Бывший президент Украины Пётр Порошенко вечером 27 апреля выступил с обращением по поводу возможной встречи нынешнего президента страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Предшественник Владимира Зеленского посчитал необходимым дать несколько «дельных» советов и освежить определенные «красные линии». В частности, Порошенко посоветовал Зеленскому работать над укреплением международной коалиции в поддержку Украины «ежедневно и системно, а не аврально» и любые инициативы перед оглашением согласовывать с партнерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Что касается «красных линий», то, по мнению бывшего главы украинского государства, это недопустимость любой ревизии «европейского и евроатлантического курса Украины»; никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви; никаких компромиссов в вопросе Крыма, в частности по поставкам воды, и главное — «никаких извинений Путина за его агрессию».

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Заявление Петра Порошенко обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», а также читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Были те, кто отметил, что никто не собирается выполнять Минские соглашения. Другие добавили, что Зеленский и так с лихвой выполняет то, что обозначил ему Порошенко. Иные выразили мнение по типу «послушай Порошенко, но сделай наоборот». Были и те, кто обратил внимание на третью «красную линию», согласно которой выборы в Донбассе можно проводить только после «восстановления контроля» Киева над территориями республик Донбасса.

«Так понятно, что никто не собирается выполнять [Минские] соглашения, от слова совсем», — отметил Греческий огонь.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Донбассе

«Он (Зеленский. — О.П.) уже это выполняет, даже перевыполнил», — заметил в свою очередь Денис.

«До каких пор оно будет чувствовать себя президентом?» — спросила о Петре Порошенко Людмила.

«Петя (Петр Порошенко. — О.П.) сам подписал Минские, теперь чертит красные линии», — добавил Олег Олег.

«Это то, что и надо делать, только наоборот», — отреагировал на советы Порошенко Sergey.

«Кейсы и нарративы!!! Под плинтус Зеленского нацики Порошенко загоняются постоянно и диктуют свои условия. Выполняй, Вовчик… Никогда ты не станешь Владимиром Александровичем. Вовчиком из «Квартала 95» так и останешься, развлекающим на корпоративах разных клиентов и выполняющим их запросы», — добавила Irina.

«Не, главное, сам подписал, а теперь никаких выборов до контроля над границей. Я поражаюсь этой наглости», — отметил Артём.

«Порошенко на[до] перед выборами рейтинг поднять. Резко начнутся дела…» — пишет Пётр К.

«Пункт 3 прекрасен. Кто, скажите же мне скорее, Петр Алексеевич, кто, какой омерзительный ублюдок подписал от Украины в 2015 году соглашения, где говорится как раз обратное?! Наверняка это был какой-то предатель и ватник, да, Петр Алексеевич?» — не без иронии задается вопросом Den.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда,Александра Лукашенко и Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине. Минск. 2015

«Третья линия — проведение выборов на Донбассе после восстановления контроля над территориями». Странно. Сам Петр Алексеевич в 2015 году поддержал прямо противоположную последовательность действий», — добавил Сергей Т.

«Ну, а чем ещё заниматься освобожденному от всех допросов сывочолому (седовласый гетман — так на Украине называют Петра Порошенко. — О.П.)?!» — задается вопросом Igor P.

«Я думал, что пес уже забежал за будку и не тявкает», — добавил Артур Н.

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Напомним, 27 апреля в ходе заседания украинского парламента бывший глава государства Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за неготовность украинских медицинских служб к борьбе с пандемией коронавируса.