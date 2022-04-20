«Отправил себя в помойку» — Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступил на концерте юмористической передачи «Дизель-шоу», где с творческим коллективом исполнил песню про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Видеозапись выступления была опубликована пресс-службой «Дизель студио».
Перед тем как исполнить песню о лидере украинских националистов, исполнитель выступил на сцене с несколькими своими песнями. После чего к нему выбежала девочка и подарила ему букет цветов, и артист решил исполнить для ребенка еще одну песню и начал петь «Батько наш Бандера».
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Исполнение данной песни Андреем Данилко вызвало реакцию украинских пользователей социальных сетей. Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что не ожидали от артиста исполнения данной песни.
«Я думал, он адекват», — отреагировал Grigorian.
«Если это шутка, то очень плоская…» — добавил Kesha.
«Да тролль он», — пишет Виталий.
«Запретить гастроли в России и РБ, пусть поет», — призвал Fiofan.
«Совсем сдурела на старости лет? Вроде же адекватной была», — смеется «Не обязательно».
«А был норм чуваком, все его любили. Взял, одним махом отправил себя в помойку», — написал Димон.
«И этого клоуна скосила бандерошиза», — не без сарказма отметил Евгений.
«Мне кажется, что это троллинг… Зная Данилко… не думаю, что он такой идеологии придерживается…» — пишет Константин К.
«Вот от кого не ожидала, удивил в плохом смысле», — отреагировала Елена Ш.
«Долго Андрей держался. Видать, прижали… возможностью работать. Не оправдываю, просто он один из немногих не сломившихся…» — добавил Юрий Г.
«С виду грамотный вроде человек, но поступает, как последний мерзавец. Нечего тогда ему в России делать, если он так быстро переворачивается», — отметил Виктор.
«Надеюсь, что это был прикол!!!» — написал Александр Николаевич.
«Теперь по украинским сёлам будет гастролировать, по российским пабликам уже пошло, так что, на родину — в село», — не без иронии пишет Александр.
«Ребята. Знаем уже давно Данилко. Это у него такой черный сарказм. Он же тогда сам заявил, что это [на Украине] был государственный переворот», — написал один из комментирующих.
«Ещё один испортился», — отреагировал Антон Т.
«Это начало заката Андрея Данилко. Пусть теперь деньги зарабатывает на западенщине (Западная Украина — М. Р.). Для России Верка Сердючка умерла…» — написал V. M.
«Что качественно отличало Андрея Данилка от колхозно-рагульной украинской попсы, так это то, что он не вписывался в какое-то политическое дерьмо. Занимал адекватную, спокойную позицию. Все понимал он, все понимали его. Проскакать под Бандеру — значит занять одну из сторон, явно не близкую по ментальности Андрею. Не знаю, что подтолкнуло к этому шагу — массовый психоз и хайп, просто в голову стрельнуло или алкогольный шарм, но это переломный для Сердючки момент. Новых поклонников, может, и не прибавится, а вот миллионы прежних откажутся навсегда. Всегда считал и считаю Данилко гением… Мое глубочайшее разочарование!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Ростислав Сукачёв.
Отметим, с 8 февраля 2021 года передачу «Дизель-шоу» стали показывать на российском канале «Че», который принадлежит холдингу «СТС-Медиа».