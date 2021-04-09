Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится с «рабочей поездкой» в Донбассе. Утром 9 апреля на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию из оккупированной Украиной Авдеевки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Накануне журналисты издания «Шарий.net» опросили жителей города Авдеевки. Людям задали вопросы касательно уровня жизни в регионе, отношении к Владимиру Зеленскому и поинтересовались их мнением относительно возможности полномасштабного вторжения России. Видеозапись опроса была опубликована на канале украинского журналиста Анатолия Шария в видеохостинге YouTube.

Одна из опрошенных женщин, мать двоих детей, ответила, что ее семье тяжело оплачивать коммунальные услуги и приходится ради этого чем-то жертвовать.

«Конкретно моя жизнь изменилась: увеличилась коммуналка… сейчас очень нереально ее платить… Увеличились даже питание в детских садиках… Мне за двоих детей пришлось заплатить 1200 гривен в этом месяц… в садике. Продукты дорожают, все дорожает… В нашей бытовой жизни улучшений никаких я не заметила…», — ответила женщина.

Она также напомнила о невыполненном обещании Владимира Зеленского окончить войну. «Я не хочу, чтоб здесь была война. Конечно, мы хотим, чтоб все это дипломатически [решилось]. И мы надеемся на это», — заключила женщина.

Instagram.com/zelenskiy_official Владимир Зеленский в Авдеевке

Другой опрошенный мужчина (пенсионного возраста) ответил, что жизнь особо не изменилась, «все катится, как и раньше».

«Зеленский, думаю, нет», — оценил он способность Зеленского принести мир в Донбасс.

«Мы украинцы и там же украинцы. Как говорится, друг друга убиваем… А заедаться с Россией… Ну что такое, сравнить Россию и нас. Какая там сила и мощь, и что такое Украина против России», — заметил другой житель города.

«Мы за Украину, а не за придаток американцев. Вы же не пойдете воевать, лично вы», — обратился другой житель города с вопросом к журналисту «Шарий.net». — «И мои сыновья тоже не пойдут. Я не хочу. За кого воевать? За Зеленского?» — задал он риторический вопрос.

«Мы уже привыкли к этому (обстрелам — М. Р.), если на то уже пошло… Неохота выходить никуда. Ну прилетело да прилетело. И дальше что? И что мне выходить, после каждого обстрела прятаться в подвале?.. Убили и убили. Значит, как война в солдатики… Против России Украина не попрет, сразу говорю. Потому что и войск больше там, и оборудование больше, все остальное больше. Сами просчитайте варианты», — ответил один из опрошенных мужчин, судя по форме одежды, сотрудник коммунальных служб.

«Да, конечно, а что получилось? Вон бахают опять», — ответила местная жительница пенсионного возраста на вопрос, надеялась ли она на то, что с приходом к власти Владимира Зеленского наступит мир в Донбассе.

«Он ничего хорошего не сделал», — добавила женщина.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности вторжения России на Украину, жительница города сказала: «Ничего подобного. Все делается с Украины… Тут ничего такого нет». Женщина также подчеркнула, что для наступления мира нужны переговоры. На вопрос, возможно ли наступление мира при Владимире Зеленском, она ответила, что, по ее мнению, нет.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Последний принявший участие в опросе мужчина рассказал, что голосовал на последних выборах президента Украины за Владимира Зеленского. Он добавил, что надеялся на мир, но в итоге эта надежда «сейчас уже почему-то потухла». Житель Авдеевки добавил, что во второй раз бы не голосовал за Владимира Зеленского.

«От него ничего не зависит. Хочется президента, который сам будет решать и за себя и за страну отвечать», — пояснил он.

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Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский заявил, что представители украинской власти должны регулярно посещать позиции ВСУ в Донбассе.