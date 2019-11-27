Гиперзвуковая ракета «Циркон» способна разорвать пополам крупный военный корабль и одним удачным попаданием вывести из строя атомный авианосец.

Mil.ru Пуск ракеты

Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике. Несколько американских СМИ посвятили этой теме отдельные публикации.

Особую озабоченность в США вызвал тот факт, что корабли, несущие ПКР «Циркон», в первую очередь войдут в состав Тихоокеанского флота России. По мнению издания Military Watch Magazine, развёртывание гиперзвуковых ракет «Циркон» окажет существенное влияние на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это свидетельствует о неизбежном характере угрозы, которую представляет новая ракета для потенциальных противников России, отмечает американский журнал.

Military Watch Magazine особо подчёркивает, что «Циркон» имеет выдающиеся тактико-технические характеристики: диапазон действия более 1000 километров и скорость полёта 8−9 Махов. Этого достаточно, чтобы разорвать пополам крупный военный корабль и одним удачным попаданием вывести из строя атомный авианосец.

По мнению издания, высокая манёвренность «Циркона» и применяемые ей современные контрмеры радиоэлектронной борьбы делают перехват данной ракеты практически невозможным для самых современных систем противоракетной обороны, находящихся на вооружении во всём мире. Причем даже скорость ракеты в 3 Маха создает серьёзную проблему для системы ПРО Aegis, развёрнутой на эсминцах и крейсерах США и их союзников.

U.S. Navy Ракета-перехватчик Aegis

Ранее, в сентябре 2019 года, американское издание The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением США документы написало, что ПКР «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

Американский журнал Forbes, озабоченный постановкой на вооружение российского флота гиперзвуковой ракеты «Циркон», назвал свою статью «ВМФ России развернёт новую гиперзвуковую ракету «Циркон» в Тихом океане». В публикации указано, что ракета может лететь на малых высотах или по полубаллистическим траекториям, что включает манёвры уклонения в ходе полёта.

Журнал пришёл к выводу, что в сочетании с феноменальной скоростью ракеты это должно сделать её особенно трудной для перехвата. Издание также считает, что система ПРО Aegis, используемая американскими, японскими, южнокорейскими и австралийскими военно-морскими силами в регионе Тихого океана, может столкнуться с проблемами при попытке перехвата ракет «Циркон».

По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, первыми в ВМФ носителями новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» станут большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск».

В ходе модернизации данные корабли получат универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 (УКСК 3С14), российскую корабельную вертикальную пусковую установку производства концерна «Моринформсистема-Агат». Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет «Калибр», а также ракет «Оникс», «БраМос» и «Циркон».

Оба корабля войдут в состав Тихоокеанского флота России. Первый корабль будет передан флоту в 2020 году, второй — в 2022-м.

31 октября 2019 года президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Калининградскую область заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России головной корвет проекта 20 385 «Гремящий» в перспективе также получит ракеты «Циркон». Согласно данным контракта, передача корабля ВМФ РФ должна состояться 25 декабря 2019 года. Кстати, второй строящийся корвет проекта 20 385 также поступит на Тихоокеанский флот.

Kremlin.ru Владимир Путин на корвете «Гремящий»

Об ужасающей эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон» говорят простые расчёты. При скорости звука 340 метров в секунду скорость 9 Махов равна 3060 метрам в секунду. За минуту ракета пролетит 183,6 километра. Расстояние в 1000 километров на скорости 9 Махов «Циркон» преодолеет за 5−6 минут.

Таким образом, массовое применение российских гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Циркон» фактически превращает надводный флот США и их союзников в определённое количество малоподвижных мишеней. Даже если запуск «Циркона» и будет обнаружен, то перехватить эту ракету у кораблей стран НАТО нет ни малейшего шанса. Единственный шанс на спасение для экипажей — это успеть выброситься за борт.

Кстати, эта ракета может поражать и наземные цели. Ранее в российской прессе был опубликован возможный список наземных целей на континентальной части США. По мнению военных экспертов, ракеты «Циркон» могут быть использованы для гарантированного поражения центров управления вооружённых сил США. Необходимо иметь в восточной части Тихого океана и Западной Атлантике по два-три корабля, несущих на борту сорок гиперзвуковых ракет «Циркон».

Эксперты назвали следующие цели на Восточном побережье США: здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооружёнными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов ВС США. На Западном побережье: Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами, Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

Но это, как говорится, ещё не все «печеньки». Есть значительный потенциал для развёртывания гиперзвуковой ракеты «Циркон» на наземных пусковых установках. На вооружении ВС РФ стоят подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и стационарный береговой ракетный комплекс «Бастион-С», оснащённые противокорабельными ракетами «Оникс». Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ноябре 2016 года сказал: «На сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поразить как морские, так и наземные цели. На расстоянии 350 километров на море и почти 450 километров на земле».

Mil.ru Береговой ракетный комплекс «Бастион»

С учётом того, что пусковая установка БРК «Бастион» унифицирована, то её переснаряжение ракетами «Циркон» вместо «Ониксов» не потребует значительных усилий. Таким образом, получится не имеющий аналогов в мире наземный гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности с возможностью поражения как морских, так и наземных целей, на расстоянии более 1000 километров.

Однако этот вариант пока держится в резерве, по крайней мере, до момента начала развёртывания США ракет меньшей и средней дальности наземного базирования на территории Японии и Южной Кореи. Вашингтон настаивает на скорейшем принятии решения по данному вопросу. Очередная встреча с Токио и Сеулом запланирована на декабрь 2019 года.

В качестве вывода о значении развёртывания Россией гиперзвуковых ПКР «Циркон» подойдёт цитата из публикации американского издания Military Watch Magazine: «С учётом того, что военно-морские силы других стран не располагают сопоставимыми противокорабельными ракетными комплексами, Россия может использовать своё преимущество, чтобы получить сильное влияние в Северо-Восточной Азии — и потенциально более тесно работать вместе с Народно-освободительной армией Китая в направлении формирования альтернативного регионального порядка взамен предыдущего статус-кво бесспорного западного морского господства».

Издание также добавляет, что развёртывание Россией в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых гиперзвуковых ракетных технологий станет очень эффективным мультипликатором силы для её Военно-морского флота и является очень важным условием для будущего регионального порядка.