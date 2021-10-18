В Южной Корее обсудили спасение новорождённого ребенка, который пролежал более 60 часов в мусорном ведре.

Pexels.com Младенец

По сообщениям южнокорейских СМИ, 18 августа новорождённого малыша нашли в 10-литровом ведре для пищевых отходов, стоявшим перед одним из ресторанов в городе Чхонджу. Ребенок пробыл на улице порядка 67 часов.

Известно, что младенец с необрезанной пуповиной был сильно обезвожен, по всему телу были раны.

После госпитализации ребёнок перенес две очень тяжелые операции и спустя два месяца, 14 октября, наконец-то был выписан из больницы.

В настоящее время младенец находится в детском приюте.

(сс) skimpton007 Младенец

Отмечается, что после того, как новость стала известна общественности, по всей стране начался сбор помощи пострадавшему. По состоянию на 14 октября было собрано 140 млн вон (~$117 тыс.). Часть собранных средств пошла на оплату лечения малыша, оставшаяся часть будет передана ребенку по достижении совершеннолетия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать ребенка, которого нашли в ведре для пищевых отходов, была задержана органами правопорядка. Обвинение требует для девушки 20 лет тюрьмы. Окончательно решение суд примет 5 ноября.

«Малыш, спасибо за стойкость! Расти здоровым и добропорядочным», — желает igli***.

«Надеюсь, родители этого малыша будут найдены и наказы», — пишет k681***.

«Желать хорошей жизни не буду… Лучше вырасти человечным!» — отмечает ggan***.

«Огромное спасибо тем, кто пожертвовал средства на лечение малышу. Надеюсь, ты найдёшь хороших приёмных родителей», — надеется love***.

«Надеюсь, этого малыша ждёт долгая и счастливая жизнь», — пишет kjle***.

«Люди, считающие жизнь драгоценностью, никогда не сделают аборт. Женский репродуктивный орган — это таинственное место, где зарождается жизнь и определяется её ценность», — отмечает sacd***.

«Назовите малыша Кунмин», — предлагает gesc*** (Кунмин в переводе с корейского — гражданин, народ, нация. — прим. В.Х.).

«Надеюсь, родителей, бросивших своего ребенка таким образом, жестоко накажут», — надеется hyeo***.

Ken Teegardin Наказание

«Ребенок не виноват. Если эта девушка не могла взять на себя ответственность за этого малыша, нужно было принимать противозачаточные», — негодует pyj6***.

«Интересно, что она будет думать о ребенке спустя 20 лет?» — интересуется mobi***.

«Не дайте этому ребенку узнать о своем происхождении!» — призывает may_***.

«Надеюсь, биологические родители этого малыша будут до конца своих дней сожалеть о содеянном», — надеется vlej***.

«Мать ребенка хуже таракана, что ползает по помоям, в которых она оставила младенца умирать», — пишет shu1***.

«Чтоб её кормили в тюрьме пищевыми отходами!» — призывает oaji***.

«Надеюсь, увидев крокодиловы слезы судья не смягчит приговор!» — надеется ghgh***.