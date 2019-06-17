Тоннельное мышление как любая неадекватная оценка реальности, самоубийственно. Тот, кто, надевая презерватив, искренне уверен, что предохраняется от ВИЧ или гепатита В — не думает, что подобен играющему в русскую рулетку. Глобальная пропаганда загнала его мышление в тоннель. Но когда случится непоправимое, будет поздно пенять на официальную мифологию: сам имел возможность выяснить, что латекс не предохраняет от вирусов. Хуже, когда в русскую рулетку играют политики, миссия которых — не конкурентная возня в сиюминутном политическом тоннеле, а обеспечение будущего своих стран и народов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демиург

В апреле 2019 года произошло событие, которое европейская пресса обошла молчанием. Royal Duch Shell вышла из консорциума с российским Газпромом по строительству завода сжиженного газа в порту Усть-Луга Ленинградской области мощностью 10 млн тонн в год с возможностью ее увеличения до 15 млн тонн. Пикантности добавил забытый «Шелл» собственный исторический юбилей. Именно эта компания 90 лет назад стала пионером морской транспортировки СПГ. В 1929 году «Шелл» протестировала эту возможность на танкере Megara. По предварительным данным, технологии по сжижению газа вместо Shell может предоставить немецкая компания Linde. К тому же плюсом для Газпрома будет то, что она не станет претендовать на право продавать СПГ. Можно было бы счесть выход из консорциума с российским газовым гигантом рутинным бизнес-инцидентом и стратегическим просчётом «Шелл», если бы не несколько «но».

В январе 2019-го Reuters подвёл итоги предыдущего «газового» года. Поставки СПГ из США в Европу с октября по январь увеличились более чем в 4 раза. Об этом говорят данные агентства с октября по январь.

とまりん♪ Терминал СПГ

Как сообщает Reuters, за неполные четыре месяца поставки СПГ из США в Европу выросли до 3,23 млн тонн (4,45 млрд кубометров газа). В Старый свет ушло 48 газовозов. За такой же период в прошлом отопительном сезоне США в страны ЕС доставили 0,7 млн тонн (0,96 млрд кубометров).

«Это все связано с коммерческими причинами. СПГ из США идет туда, где самая большая маржа», — сказал директор программы исследований природного газа Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. Оставим за скобками комментарий об уровне оксфордской аналитики и обратимся к реальности.

Какими коммерческими причинами можно объяснить выход Shell из проекта, ориентированного на такую высокую конъюнктуру, иначе как политическим давлением США? С точки зрения Великобритании (если бы таковая была) — это выстрел себе в ногу. Несомненно, это выгодно США — оттеснить Катар и Россию с первых позиций европейских газовых поставщиков. Но какими «коммерческими» интересами можно объяснить отказ британского бизнеса участвовать в прибылях стремительно растущего рынка? Может быть, этот вопрос надо задать мистеру Charles O. Holliday, председателю совета директоров Royal Duch Shell, учитывая его десятилетний опыт (1998−2008) работы председателем правления Bank of America Corporation. А также — его прежнюю должность главы корпорации DuPont, «прославленной» производством напалма для варварских ковровых бомбардировок американской авиации и печально известного мутагенного дефолианта agent orange во время войны во Вьетнаме. Не пригодился ли ему этот опыт, чтобы поучаствовать в выжигании британской экономики? Этот вопрос не праздный.

Великобритания, отказавшаяся от собственной добычи угля, вынуждена закупать за рубежом это пока основное топливо для своих электропроизводящих мощностей. В силу себестоимости добычи и доставки на британском рынке доминирует российский уголь. И к 2035 году вслед за Германией Великобритания собирается переводить свои электростанции на природный газ.

В этом есть понятная логика. Природный газ экологически чище любых других углеводородов. При генерации электроэнергии, природный газ, в сравнении с углем, образует половину объема двуокиси углерода (CO2) и всего лишь 10% других загрязнителей атмосферы. При нынешнем уровне потребления извлекаемых запасов природного газа на планете хватит приблизительно на 230 лет.

Трудно представить себе ответственного политика, который не понимает, что основа современной цивилизации — электричество. На нём основана вся индустрия, повседневная жизненная инфраструктура и в конечном счёте глобальная экономика и политика. Ещё труднее вообразить политического деятеля, считающего, что электричество берётся в розетке. И речь идёт не о коммерческой конкуренции на рынке углеводородов, а о стоимости производства базового продукта цивилизации — электричества. В этом ключе повышенный тариф на топливо для энергетического комплекса — это цена, которую Великобритании предлагают, точнее, приказывают выложить из собственного кармана за собственный цивилизационной суицид.

Теплоэлектростанция

В чём суть этой американской версии русской политической рулетки? Главная цель — это деиндустриализация конкурирующих экономик.

Легко представить себе последствия блэкаута. В течение максимум трёх суток население подверженного этой техногенной катастрофе города, страны или континента превращается в охваченную паникой стаю первобытных людей. Разрушается вся привычная цивилизационная среда. Отсутствует связь, бездействует финансовая сфера, гниют бытовые и стратегические запасы еды, встаёт транспорт, ночью слепнут города. Но такая катастрофа, несмотря на чудовищные последствия, устранима.

В случае же резкого удорожания производства электроэнергии за счёт более дорогого топлива наступает гораздо более сокрушительный блэкаут — системный. И его пролонгированный характер не должен вводить в заблуждение. Незнание экономических законов не освобождает от ответственности. Для начала при системном блэкауте возрастает себестоимость производства. На внутреннем рынке это ведёт к коллапсу сбыта, на внешнем — к утрате конкурентных свойств экспортной сферы. Оба фактора неизбежно приводят к банкротству производств и резкому росту безработицы. Помимо неизбежной социальной дестабилизации и дополнительного налогового бремени на погибающую экономику, это ведёт к дальнейшему падению покупательного спроса. Это становится бустером финального разрушения экономики и социального хаоса как предпоследнего этапа разрушения государства.

Именно поэтому, а не из особой любви к России, несмотря на чудовищное политическое давление США, Германия вместе с Россией упорно прокладывает по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток — 2». Дешёвый российский газ для Германии — единственный шанс избежать системного блэкаута по сценарию США. ФРГ, так же, как и Великобритания, отказалась от добычи угля на своей территории, совершив «энергетический поворот». Германское руководство наметило планы перевода своих электростанций на природный газ к 2025 году. Для страны и, как следствие, для всего ЕС это залог выживания в глобальной конкурентной борьбе. У немцев на этом пути — свои опасности.

Не следует забывать, что Германия по формальному статусу и в реальной политике — оккупированная держава. В силу своего условного суверенитета она лавирует между национальной прагматикой и антироссийским санкционным мейнстримом. При этом руководство страны прекрасно понимает, что возлагает это бремя на свою экспортно-ориентированную промышленность, вынужденно потакая всё новым и новым поводам антироссийской политической мифологии. Но тем не менее в России ходят германские скоростные поезда, собираются германские машины и вырабатывают ток германские турбины. Ещё одна опасность — это возможный приход к власти в стране в 2021 году «Зелёных», которые подают недвусмысленные сигналы о намерении свернуть программу газификации энергетики и «пересадить» её на «зелёные» технологии. Это ещё резче взвинтит тарифы на электроэнергию, что только ускорит экономический апокалипсис и неизбежные необратимые последствия для окружающей среды. Учитывая локомотивную роль германской экономики в ЕС, эта перспектива маячит перед всем Евросоюзом.

Монтаж солнечных батарей

Трезвые политики, вслед за прагматичным бизнесом, понимают, что цель антироссийских санкций — не Россия, а сама Европа. Её индустриальный потенциал. Это уже подтвердилось вводом США антигерманских торговых санкций в самой чувствительной сфере — автомобильном импорте. В этом контексте заявление президента США Дональда Трампа на встрече с Её Величеством Елизаветой II 4 июня об «общих ценностях» звучит двусмысленно.

«Наши две страны стали навсегда связаны общими узами во время этой великой священной войны [против нацистской Германии]. Мы чествуем нашу общую победу и общее наследие», — огласил Трамп интерьеры Букингемского дворца. «Мы подтверждаем общие ценности, которые будут долго объединять нас в будущем: свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам Всевышним», — заявил Трамп. Особым кощунством это выглядит, учитывая, что это заявление сделано накануне торжеств по поводу высадки союзных войск в Нормандии, на которые представителей главной державы — победительницы во Второй мировой войне не пригласили.

Анализируя катастрофическое состояние американской экономики к концу 80-х годов прошлого века, можно смело утверждать, что только разрушение Советского Союза и откровенное выкачивание его гигантских ресурсов в процессе приватизации и допуска иностранных корпораций к этому самому масштабному ограблению в истории спасло США от падения в экономическое инферно. С тех пор в системе американского хозяйства принципиально ничего не поменялось. И, возможно, Германия начала осознавать, что, сыграв на стороне США в «демократизацию» СССР, сейчас сталкивается с перспективой разделить участь этой расчленённой и на 70% промышленно и социально руинированной бывшей супердержавы. Осознаёт ли Великобритания, что, предавая на юбилейных торжествах в Портсмуте и Нормандии подлинные общие с Россией ценности, она тоже рискует повторить судьбу страны, спасшей мир от нацизма, если суицидальное тоннельное мышление возобладает?

Парадоксальный факт: Россия при этом внешне откровенно антироссийском тренде окажется в выигрыше.

Борьба США за европейский газовый рынок — чистый бизнес с отдушкой риторики против «неправильной» России — и ничего личного? Любая иллюзия кончается вакуумом по самой высокой цене. Президент США Дональд Трамп неоднократно открыто заявлял, что навяжет Европе американский газ на невыгодных для нее условиях. 17 октября 2018 года Польша подписала с США договор о поставках американского СПГ сроком на 20 лет. Польша — не флагман европейской экономики, и перспектива утраты её экономического суверенитета ляжет бременем на европейских индустриальных мейджоров. Заставив Польшу покупать газ на 30% дороже российского, США продемонстрировали, что политический прессинг сильнее коммерческого расчёта.

Спустя ровно неделю удар был нанесён по Германии. 23 октября Германия дала добро на закупку американского СПГ, оплатив амбиции США из собственного кармана. ФРГ объявила о выделении 1,5 миллиарда евро на строительство СПГ-терминала в районе Гамбурга.

При этом и британское, и германское руководство не может не знать скрытого от широкой европейской общественности факта: американский газ для Европы — не американский. США в 2018 году начали сами закупать газ у России. А перевалочным пунктом для поставки российского газа в США стала Британия. В январе 2018 года первый французский танкер Gaselys с российским сжиженным природным газом объёмом 100 миллионов кубометров встал под разгрузку в американском порту Бостон. Это топливо было произведено в конце 2017 года на заводе российской компании «Новатэк» в рамках проекта «Ямал СПГ». Затем его приобрела малайзийская компания Petronas и вывезла в Англию на танкере «Кристоф де Маржери». Французский концерн Engie перекупил СПГ у малайзийцев, чтобы отправить его через Атлантику в США.

Mil.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»

Миф о «генерале холоде», якобы победившем немцев в 1941 году под Москвой, вернулся в США реальным бумерангом. Холода 2017−18 года в США взвинтили конъюнктуру спотовых цен на газ в декабре 2017 года до астрономических 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: голубое топливо для европейцев стоило в среднем менее 200 долларов за тысячу кубометров. Но, выдавливая российский газ из европейских резервуаров, американцы перестарались — оголили свои запасы на 18 процентов от базовой потребности. Ситуацией воспользовался российский «Новатек» и моментально зарядил через Engie к отправке на северо-восток США вторую партию российского СПГ. Танкер Provalys принял на борт топливо в порту Дюнкерк. Ничего личного. Только бизнес с российской компанией, которая при этом официально находится под санкциями США. Они затормозили, но не смогли воспрепятствовать строительству завода СПГ на российском полуострове Ямал за полярным кругом. Первая очередь мощностью 5,5 миллиона тонн СПГ введена в эксплуатацию 5 декабря 2017 года. Причем практически весь газ уже законтрактован на 20 лет вперед.

Американцам можно нарушать собственные санкции, европейцам нельзя. Но Россия остаётся холодной к этой интриге: основной рынок её сжиженного газа находится в Юго-Восточной Азии. Она прокладывает к азиатским потребителям кратчайший и не подверженный ближневосточным рискам маршрут по своему арктическому шельфу. И уже строит для этого супертанкеры ледокольного класса.

Но это — не единственный фактор ледяного спокойствия России по поводу американских санкций. Там, в отличие от «свободной европейской прессы», открытая печать подаёт как рутинный факт, что под антироссийскую риторику США убивает европейскую экономику российским газом, продаваемым под видом американского с соответствующей спекулятивной маржой.

Танкеры из США поставляют в бельгийский порт Антверпен сжиженный газ, который закупают у России на терминале Усть-Луга в Ленинградской области, выдавая его за американский. Об этом говорят результаты опубликованного ещё в 2017 году расследования International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Согласно материалам расследования деятельности офшорных компаний под громким названием Paradise Papers, поставками российского голубого топлива занимается компания Navigator Holdings Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. При этом 31% акций этой компании, как утверждается, принадлежит лично министру торговли США Уилбуру Россу. Российский газ переправляется в Антверпен из порта Усть-Луга. Того самого, в котором Shell отказалась участвовать в консорциуме с российским Газпромом по строительству СПГ-производства. По итогу Европа — без прибыли и в убытке на свои деньги строит терминалы для СПГ, чтобы снизить зависимость от российского топлива. Но при этом как раз попадает в ценовую петлю двойной зависимости — и от США, и от России. И, похоже, окончательно смирилась с тем, что американцы, и русские на двоих выпивают её чашку чая и делят пару её ботинок. Иллюзия, повторюсь, это вакуум, за который платится самая большая цена.

Port-ustluga.ru Порт Усть-Луга

Но Россия ещё в августе 2017 года открыто предупреждала об этом. Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов объяснял, почему в ближайшее время не стоит ожидать, что американцы будут поставлять сжиженный газ в Европу. Он назвал причины:

«В Соединенных Штатах на сегодняшний день действует единственный экспортный терминал для отгрузки СПГ в Луизиане. Они планируют построить еще полдюжины терминалов в разных частях страны, но для этого потребуется, во-первых, время. Во-вторых, самого газа может не хватить».

Тогда от этого предупреждения отмахнулись, очевидно сочтя это пропагандой. Известно, что случается с обладателями тоннельного мышления, которые имеют обыкновение судить о других по себе. Но достаточно было поинтересоваться официальными данными о количестве производимого в США газа и заявленными объёмами его поставок в Европу. Согласно US Energy Information Administration (EIA), Соединённые Штаты производят 695,5 миллиардов кубометров газа в год, а потребляют, внимание (!) 720,2 миллиарда. То есть являются импортёром. Номинальные мощности РФ по производству СПГ — 9,6 Мт, США — 1,5. Понятно, за счёт чьего газа администрация Трампа собирается снабжать Европу.

Но европейским политикам проще поверить заявлению главы министерства энергетики США Рика Перри 2 мая на переговорах в Брюсселе по газу. Он нашёл «убийственный» аргумент против «Северного потока — 2». «Газ, который поставляется из России, является дешевым и ненадежным», — заявил Перри. Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать дорогой американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза», — процитировал министра телеканал France24. Не важно, понимает ли главный энергетик США глупость своего высказывания, если он заведомо знает, что молекулы метана в дешёвом «ненадёжном» российском газе не становятся «надёжными» американскими после всех оффшорных манипуляций его коллеги министра торговли США Уилбура Росса. Важно, что этот выпад против трубопровода для неполиткорректного тоталитарного российского газа «Северный поток — 2» пока парируется правительством Германии. Несмотря на таможенные санкции, введённые США против упомянутых Перри немецких BMW и Mercedes-Benz. Возможно, немцы понимают, что в противном случае они сами скоро пересядут на китайские дешёвые автомобили. Если денег хватит.

Возможно, британский политикум не осознаёт, что отказ от «Северного потока — 2» ударит не только по континентальной Европе. Приведённый этим в действие механизм системной деградации экономики ЕС в силу теснейших связей также ударит по Британии. И намеченный Брексит окажется дырявой шлюпкой, пытающейся загодя отчалить с этого Титаника. Но очевидно сиюминутные антигерманские и антироссийские амбиции тонущего кабинета Мэй, действующего британского кабинета, берут верх.

Nord-stream.com Газопровод «Северный поток»

В апреле состоялся визит министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта в Словению. За фасадом официальных переговоров глава внешнеполитического ведомства предпринял попытку беспрецедентного давления на словенское руководство. Целью было добиться разрешения британской компании добывать сланцевый газ на территории Словении. Экспертам было очевидно, что это была попытка заложить политическую мину в самый чувствительный нервный узел модернизации европейского континентального газораспределения на основе мощностей «Северного потока — 2». Географическое расположение Словении в окружении Австрии, Италии и ключевая позиция на Балканском полуострове делают её потенциальным универсальным газовым рехабом. Но эта политическая диверсия была предотвращена благодаря стойкой позиции руководства Словении. Финальную точку в самый критический момент очевидно поставило интервью авторитетного германского эксперта Александра Рара словенскому информационно-аналитическому агентству EXFOR. SI под заголовком «Грязная игра в грязные технологии: газ для расчленения Европы». В нем Александр Рар отметил:

«Германия намеревается продолжать отдавать предпочтение российскому и норвежскому газу. Имеются газопроводы, необходимые для энергетического обеспечения, и — так было всегда — безопасные отношения с Востоком, адекватные тарифы. Многолетнее сотрудничество между западноевропейскими и российскими предприятиями характеризовалось взаимопониманием, было позитивным. И в такой системе нет желания что-то существенно менять. Но в силу, без сомнения, политических причин, государства Центрально-Восточной Европы — не все, а только некоторые из них — хотят пойти своим путём за Америкой. Лидерскую позицию здесь занимает Польша, за ней следуют некоторые западнобалканские страны, Румыния и прибалтийские государства».

Германский эксперт также подчеркнул:

«Президент Трамп обнародовал так называемую «инициативу трёх морей». Это означает, что сжиженный газ пойдёт в обход российского и норвежского с Балтийского моря, Адриатики и с Черного моря, когда пролив Босфор откроется для наливных танкеров. Через эти три моря в ближайшем будущем по замыслу … должны начаться массивные поставки сжиженного газа в Центрально-Восточную Европу. Америка намеревается на этом заработать огромные деньги, но более того — получить доминирующее стратегическое влияние на Европу. То есть то, в чём сейчас обвиняют русских, — намерение использовать газ как оружие с целью контролировать европейцев сейчас всё более откровенно и со всё большей жёсткостью делают американцы».

Дональд Трамп с лидерами Европейского союза, президентом Жан-Клодом Юнкером (слева) и президентом Европейского совета Дональдом Туском (спрва)

1 сентября в Польше весь европейский бомонд соберётся отметить 70-летие начала Второй мировой войны. По новой политической моде Россию туда не позвали. Российское руководство держит покер-фейс по поводу этого унижения. Возможно, потому что понимает то, что США семь десятилетий спустя после гитлеровской агрессии уже ввели в Польшу троянского коня следующей «тихой» мировой войны. Начинённого русским «неправильным» газом под лейблом «made in USA».

Понимает ли нынешнее британское руководство, что, вслепую расчищая дорогу газовой американской экспансии в Европе, играет в русскую рулетку со взрывоопасным политическим материалом? Среди непосредственных участников войны за деиндустриализацию Европы победителей не будет.

Роман Газенко — информационное агентство EXFOR, Словения