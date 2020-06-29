О том, как умело можно использовать информацию частного характера, заметим, не публичную, да еще с налетом банковской тайны, против россиян, своим личным примером лично поведал глава Сбербанка Герман Греф, когда комментировал агентству ТАСС свое отношение к якобы нападкам российского режиссера Никиты Михалкова, который, судя по неравнодушной реакции Грефа, попал в самое яблочко своими умозаключениями по поводу вредительской деятельности для страны нынешнего главы Сбербанка. К слову, тогда передачу «Бесогон», где об этих фактах и было поведано, сняли с повторного эфира. Не будем подробно останавливаться на рассуждениях, возможно, отчасти и оправданиях Грефа, в которых он пытался объяснить, что его цитаты Михалков выдернул из контекста, а сразу перейдем к сути заявленной темы. Хотя, стоит напомнить, что Герман Греф вообще-то больше чем банкир, он не просто публичная персона, но и политик, во всяком случае, ведет себя как политик и действительно чаще других делает в публичном пространстве заявления, носящие политический характер. Да и Владимир Путин недавно заявлял на встрече с Грефом, проходящей в режиме видеоконференции, что глава Сбербанка определяет финансово-политическое настроение людей в России. Отдельные политологи увидели в этом заявлении президента его желание поддержать Грефа в трудную минуту, напомним, что Греф во время предыдущей встречи с Путиным 2 марта подчеркивал, что сейчас банкир подвергается информационным атакам из-за активности Сбербанка в сфере образования.

Цифровизация

Так вот, Греф — политическая персона, в отличие от Никиты Михалкова — режиссера, представителя творческих кругов, а значит, опять же в отличие от Михалкова, Греф, если не несет ответственности за свои слова, то как минимум должен понимать, чем могут обернуться его публичные заявления. Между тем совершенно непонятно, почему из-за передачи «Бесогон», где досталось Грефу, полилась критика в адрес ее автора. Неужели Греф — неприкосновенная личность или делает для страны и ее народа гораздо больше, чем делают те же, например промышленники, нефтяники, на которых грязь можно лить рекой, и особо в СМИ никто не встает на их в сторону. А тут какая-то одна передача, где фигурирует Греф, и критика в адрес Михалкова полилась рекой.

Возвращаясь к финансово-политическому настроению людей, которое создает Греф, стоит отметить, что после встречи с президентом 9 июня наступило 14 июня — день, когда вступил в действие федеральный закон об отмене банковского роуминга, который, по сути, в большей степени и был разработан из-за Сбербанка, активно взимающего комиссии с народа за каждый перевод между счетами, открытыми в разных отделениях банка. Именно этот факт вызывал у народа негодование. Еще в прошлом году был разработан законопроект, отменяющий банковский роуминг, банкирам дали полгода до введения его в действие, а в результате и роуминг в Сбербанке действует: и через банкоматы, и через приложение банка, а также появились новые лимиты и комиссии в рамках тех же операций в зависимости от сумм переводов. Вот она политика, которая как раз и определяет настроение людей, причем которую Греф ведет за спиной у президента РФ. Иначе как по-другому называются происходящие после встречи с президентом события, связанные с игнорированием федерального закона? А ведь между тем в интервью ТАСС Греф, объясняя, что его цитаты были выдернуты Михалковым из контекста одного из мероприятий банка, где его глава был модератором, заявил, что тогда, «закрывая панель», он «выступал от своего лица и сказал, что у нас нет никакого иного пути, кроме смены управленческой модели и вовлечения граждан в процесс управления. И власть должна чутко прислушиваться к людям. Краудсорсинг — это и есть вовлечение людей в принятие управленческих решений». Здесь, собственно, вопрос возникает сам собой: люди вовлечены в процесс управления банком? Нет! Не то чтобы именно им банк не идет навстречу, государство чутко прислушалось к народу — пошло навстречу, приняв федеральный закон, обязав отменить банковский роуминг, а Сбербанк, которым управляет Греф, призывая власть идти навстречу людям, сам не идет навстречу людям и игнорирует федеральные законы государства! Тогда что имел в виду Греф, призывая государство чутко прислушиваться к народу? Вероятно, смену управленческой модели. Ну так опять же государство ведь прислушалось к народу, тогда почему Сбербанк не отменил банковский роуминг? Вероятно, не отменил, чтобы и создать то самое негативное настроение у народа, которое могло бы повлечь желание смены власти, точнее, как следует из слов Грефа — «смены управленческой модели».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Германом Грефом (в режиме видеоконференции), 9 июня 2020 года

Так вот о сути заявленной темы. В интервью ТАСС на вопрос журналиста о том, получал ли Никита Михалов поддержку банка, Герман Греф сообщил, что «по-разному. Бывало, получал. Случалось, что нет». С одной стороны, господин Греф, вероятно, как бы ненароком подтвердил звучавшее после передачи «Бесогон» в адрес Михалкова среди критических публикаций мнение о том, что, наверное, «режиссеру банк когда-то отказал в кредитах, вот он и принялся критиковать его главу», с другой — раскрыл информацию частного характера, что только, по-видимому, сейчас лишь закрепит в обществе мнение о том, что цифровизация на площадке «Гостех» от Сбербанка грозит нам всем утечкой личной информации, и одна из главных страшилок о том, что ею можно воспользоваться в различных целях, имеет место.

Получается, что Греф, возможно, сам того и не подозревая, лично подлил масла в костер, разложенный вокруг создаваемой им цифровой экосистемы, что тем самым может повлечь общественное недоверие к платформе Сбербанка «Гостех», на которой он настаивал проводить эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов. Напомним, в «Гостехе» будут представлены сервисы кадастровой регистрации, аренды госимущества и ОМС. То есть, помимо данных, требующихся для ОМС, на платформу будет стекаться информация Росреестра и Росимущества. Таким образом, если сервис обоснуется на платформе, разработанной Сбербанком, Греф получит слишком широкий доступ к значимой и чувствительной для всех граждан страны информации, и тогда, судя по игнорированию федерального закона об отмене банковского роуминга и заявлениям в адрес Михалкова о получении поддержки банка, народ может столкнуться еще с массой сюрпризов, которым законы государства будут не помехой, ведь банк их и сегодня игнорирует.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Тем временем издание «Коммерсант» сообщает, что Минкомсвязь исключила из доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске платформы упоминание конкретных компаний. То есть в него могут войти и Сбербанк, который, по сути, был инициатором проекта, и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и «Ростелекома» — эти компании тоже хотели участвовать в эксперименте и предлагали свои платформы для размещения. Означает ли это установление демократии по-новому, когда никто не знает, на какой же платформе будет проводиться эксперимент, и только Минкомсвязь будет знать, что на платформе Сбербанка, или всё-таки речь идет об исключении Сбербанка из числа претендентов, вероятно, покажет время. Как уточняет издание, сейчас Минкомсвязь направила на согласование в ведомства доработанный проект постановления об эксперименте по созданию цифровой платформы «Гостех», его обсуждение состоится 29 июня на совещании под председательством заместителя министра связи Андрея Черненко. По словам источника издания, в новой версии проекта не прописано участие Сбербанка и не уточняется, кто станет поставщиком платформы. При этом в Минкомсвязи и банке отказались от комментариев.