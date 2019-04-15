Когда в разговоре с японцами речь заходит о водке и ее якобы «массовом» употреблении в России, собеседники говорят не столько с осуждением, сколько с пониманием того, что, как они считают, «русские много пьют, потому что живут в очень холодной стране» и им необходимо спиртное чуть ли не для выживания.

Pavlofox Русская водка

Помещенной в центральной газете страны «Асахи симбун» статье на эту тему предпослан заголовок: «Именно сейчас расскажем правду о «русских и сакэ». При этом автор статьи Мититака Хаттори начинает ее с иной стороны, приписывая японцам представление обо всех русских, как о «горьких пьяницах»: «Русские — пьяницы». Возможно, немало японцев считает именно так. Действительно, Россия — это родина водки, королевы крепких напитков». При этом он называет водку «единственным развлечением русских». Исходя из такого сомнительного постулата, Хаттори берется утверждать, что введенные М. Горбачевым ограничения на потребление спиртного «вызвали гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь, и в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева».

Оставим на совести автора солидной японской газеты столь примитивное объяснение причин распада Советского Союза, тем более что он, видимо, серьезно эти причины не изучал.

В «подтверждение» того, что для русских водка — это чуть ли не всё, Хаттори дает понять, что и первым президентом-то они избрали именно «пьяницу». Читаем: «Первый президент новой России Ельцин вел себя так, что возник имидж «русский — пьяница». Ельцин был известен как большой любитель спиртного. Некоторые даже полагают, что благодаря этому ему удалось изгнать Горбачева, который был противником употребления спиртного. Став главой государства, Ельцин по пьяни (так в переводе ИноСМИ — А.К.) совершил много эксцентричных поступков, которые широко освещали в японских телевизионных шоу». Стыдно, конечно, это читать, но что поделаешь, как говорится, «из песни слов не выкинешь».

(сс) Caroline Maybach Любимые сувениры иностранных туристов

Но после экскурса в историю Хаттори переходит к современности, и здесь он верен заявленному в заголовке обещанию рассказать «правду о русских и сакэ», то бишь водке. И сообщает, что «русские пьют алкоголь реже в сравнении с японцами. В России спиртное, как правило, сопровождает какое-нибудь праздничное событие. Повседневное употребление без видимой причины считается неприемлемым… О среднестатистическом россиянине такого не скажешь».

За этими словами следует самокритичное признание: «А вот японцы могут весело выпивать в семейном кругу каждый вечер или же ежедневно общаться с коллегами за алкоголем в кабаке, однако в России такого практически не встретить».

Не знаю, почему автор утверждает, что в японских семьях «каждый вечер весело выпивают в семейном кругу», чего за долгие годы жизни в Японии я не наблюдал, а вот «сарариманы» (salarymen) — японские конторские служащие и, вообще, «белые воротнички», действительно, после работы позволяют посидеть за кружкой пива или чашечкой сакэ. Жены ворчат, но с «традицией» вынуждены мириться. Ибо, как объясняли мне японцы в первое время моего пребывания в их стране, это стало элементом японской культуры. Особенно невозможно отказаться, если «пропустить стаканчик-другой» приглашает непосредственный начальник. Откажешься — ощутишь на себе непонимание, а то и подозрение коллег и руководителей. За глаза станут называть «белой вороной» или, того хуже, «кёсайка» — «муж, боящийся жены». Но вернемся к тому, как автор статьи представляет ситуацию со спиртным в нашей стране.

(сс) ginomempin В японском баре

Ссылаясь на данные статистики, Хаттори вынужден констатировать, что «русские пьяницы» — это устаревший стереотип, и нам следует избавиться от предрассудков. Несмотря на это, нельзя отрицать, что алкоголизм по-прежнему остается одной из серьезных социальных проблем в России». При этом признается, что по количеству употребления алкоголя, особенно среди молодежи, водку и другие крепкие напитки все больше вытесняют вино и пиво. Приводятся результаты опроса населения — 31% ответил, что обычно пьет водку, 31% — пиво, 30% — вино, а коньяк, виски или бренди — 13%.

Небезынтересны разъяснения японскому читателю, что такое водка и как ее надо пить: «Возможно, одна из причин состоит в особенностях водки, являющейся русским национальным напитком. Водка — это прозрачный спиртной напиток, изготавливающийся из зерна и другого сырья. Ее крепость должна составлять 40 градусов. В Японии водку используют в качестве основы для коктейлей, однако в России ее обычно пьют в чистом виде.

На традиционных праздниках в России участники один за другим поднимают тосты и выпивают водку залпом, разлитую по небольшим рюмкам. Нельзя пить маленькими глоточками, как сакэ.

Если японцев приглашают на праздник в России, им приходится сталкиваться с двойным затруднением: нужно продумать толковый тост на русском языке, и при этом пить водку залпом. Между тем в последнее время даже в России подобного алкогольного насилия становится все меньше, и это радует».

Леонид Соломаткин. В трактире (фрагмент)

Порадуемся вместе с автором статьи в «Асахи симбун», ибо автор этих строк не раз был свидетелем русских застолий с участием японцев, когда, несмотря на мои предупреждения, хлебосольные хозяева, особенно в сельской местности, не признавая никаких возражений, заставляли гостей из Страны восходящего солнца выпивать стопку за стопкой и непременно «до дна». Последствия нередко были печальны…