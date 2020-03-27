Самое известное событие Крымской войны 1853−1856 гг. — оборона Севастополя. Второе — оборона Соловецкого монастыря. 18−19 июля 1854 года к Соловецкому архипелагу подошли английские пароходофрегаты «Бриск» и «Миранда» коммодора Омманея. Без предъявления ультиматума англичане открыли огонь и на следующее утро продолжили обстрел обители. Неприятелю отвечала русская батарея из двух полевых орудий. Один из пароходофрегатов подошел к стенам монастыря и выстрелом из орудия попытался выбить ворота. Затем Омманей отправил ультиматум о сдаче — защитники отказались. Снова последовал обстрел, со стен отвечали восемь присланных из Архангельска орудий. Под неприятельскими ядрами архимандрит повел братию по стенам крестным ходом. Бомбардировка закончилась ничем — среди защитников никто не пострадал, у англичан оказались один убитый и несколько раненых.

«Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» Пароходофрегат «Гремящий» в Кронштадте. Рисунок XIX века

В 1855 году история повторилась, но, зная неуязвимость стен, англичане вступили с архимандритом Александром в переговоры. Несмотря на то, что прошлогодний обстрел обители был ими признан ошибочным, «просвещенные мореплаватели» требовали от монахов провиант, а после отказа забрали на Заяцком острове пасущихся там баранов.

Оборона Соловков имела большое символическое значение, и император Александр II решил в 1858 году совершить паломничество в обитель, совместив его с посещением Архангельска и адмиралтейства в Соломбале. На включении в программу визита Адмиралтейства настоял великий князь Константин Николаевич, брат императора. С детства увлеченный морем, он как генерал-адмирал готовил реформирование военно-морского флота. Преобразования требовали концентрации ресурсов, которых после Крымской войны катастрофически не хватало. Возможно, именно тогда возникла мысль закрыть второе по размерам в России Архангельское адмиралтейство. Для здешних верфей не хватало корабельной древесины, размеры строящихся кораблей ограничивала Северная Двина. Но у местных кораблестроителей было множество сторонников на флоте, и Великий князь решил подвергнуть их экзамену. Предлагалось построить крупнейший за всю историю верфи корабль — винтовой пароходофрегат «Пересвет». Ответственность была велика, так как заложить фрегат должен был сам император.

Александр II у мощей святого Зосимы на Соловках. Гравюра XIX века

Чтобы продемонстрировать царю возможности флота, Константин Николаевич отправил с Балтики вокруг Скандинавии пароходофрегат «Гремящий». Корабль должен был отвезти Александра II из Архангельска на Соловки и обратно.

Андрей Лукошков, историк русского флота: «Пароходофрегат «Гремящий» построен в 1849—1851 гг. выдающимся русским корабелом Иваном Афанасьевичем Амосовым на Охтинской верфи… «Гремящий» …строился по чертежам английского пароходофрегата «Девастейшен». …весь его набор был изготовлен из дуба (… дубовых кряжей). Для скрепления элементов набора использовались 1600 медных болтов и медные гвозди. Наружная обшивка была выполнена из лиственницы, причем днище был обшито 2250 медными листами… на крепление которых было использовано 225 000 медных гвоздей.

Длина между перпендикулярами — 190 футов, ширина корпуса — 37 футов… Водоизмещение — 1160 тонн. Главный двигатель — паровая машина мощностью 400 л.с., вращавшая два колеса диаметром 8 м. Вооружение: две бомбовые двухпудовые пушки в носу и корме, четыре каморные 30-фунтовые пушки по бортам у кожухов. Экипаж — 12 офицеров и 250—265 нижних чинов…

В основном пароходофрегат использовался в качестве буксира для крупных парусных кораблей или как разъездной транспорт для перевозки сухопутных частей или флотских начальников… Конец 1856 г. внес в жизнь судна коренные изменения. 31 декабря генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич изволил приказать переоборудовать пароходофрегат «Гремящий» для плавания с государем императором. Переоборудование заключалось в снятии носовых и кормовых орудий… произвели декорирование кают панелями из красного дерева, украшениями из бронзы, заменили мебель и обустроили водоводы и ватерклозеты в каютах…

Государь император Александр II мог воспользоваться новым пароходом лишь в 1858 г. в своем плавании на богомолье в Соловецкий монастырь на Белом море. Для этого в период с 10 мая по 4 июня «Гремящий» совершил переход протяженностью 2800 миль из Кронштадта в Архангельск, куда 19 июня прибыл император» (1).

Степан Огородников, историк русского флота: «Все, казалось, благоприятствовало дальнейшей жизни Архангельского адмиралтейства… Государь император… прибыл в 7 часов утра прямо к адмиралтейской пристани, устроенной вблизи косвеннаго эллинга, и вступил на берег при восторженных кликах народа, отправился в Соломбальский Преображения Господня собор…

Народ на всем протяжении дороги… расположился шпалерами заблаговременно, чтобы лучше видеть венценосного своего гостя, который в 2 часа дня… посетил вторично адмиралтейство и совершил закладку в косвенном эллинге винтового фрегата «Пересвет». Затем, пройдя на другие эллинги и осмотрев строившиеся там два подъемных бота и пароход «Соломбала» (в 240 сил), Его Величество посетил морские казармы, а вечером принял бал, данный городским обществом в доме благородного собрания.

Для предстоящего плавания государя императора в Соловецкий монастырь находился в то время у адмиралтейской стенки военный пароходофрегат «Гремящий». На нем государь император изволил провести и наступившую ночь. Утром следующего дня, «Гремящий» с Его Величеством отправился в монастырь…» (2).

«Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» Вид пароходофрегата «Гремящий» на камнях острова Соммерс. Рисунок РГАВМФ

Марина Осипенко и Инна Малахова, историки Соловков: «В июне 1858 г. епископ Александр сопровождал императора Александра Николаевича, пожелавшего лично осмотреть следы бомбардировки Соловецкого монастыря англичанами. 20 июня в 11 часов вечера государь прибыл в обитель на пароходе-фрегате «Гремящий». Светлой северной ночью его встречали около трех тысяч богомольцев. При колокольном звоне и пальбе с парохода и находившихся на монастырских стенах орудий император направился Спасо-Преображенский собор. Выслушав молебен в церкви преподобных Зосимы и Савватия, приложившись к святым мощам, Его Величество осмотрел монастырь, обошел вокруг стен крепости в сопровождении архимандрита Александра. Епископ разъяснял подробности недавних военных событий. 21 июня 1858 г. преосвященный Александр удостоился лично получить из монарших рук орден Святой Анны первой степени и бронзовую медаль на Андреевской ленте за участие в Крымской войне. Удостоверившись в военных подвигах соловецких монахов, государь наградил их крестами и медалями в память Крымской войны 1853−1856 гг., подарил обители 72-пудовый колокол с изображением обстрела монастыря, а также 2000 рублей на устроение предела в честь благоверного князя Александра Невского» (3).

Степан Огородников, историк русского флота: «…По благополучном оттуда возращении (21 июня, вечером) государь император немедленно простился с архангелогородцами и, пересев с «Гремящего» на пароход «Подвиг», отправился в обратный путь» (4).

Андрей Лукошков, историк русского флота: «20 июня «Гремящий» доставил императора на Соловки, а 21-го — привез обратно в Архангельск. После чего 1 июня ушел в Кронштадт, куда прибыл 20 июля, выдержав в Северной Атлантике сильный шторм. В рапорте командира капитана 1-го ранга Нечаева сказано, что за 32 дня плавания машина не имела повреждений, а сам пароход имеет все превосходные качества морского колесного парохода» (5).

Строительство «Пересвета» погубило Архангельское адмиралтейство. При спуске его на воду в 1860 году огромные размеры корабля не позволили осуществить операцию успешно. Корпус фрегата сел на мель и получил повреждения. Несмотря на успешный ремонт и переход на Балтику, указом императора в 1862 году Адмиралтейство было закрыто.

«Гремящий», совершив переход в Кронштадт, продолжил службу. Вскоре произошел случай, показавший крайне низкий уровень подготовки офицеров корабля. В 1858 году во время паломничества на Соловки несчастья не случилось благодаря архангельским лоцманам на борту «Гремящего» и обстановке ответственности в связи с пребыванием на борту высочайшей особы. На Балтике ни того, ни другого не имелось, и «Гремящий» погиб по халатности. Ирония судьбы — погиб, спасая «Императора».

«Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» Трехмерное гидроакустическое изображение корпуса пароходофрегата на дне, полученное с помощью многолучевого эхолота

Андрей Лукошков, историк русского флота: «Утром 16 сентября 1862 г. в Кронштадт поступило сообщение, что на камни острова Малый Тютерс наскочил американский барк… «Император»… Пароходофрегат вышел в море… стараясь держать максимальный ход… в 4:30 пополуночи 17 сентября пароходофрегат на полном ходу вылетел на плоскую подводную скалу острова Малый Соммерс…

Навигационная ошибка была очевидна. Но причину ее так и не смогли установить, несмотря на личное повеление императора, высочайше соизволившего собственноручно написать: «Требует строгого изследования». Но «строгое изследование» выявило лишь то, что ни командир корабля капитан 1-го ранга А. Аболешев, ни старший штурман поручик Я. Катугин попросту не знали своего места. Незадолго до крушения они в течение получаса определяли местонахождения «Гремящего» и курс, позволявший безопасно пройти южнее острова Соммерс, после чего капитан спустился в каюту, где, по его словам, «от усталости задремал»… записано в деле: «…Только поручик Катугин стал спускаться по трапу, часовые с баку закричали «буруны», и вслед за сим в половине 5 часа утра «Гремящий» стал на камень …»

…Водолазы… доложили, что корпус пароходофрегата на одну четвертую длины… стоит на гладком плоском камне… видимых повреждений киля и днища нет, и при подъеме воды его можно снять со скалы без повреждений…

С рассветом к аварийному пароходофрегату подошел английский барк «Халли» и предложил помощь в спасении. Но русский капитан отказался… вероятно, желал сэкономить казенные средства, и предпочел ждать помощь из Кронштадта. Утром 19 сентября… уровень моря понизился на фут (примерно 30 сантиметров)… попытка сдернуть его двумя пароходами привела лишь к обрыву буксиров.

…На «Гремящем» …команда выбрасывала за борт уголь и откачивала воду… не учли одно обстоятельство, а именно — возникновения изгибного напряжения в килевой части корпуса вследствие… опускания кормы корабля… посланные в трюм офицеры увидели вышедшие из своих мест килевые болты и разошедшиеся стыки килевых балок. Это были первые признаки перелома киля…

…В ночь с 20 на 31 сентября корма стала погружаться в воду, и к трем часам дня на поверхности виднелась лишь часть баковой надстройки…25 сентября ветер усилился, и на следующий день в 6:39 утра… носовая часть парохода погрузилась на дно» (6). «Император» также погиб, так и не дождавшись помощи».

В начале XXI века затонувший корабль нашли специалисты центра подводных исследований Русского географического общества. За 17 лет работы они обнаружили около 600 затонувших кораблей, 250 из них обследовали, и являлись ведущими в стране в части подводной археологии.

Андрей Лукошков, историк русского флота: «…У самого подножия (скалы), зарывшись кормой в песок, корабль остановился … корпус улегся вдоль… скалы, прижавшись к ней вплотную… Удивительно, что гигантские металлические гребные колеса пароходофрегата уцелели… Правое гребное колесо не имеет видимых повреждений, а левое, очевидно, получило повреждения во время скольжения корпуса по склону… Палубный настил сохранился лишь в корме, где у левого борта на нем лежит 30-фунтовая пушка, части рубки и упавший… фальшборт. По центру палубы вверх торчит сломанная бизань-мачта, нижняя часть которой упала в трюм… Палубный настил над машинным отделением отсутствует, и среди упавших внутрь деревянных конструкций видны хорошо сохранившиеся элементы паровой машины…

Обследование продолжалось лишь 36 минут. Погода ухудшилась, и пришлось срочно прекращать работы. Последующие попытки посетить корабль окончились неудачно — мешали волнение и ухудшившаяся видимость» (7).

С 2018 года центр подводных исследований РГО при поддержке Северного флота ВМФ России начал работу на Белом море. Им обнаружено 14 пароходов, погибших в годы Первой мировой войны на немецких минах. Экспедиции центра — большой подарок Архангельску от ВМФ России, РГО и лично Сергея Шойгу. К сожалению, эффект от него пока ограничен — архангельский морской музей не готов выделить археолога с «открытым листом», чтобы получать поднятые со дна артефакты. Также пока не согласована совместная с центром программа исследований. Но РГО собирается продолжать исследование Белого моря и устья Северной Двины, и надежда, что северяне увидят суда, построенные их предками, остается.

«Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» Рисунок корпуса «Гремящего» на дне Финского залива

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