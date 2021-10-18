В Сети жители Южной Кореи обсудили девушку, выбросившую в мусор ребёнка
В Южной Корее обсудили спасение новорождённого ребенка, который пролежал более 60 часов в мусорном ведре.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 18 августа новорождённого малыша нашли в 10-литровом ведре для пищевых отходов, стоявшим перед одним из ресторанов в городе Чхонджу. Ребенок пробыл на улице порядка 67 часов.
Известно, что младенец с необрезанной пуповиной был сильно обезвожен, по всему телу были раны.
После госпитализации ребёнок перенес две очень тяжелые операции и спустя два месяца, 14 октября, наконец-то был выписан из больницы.
В настоящее время младенец находится в детском приюте.
Отмечается, что после того, как новость стала известна общественности, по всей стране начался сбор помощи пострадавшему. По состоянию на 14 октября было собрано 140 млн вон (~$117 тыс.). Часть собранных средств пошла на оплату лечения малыша, оставшаяся часть будет передана ребенку по достижении совершеннолетия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать ребенка, которого нашли в ведре для пищевых отходов, была задержана органами правопорядка. Обвинение требует для девушки 20 лет тюрьмы. Окончательно решение суд примет 5 ноября.
«Малыш, спасибо за стойкость! Расти здоровым и добропорядочным», — желает igli***.
«Надеюсь, родители этого малыша будут найдены и наказы», — пишет k681***.
«Желать хорошей жизни не буду… Лучше вырасти человечным!» — отмечает ggan***.
«Огромное спасибо тем, кто пожертвовал средства на лечение малышу. Надеюсь, ты найдёшь хороших приёмных родителей», — надеется love***.
«Надеюсь, этого малыша ждёт долгая и счастливая жизнь», — пишет kjle***.
«Люди, считающие жизнь драгоценностью, никогда не сделают аборт. Женский репродуктивный орган — это таинственное место, где зарождается жизнь и определяется её ценность», — отмечает sacd***.
«Назовите малыша Кунмин», — предлагает gesc*** (Кунмин в переводе с корейского — гражданин, народ, нация. — прим. В.Х.).
«Надеюсь, родителей, бросивших своего ребенка таким образом, жестоко накажут», — надеется hyeo***.
«Ребенок не виноват. Если эта девушка не могла взять на себя ответственность за этого малыша, нужно было принимать противозачаточные», — негодует pyj6***.
«Интересно, что она будет думать о ребенке спустя 20 лет?» — интересуется mobi***.
«Не дайте этому ребенку узнать о своем происхождении!» — призывает may_***.
«Надеюсь, биологические родители этого малыша будут до конца своих дней сожалеть о содеянном», — надеется vlej***.
«Мать ребенка хуже таракана, что ползает по помоям, в которых она оставила младенца умирать», — пишет shu1***.
«Чтоб её кормили в тюрьме пищевыми отходами!» — призывает oaji***.
«Надеюсь, увидев крокодиловы слезы судья не смягчит приговор!» — надеется ghgh***.