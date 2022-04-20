Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступил на концерте юмористической передачи «Дизель-шоу», где с творческим коллективом исполнил песню про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Видеозапись выступления была опубликована пресс-службой «Дизель студио».

(сс) Катерина Васильєва Верка Сердючка

Перед тем как исполнить песню о лидере украинских националистов, исполнитель выступил на сцене с несколькими своими песнями. После чего к нему выбежала девочка и подарила ему букет цветов, и артист решил исполнить для ребенка еще одну песню и начал петь «Батько наш Бандера».

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Исполнение данной песни Андреем Данилко вызвало реакцию украинских пользователей социальных сетей. Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что не ожидали от артиста исполнения данной песни.

«Я думал, он адекват», — отреагировал Grigorian.

«Если это шутка, то очень плоская…» — добавил Kesha.

«Да тролль он», — пишет Виталий.

«Запретить гастроли в России и РБ, пусть поет», — призвал Fiofan.

«Совсем сдурела на старости лет? Вроде же адекватной была», — смеется «Не обязательно».

Цитата из видео «Верка Сердючка исполнила «Батько наш Бандера» на сцене «Дворца Украины»» на YouTube Сердючка поет «Батько наш Бандера»

«А был норм чуваком, все его любили. Взял, одним махом отправил себя в помойку», — написал Димон.

«И этого клоуна скосила бандерошиза», — не без сарказма отметил Евгений.

«Мне кажется, что это троллинг… Зная Данилко… не думаю, что он такой идеологии придерживается…» — пишет Константин К.

«Вот от кого не ожидала, удивил в плохом смысле», — отреагировала Елена Ш.

«Долго Андрей держался. Видать, прижали… возможностью работать. Не оправдываю, просто он один из немногих не сломившихся…» — добавил Юрий Г.

«С виду грамотный вроде человек, но поступает, как последний мерзавец. Нечего тогда ему в России делать, если он так быстро переворачивается», — отметил Виктор.

«Надеюсь, что это был прикол!!!» — написал Александр Николаевич.

«Теперь по украинским сёлам будет гастролировать, по российским пабликам уже пошло, так что, на родину — в село», — не без иронии пишет Александр.

«Ребята. Знаем уже давно Данилко. Это у него такой черный сарказм. Он же тогда сам заявил, что это [на Украине] был государственный переворот», — написал один из комментирующих.

spoilt.exile Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченной участниками Евромайдана. Январь 2014 года

«Ещё один испортился», — отреагировал Антон Т.

«Это начало заката Андрея Данилко. Пусть теперь деньги зарабатывает на западенщине (Западная Украина — М. Р.). Для России Верка Сердючка умерла…» — написал V. M.

«Что качественно отличало Андрея Данилка от колхозно-рагульной украинской попсы, так это то, что он не вписывался в какое-то политическое дерьмо. Занимал адекватную, спокойную позицию. Все понимал он, все понимали его. Проскакать под Бандеру — значит занять одну из сторон, явно не близкую по ментальности Андрею. Не знаю, что подтолкнуло к этому шагу — массовый психоз и хайп, просто в голову стрельнуло или алкогольный шарм, но это переломный для Сердючки момент. Новых поклонников, может, и не прибавится, а вот миллионы прежних откажутся навсегда. Всегда считал и считаю Данилко гением… Мое глубочайшее разочарование!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Ростислав Сукачёв.

Отметим, с 8 февраля 2021 года передачу «Дизель-шоу» стали показывать на российском канале «Че», который принадлежит холдингу «СТС-Медиа».