители Донбасса

«Извините, но в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, я не видел такого ажиотажа. В Донбассе в том же 2014 году провели народный референдум, и 98% поддержали присоединение к России. Но мы говорим о демократии только тогда, когда нам удобно», — считает Кристиан ди Л.

«Он(Путин. — прим. ИА REGNUM) не может случайно признать Италию и уничтожить наш политический класс? Буду бесконечно благодарен ему», — пошутил Маттео Р.

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