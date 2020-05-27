Тема безопасности школ и детских садов, а также других мест массового пребывания граждан актуальна всегда, но иногда она оборачивается скандалом и хищением из бюджета. В одном из российских регионов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и ущерба бюджету на 40 млн рублей. ИА REGNUM проанализировало ситуацию с поставками охранных турникетов и металлодетекторов.

Настольная игра «Монополия»

Об уголовном деле

В 2018 году после череды нападений на школьников в Улан-Удэ и Перми в разных регионах России тема безопасности образовательных учреждений снова оказалась на пике внимания. В свете этого в разных городах были объявлены очередные тендеры на закупку охранных турникетов и металлодетекторов за счёт бюджетов разного уровня. Не везде они прошли гладко.

26 мая 2020 года стало известно, что прокуратура Чувашии после проверки закупок в государственном комитете республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обнаружила нарушения. Сообщалось, что в мае 2019 года был организован тендер на закупку охранных турникетов на сумму порядка 100 млн рублей. Следователи уточняют, что «должностным лицом ведомства завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица» — «путём создания заведомо невыполнимых условий» в аукционной документации. При этом, по данным следствия, приобретённое оборудование «не соответствовало технической документации». Ущерб бюджету оценили в 40 млн рублей.

Турникет

Под домашний арест на сегодня взята бывший начальник отдела финансово-экономической работы и государственного заказа (главный бухгалтер) ведомства. Расследование дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий продолжается.

О тендерах

Фигурирующий в деле госкомитет за годы своего существования был заказчиком в 297 государственных контрактах на сумму более 288,19 млн рублей. В открытых данных фигурируют 111 поставщиков. Среди крупнейших отметились ООО «Т-Сервисгруп» из Татарии — четыре контракта на 29,85 млн рублей в 2017—2018 годах (на поставку ручных металлодетекторов, арочных металлодетекторов) и ООО «Импульс» из Татарии — два контракта на 15,3 млн рублей в 2018—2019 годах на поставку турникетов, арочных металлодетекторов и ручных металлодетекторов. В 2018 году поставкой 37 турникетов для судебных участков мировых судей Чувашии занималось также ООО «Бэлкони Плюс» из Татарии. Сумма последнего тендера составила порядка 5,5 млн рублей.

Остановимся подробнее на двух компаниях.

Скандальный поставщик

ООО «Т-Сервисгруп» было учреждено в марте 2017 года с основным видом деятельности — «ремонт электрического оборудования». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, в фирме работают около восьми сотрудников. Единственный владелец и директор — Лариса Карпалова. 22 октября 2018 года данная компания с подачи ФАС была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Компания должна была осуществить поставку «металлообнаружителей стационарных арочных с микропроцессорным управлением для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, так как обязательства по поставке товара в срок исполнены не были. Находиться в чёрном списке поставщик будет до 22.10.2020 года.

Euro-student.ru Рамочные металлодетекторы

Это не единственный скандал, фигурантом которого стала данная компания. В 2018 году с ООО «Т-Сервисгруп» был подписан договор на поставку 135 арочных металлодетекторов «Феникс-06», производителем которых было указано ООО «Ланти» из Казани. Сумма контракта составляла 16,4 млн рублей.

В октябре 2018 года арбитраж Татарии рассмотрел иск ООО «Ладья 8», «прописанного» в том же здании, что и «Т-Сервисгруп» — на улице Маршала Чуйкова, 2 в Казани. В основе спора лежали претензии ООО «Локаторная техника» из Свердловской области, которое «занимается разработками в сфере безопасности и противодействия терроризму с 2001 года», выпуская «около 20 моделей металлодетекторов «Паутина». Отмечалось, что продукция является уникальной и у ООО есть патент на металлодетекторы. В своём обращении уральская компания заявляла, что «ООО «Ланти», ООО «Лерта», ООО «М-Сервис» при участии в торгах на поставку металлодетекторов указывали в качестве изготовителя стационарных металлодетекторов компанию ООО «Ланти» и предлагали покупателям продукцию — металлодетекторы с наименованием «Феникс», схожие с конструктивными решениями и элементами металлодетектора, производимого ООО «Локаторная техника». Экспертиза, проведённая в рамках спора, подтвердила идентичность продукции, но при этом компания «Локаторная техника» не предоставляла ни ООО «Ланти», ни ООО «Лерта», ни какой-либо другой организации, права на использование патентов или конструкторскую документацию на изготовление металлодетекторов «Паутина». Все три ООО, фигурирующие в претензиях, имели один и тот же адрес в Казани — в том же здании, что и «Т-Сервисгруп».

"Кроме того, как отмечает антимонопольный орган, по информации ООО «Локаторная техника», весной 2016 года один из сотрудников ООО «Локаторная техника» Р. Ф. Набеев перешёл работать в ООО «М-сервис», забрав с собой все программные обеспечения, чертежи, принадлежащие ООО «Локаторная техника», — отмечалось в материалах суда.

В ходе разбирательств также выяснилось, что и в подразделение МВД РФ по Свердловской области по одному из госконтрактов было поставлено 62 металлодетектора со странностями. Поставщик — ООО «ЭйТиДжи» из Казани. Детектор поступил к производителю на диагностику, и в ходе внутреннего расследования выяснилось, что в паспорте оборудования подпись «не принадлежит сотрудникам ООО «Локаторная техника», имеющим право подписи в паспортах изделий, а оттиск печати в паспорте выполнен не печатью организации, что указывает на подделку сопроводительного документа». Более того, экспертиза показала, что в паспорте компании «Ланти» на детектор и в паспорте на изделие для МВД подпись выполнена одним лицом. Техэкспертиза тогда же подтвердила, что нарушение технологии производства металлодетекторов, которые поставлялись под видом продукции «Локаторная техника» (при этом ею не являясь), привело к неработоспособности продукции. То есть о проносе металлических изделий детектор не сигнализировал и своей задачи не выполнял. Тогда же выяснилась взаимосвязь всех поставщиков, активно участвующих в государственных тендерах на поставку металлодетекторов, между собой, — учредителями как минимум двух компаний выступали отец и сын Алеевы.

Kremlin.ru Прокурор

К слову, в 2015 году компания «ЭйТиДжи» была поставщиком трёх мобильных импульсных металлодетекторов в Элисту. Заказчиком было управление городского хозяйства и административно-технического контроля администрации г. Элисты. Директором данной фирмы был Тимур Алеев. Вышеупомянутая фирма на сегодня ликвидирована, но за шесть лет своего существования она успела побывать поставщиком в 176 государственных контрактах на сумму 74,616 млн рублей. Металлодетекторы были поставлены 151 заказчику, в том числе в Адыгею, Туву, Хабаровский край, Удмуртию, Оренбургскую, Московскую, Сахалинскую, Тульскую, Нижегородскую, Самарскую, Астраханскую, Кировскую, Калужскую области, Москву, Югру, Якутию, Мордовию, Чечню и во многие другие регионы России. Детекторы были установлены как в учебных заведениях, так и судах, зданиях следственных, правоохранительных органов. При этом в некоторых договорах поставок, где исполнителем была фирма «ЭйТиДжи», прямо было прописано, что поставщиком оборудования является небезызвестное ООО «Ланти».

До ликвидации «ЭйТиДжи» управлялось ООО «Элефант». Данное общество на сегодня — действующее и работает в области права. Создано оно в апреле 2015 года, собственники — компания «Рудивас Лимитед» (Сейшельские Острова) и товарищество с ограниченной ответственностью «Проектив МУВ ЛП» (Великобритания). Обе фирмы созданы в марте-апреле 2015 года. Директор — Роберт Садыков.

Сама же компания «Элефант» числится совладельцем почти 100 компаний, но почти все уже ликвидированы. Но пока ещё действует, хоть и находится в стадии ликвидации — ООО «Компания сетевые решения», которое было поставщиком в 126 государственных контрактах на сумму более 98 млн рублей. Ею в том числе в 2013 году были поставлены управлению судебного департамента в Татарии 11 металлообнаружителей стационарных «Паутина-Р». А, к примеру, арочные складные мобильные металлодетекторы с микропроцессорным управлением «Паутина-СМ1» поставлялись и в администрацию Алтайского края. Продукция уходила и в другие регионы. Директором ООО «Компания сетевые решения» тогда был всё тот же Тимур Алеев.

Арочный складной мобильный металлодетектор с микропроцессорным управлением «Паутина-СМ1»

Два сотрудника и 160 госконтрактов

Возвращаясь к другим поставщикам оборудования, связанного с безопасностью. Единственная компания, с которой контракт на поставку турникетов и систем доступа госкомитетом Чувашии был подписан весной 2019 года, — это ООО «Импульс».

Ведомство заключило с компанией соглашение 22 апреля 2019 года на сумму 15 226 982,5 рубля (срок исполнения контракта — до 31 мая 2019 года). По нему ООО должно было поставить 61 ручной металлодетектор «Феникс-П-07», 61 арочный металлодетектор «Феникс-18С» и 45 турникетов «CТ-IP (комплект)». Производитель продукции в документации не указан.

Между тем ЗАО «Сфинкс», которое является производителем ручных металлодетекторов «Феникс — П-04» и иной схожей продукции, имело претензии к уже упоминаемым компаниям «Ланти», «Т-Сервисгруп» и компании «Импульс». Последнее фигурировало в решении арбитража Татарии от июля 2019 года. Суд своим решением тогда запретил ООО «Импульс» (ИНН 1 657 248 056) «предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий — «металлоискателей ФЕНИКС П-04», а также какого-либо иного аналогичного изделия под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец ЗАО «СФИНКС» — «Металлоискатель портативный модель ВМ-611 ВИХРЬ» по патенту №108 384».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Импульс» было учреждено 17 августа 2018 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, адрес прописки — Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, блок Г, помещение 1004. По этому же адресу прописано ООО «РТМ», принадлежащее небезызвестному Тимуру Алееву.

Ручной металлодетектор

«Импульс» принадлежит его директору Рамилю Валееву, за которым не числится больше никаких компаний. При этом, по открытым данным, в компании всего два сотрудника.

ООО «Импульс» являлось и является поставщиком в 160 государственных контрактах на сумму более 154,534 млн рублей. К примеру, 8 мая 2020 года с ООО подписала контракт администрация Тамбовской области. За 873 тыс. рублей казанское юрлицо должно поставить десять стационарных металлодекторов «Феникс-06ВП». Помимо этого, в мае 2020 года был подписан контракт с минюстом Хакасии — на 548 тыс. рублей (поставка трёх металлодетекторов «Феникс-06ВП»). В марте-апреле также подписывались договоры на поставку схожей продукции и в другие регионы России.