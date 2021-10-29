В стране, где вакцинация от COVID-19 была проведена лучше всего и где общее выздоровление наступило быстрее всего, вот-вот разверзнется настоящий ад. Португалии предстоят решающие 48 часов, в течение которых на карту поставлены падение правительства, роспуск парламента и назначение досрочных выборов, что может даже повлиять на то, как будут распределены желанные европейские средства на восстановление страны. В тонкостях политического кризиса разбирается испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Антониу Кошта

Драма развернулась в понедельник, 25 октября, когда последняя надежда правительства социалиста Антониу Кошты на утверждение бюджета на 2022 год в лице Коммунистической партии Португалии официально отвернулась от него.

«Правительство не ответило на то, что мы считаем фундаментальным», — подтвердил журналистам лидер коммунистов Жерониму де Соуза, объявив, что партия будет голосовать против бюджета на решающем голосовании в среду, 27 октября.

Этот день стал крайним сроком для исполнительной власти, у которой закончились союзники и которая отчаянно пытается на экстренном совете министров, созванном вечером 25 октября, заставить кого-нибудь уступить. Это последняя попытка остановить неумолимый обратный отсчет: с отказом 10 депутатов-коммунистов кабинет Кошты будет иметь в общей сложности 115 голосов «против» в 230-местном парламенте.

Parlamento.pt Парламент Португалии

Если чудо, в которое, кажется, уже никто не верит, не произойдет, следующий шаг будет более чем определенным, предупредил президент Португалии, консерватор Марселу Ребелу де Соуза, узнав о позиции коммунистов.

«Я посмотрю, что произойдет», — сказал он, но если проект бюджета, по его словам, не получит зеленый свет, «это будет роспуск» парламента, который он как глава государства обязан осуществить. Таким образом, день 27 октября, похоже, стал красной чертой для второго премьерского срока Антониу Кошты, который начался в конце 2019 года и который перёнес пандемию без снижения рейтингов в общественных опросах.

Чтобы избежать срыва принятия проекта бюджета, коммунисты призывают к большему прогрессу в четырех областях. Во-первых, они требуют больше денег на повышение минимальной заработной платы, которую социалисты предлагают увеличить примерно на 40 евро и установить с 1 января на уровне 705 евро; больше денег на повышение пенсий, потому что 10 евро, предлагаемые сейчас, по словам коммунистов, не более чем шутка; больше денег на здравоохранение; и, наконец, больше помощи семьям, чем всего лишь бесплатный уход за детьми, который правительство планирует в настоящее время.

Аргумент коммунистов прост: если страна уже оставила пандемию позади, если правительство хвастается высокими показателями, то почему бы не увеличить социальные расходы? Правительство отреагировало в течение нескольких часов.

«У нас нет ощущения, что весь кризис закончился и что следующий год будет нормальным», — сказал Дуарте Кордейро, государственный секретарь по парламентским делам. Как пресс-секретарь правительства Кошты, он настаивал на том, что переговоры будут идти до 27 октября.

Portugal.gov.pt Премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Кризис слева

Коммунисты — не единственные традиционные партнеры Кошты, который во время своего первого премьерского срока (2015−2019 гг.) поддерживал прекрасные отношения с марксистской партией Bloco de Esquerda. Партии сотрудничали в течение четырех лет в рамках соглашения, которое оставляло социалистов правящими единолично и гарантировало поддержку левого большинства в парламенте.

Этот эксперимент был назван geringonça (на португальском — «шаткий механизм, который как-то работает») и получил международную известность благодаря достигнутым хорошим макроэкономическим результатам, которые вывели Португалию из темной фазы программы спасения «европейской тройки» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ), активированной в 2011 году. Это было «португальское чудо». Но в 2019 году Кошта, который выиграл выборы, хотя и без абсолютного большинства, решил действовать в одиночку, отказавшись подписывать какое-либо соглашение. Он утверждал, что в каждом конкретном случае он будет достигать договоренностей в индивидуальном порядке.

Партия Bloco de Esquerda также недовольна предлагаемыми счетами, в которых приоритетом снова является сокращение дефицита бюджета, и хочет социальных расходов, которые позволят ей показать себя перед избирателями в качестве полезного актора. Обе партии — и марксисты, и коммунисты — потеряли голоса на муниципальных выборах в сентябре 2020 года и считают, что шесть лет поддержки социалистов измотали их.

Bloco.org Партия Bloco de Esquerda

В Лиссабоне часики уже начали тикать. Если правительство падет, говорят в португальской столице, никто из левых «не будет хорошо выглядеть» — и это преимущество, которым могут воспользоваться правые силы Португалии.