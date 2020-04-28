Изменение в Российской Федерации даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября комментировалось как в Японии, так и в Китае, то есть странах, которые воевали друг с другом фактически 14 лет, начиная с захвата в 1931 г. японскими оккупантами Северо-Восточных провинций Китая (Маньчжурии). С июля 1937 г. японцами была развязана полномасштабная агрессия с целью овладения территорией всего Китая. Упорное сопротивление этой агрессии, по различным данным, стоило китайскому народу от 30 до 35 миллионов человеческих жизней.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайские солдаты в строю во время смотра в Пекине

Принято решение о фактическом возвращении даты Победы над Японией, хотя и под дипломатическим флером «окончания Второй мировой войны». В нашей стране изначально отмечается дата — 3 сентября, именно она была установлена после безоговорочной капитуляции милитаристской Японии 2 сентября 1945 года. Дата 3 сентября широко отмечается как государственный праздник и в Китайской Народной Республике под названием «День победы китайского народа в войне сопротивления Японии», а в юбилейные годовщины празднование сопровождается грандиозными военными парадами и народными демонстрациями в Пекине и других городах. Этого, видимо, не знают отечественные обозреватели и политологи, которые заявляют: «Все у нас не как у людей… День Победы над Германией отмечаем не как все цивилизованные страны — 8 мая, а почему-то 9-го. А теперь и окончание войны на Дальнем Востоке зачем-то вместо 2 сентября, как во всем мире, решили отмечать на день позже».

А вот в Китае с пониманием и поддержкой восприняли объявление даты окончания Второй мировой войны, выведя ее из перечня просто памятных дней в реестр Дней воинской славы — победных дат. Ну, а то, что по соображениям дипломатии и «политкорректности» в отношении Японии опустили слово «победа», то история и российский народ еще не сказали по этому поводу окончательного слова.

Советские войска на марше во время наступления. Маньчжурия 1945

Вот и один из инициаторов законопроекта о возвращении 3 сентября в реестр победных дат России депутат Госдумы от Сахалинской области, член «Единой России» Георгий Карлов тоже так считает. На встрече с общественностью он по поводу восстановления Дня Победы над Японией заявил: «Ваша позиция абсолютно правильная, я с вами согласен. Мы победили в одном «сражении» и дальше идти в одиночку не должны. Даже если президент России подпишет новый закон, в него можно вносить поправки. Это и станет следующим этапом нашей коллективной работы по восстановлению исторической справедливости в отношении сентябрьской победы 1945-го».

Депутат Госдумы предложил заняться сбором подписей за восстановление Дня Победы над Японией, причем не только на Сахалине и Курилах, но и на всем Дальнем Востоке, а также в других регионах России. Он выразил надежду, что заинтересованность в этом вопросе проявят ветераны, военные и общественные организации, историки и все неравнодушные люди. Это будет еще один шаг к тому, чтобы слово «победа» все же появилось в названии Дня воинской славы. К тому же оно станет и точкой невозврата в навязываемом нашей стране так называемом «территориальном вопросе».

Сообщая о том, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября, являющееся структурным подразделением главной партийной газеты КНР «Женьминь жибао» англоязычное издание Global Times цитирует обосновывающий нововведение сопроводительный документ. Подчеркивая, что принятое в России решение способствует «укреплению исторических основ и патриотических традиций, сохранению исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечению достойной памяти погибших при защите Отечества».

Советский десант занимает населенный пункт северо-восточнее Пхеньяна в августе 1945

Важно, что китайское издание видит в этом решении не только исторический, но и немалый современный политический смысл. Ибо теперь Россия и Китай будут отмечать окончание Второй мировой войны вместе, в один и тот же день, что, как указывается в китайском издании, «является сигналом сближения отношений между двумя странами в создании (нового) мирового порядка, когда на планете происходят глубокие изменения, вызванные пандемией коронавируса».

При этом допускается, что изменение даты может стать своеобразным вызовом западной трактовке истории Второй мировой войны. Как известно, из-за разницы во времени западные страны считают днем окончания войны 2 сентября, тогда как Китай отмечает победу 3 сентября. Газета напоминает, что «исторически Советский Союз отмечал 3 сентября как День Победы над Японией, и именно эта дата увековечена на медали, которой награждались советские люди, обеспечившие в сражениях победу».

Global Times приводит слова профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдонга о том, что «изменение даты окончания войны на тот же день празднования победы (над Японией) в Китае свидетельствует о том, что две страны добились согласия по многим международным проблемам, особенно в признании нового социального порядка». Было отмечено, что такой новый порядок должен основываться на отрицании нацизма, популизма и милитаризма. «В этом отношении изменение даты очень важно и позитивно», — заявил Ли.

По мнению профессора, двусторонние отношения Китая и России, вне сомнения, будут укрепляться в новой обстановке, когда некоторые западные страны демонстрируют возврат к протекционизму и популизму. «Без активного сотрудничества Китая и России во многих международных делах весьма вероятно, что мир будет становиться все более разобщенным и нестабильным», — говорит китайский ученый.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Коллега Ли по университету профессор Гао Фэй отметил в интервью Global Times, что подписание закона президентом РФ произошло в критический момент истории, когда мир стоит перед угрозой коронавируса, который может иметь более фатальные последствия, чем даже мировые войны, и когда западные государства, включая США, неуклюже перекладывают ответственность за свою некомпетентность в борьбе с вирусом на Китай. «Принятое решение является ясным сигналом миру о том, что Россия стоит на стороне Китая и готова сотрудничать с ним в борьбе с этим новым врагом всего мира», — считает Гао. Он выражает мнение о том, что ситуация «тесных связей России с Китаем, с одной стороны, и связей США со своими союзниками, пытающимися изолировать Китай — с другой, может привести к расколу мира на два непримиримых противостоящих друг другу лагеря». Отмечается, что, приняв, как и западные страны, дату окончания Второй мировой войны — 2 сентября, Россия в течение продолжительного времени устремляла свои взоры на Запад и принимала западную позицию. «Теперь же, перенеся дату на 3 сентября, Россия считает, что «страна (СССР — А. К.) сыграла решающую роль в победе как в Европе, так и в Азии, и стала рассматривать Вторую мировую войну и свою страну в ней более сбалансировано, тем самым утверждая себя как европейской, так и азиатской державой», — анализирует профессор. А это в свою очередь, считает Гао, означает, что Россия отказывается от прозападной позиции и логики и переходит к координации действий и поддержке своего союзника — Китая — в важных вопросах международной политики, к чему неоднократно проявляли готовность лидеры двух стран, выступающие за укрепление стратегического партнерства в мировых делах.

Автору этих строк трудно судить, насколько при подписании закона о переносе «дня окончания Второй мировой войны» президент РФ руководствовался соображениями о современных российско-китайских отношениях, но то, что в Китае увидели в этом решении и заботу о будущем этих отношений, недооценивать, полагаю, нельзя.