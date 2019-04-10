



Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

С появлением цифровой экономики сегодня в мире происходят поистине революционные изменения, связанные с новыми технологиями, которые трансформируют отрасли и системы производства, повышают производительность и дают начало новым бизнес-моделям.

В этой связи ускорение экономического развития, международной конкурентоспособности и интеграция Узбекистана в мировую экономику в значительной степени зависят от развития цифровой экономики.

Цифровая экономика помогает снизить стоимость предоставления услуг, обеспечивает доступ к экспорту посредством электронной коммерции, положительно влияет на приток инвестиций и в целом на экономическую активность.

По оценкам международных экспертов, если развивающиеся страны, такие как Узбекистан, достигнут уровня проникновения интернета, как у развитых рынков, их долгосрочная производительность увеличится на 25 процентов.

Возможности развития ИКТ в Узбекистане

Узбекистан имеет все условия, чтобы использовать преимущества динамичной цифровой экономики. Республика является самой густонаселенной страной в Центрально-Азиатском регионе, обладает значительной молодой и достаточно образованной рабочей силой.

На данный момент в республике в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занято около 29 000 человек, работающих на 1 400 предприятиях, общий вклад которых в ВВП составляет 2,2 процента.

Постепенное открытие сектора уже позволяет гражданам страны получать интернет-услуги, а бизнесу извлекать выгоду из цифровой экономики.

Sigismund von Dobschütz Ташкент деньги

К примету, сервисы цифровых платежей, такие как PayMe, быстро выросли вместе с государственной системой платежных карт УзКарт. В Узбекистане на данный момент выпущено более 20 миллионов платежных карт, примерно треть населения регулярно использует цифровые платежи, а провайдеры услуг, такие как PayMe, предоставляют займы и другие цифровые финансовые услуги. Приложения агрегаторов такси, таких как MyTaxi, быстро построили сеть из более чем 200 водителей такси, а Корзинка.уз — сеть супермаркетов — создала онлайн-сервис, объединяющий 27 магазинов в Ташкенте.

Однако, недостаток инвестиций в инфраструктуру связи в Узбекистане делает сложным для большинства населения выход во «всемирную паутину», в республике существует всего два оператора с региональными междугородними широкополосными сетями, что приводит к высоким внутренним транспортным расходам на интернет и делает его недоступным для большинства населения.

Как считают эксперты Международной финансовой корпорации (МФК), в связи с тем, что в Узбекистане существует значительный спрос на цифровые услуги, первым шагом в построении цифровой экономики Узбекистана должно стать создание инфраструктуры, являющейся универсальной по покрытию и доступности.

Физическая инфраструктура связи является стимулом для самых основных средств связи и самых сложных революционных технологий. Подводные кабели, наземные линии, оптоволоконные сети, мобильные сети, телекоммуникационные вышки, центры данных, диапазон и другие виды телекоммуникационного оборудования являются столпами, на которых основывается цифровая экономика.

«Без работы, направленной на устранение отставания инфраструктуры связи, усилия по созданию цифровой экономики в Узбекистане вряд ли будут успешны», — считают эксперты МФК.

Интернет-оплата

Эксперты подчеркивают, что «для удовлетворения неутолимого спроса на данные необходимы постоянные инвестиции в инфраструктуру связи Узбекистана, пи этом около 17,2 миллиона, примерно 53 процента населения Узбекистана испытывают постоянные проблемы с покрытием и использованием связи».

Они указывают, что эта оценка включает тех, кто живет в местах без покрытия мобильной или фиксированной связи, а также тех, кто живет в местах с покрытием, но не использует интернет из-за недоступности, недостатка цифровых навыков или отсутствия соответствующего цифрового контента.

По причине низкой степени проникновения интернета, считают в МФК, происходит цикл недостаточных инвестиций, при котором недостаточное использование и отсутствие спроса делает внедрение оптоволокна менее привлекательным с коммерческой точки зрения.

Вместе с этим высокая плотность населения Узбекистана позволяет республике более эффективно, чем соседи в Центральной Азии, внедрять оптоволокно.

Узбекистан является второй по населению страной (около 33 млн человек) в СНГ и четвертой страной по площади (около 447 400 км2). Доступ к фиксированному интернету в основном основан на технологии ADSL, поддерживаемой оптоволоконными соединениями, что составляет 30 процентов широкополосных соединений.

В Узбекистане проложено около 24 500 км оптоволоконных линий, что немного для страны такого размера. Для сравнения: соседняя Киргизия, население которой составляет одну пятую населения Узбекистана и которая занимает площадь вдвое меньше площади Узбекистана, имеет примерно 17 500 км оптоволоконных линий — всего на треть меньше, чем Узбекистан.

Низкий уровень конкуренции, отмечают эксперты, остается ключевым вопросом развития сектора — государственная компания «Узтелеком» является монополистом на рынке международной связи, а отсутствие конкуренции держит цены в данном сегменте искусственно высокими.

В Узбекистане количество абонентов широкополосной мобильной связи растет быстрее, чем количество абонентов фиксированных широкополосных соединений. Это обусловлено внедрением сетей 3G/4G и резким снижением цен на смартфоны и планшеты. Однако такая ситуация характерна для развивающегося мира, где скорости проникновения беспроводной широкополосной связи часто превышают скорости проникновения фиксированной широкополосной связи.

Согласно Международной ассоциации GSM, в 2017 году в мире было более трех миллиардов (43 процента населения мира) пользователей широкополосной мобильной связи. Ожидается, что данное количество вырастет до 5 миллиардов в 2025 году.

Эта тенденция характерна и для Узбекистана, где за последние пять лет уровень подключения новых абонентов широкополосной мобильной связи значительно обогнал уровень подключений к фиксированной связи, и ожидается, что такая тенденция сохранится.

Увеличившееся количество данных, генерируемое данными пользователями, потребует в скором времени подключения телекоммуникационных вышек и сайтов к оптоволоконной инфраструктуре. Таким образом, использование услуг широкополосной мобильной связи станет более зависимым от доступности данной инфраструктуры.

Узбекистан отстает от других стран Центральной Азии как по проникновению мобильной связи, так и по уровню проникновения широкополосной мобильной связи (3G/4G).

(сс) rawpixel Сотовая связь

Международная ассоциация GSM опубликовала годовой Индекс доступности мобильной связи, который измеряет показатели 163 стран по инфраструктуре, доступности, потребителям и контенту.

Согласно Индексу, общее ранжирование доступности мобильной связи Узбекистана лишь немногим лучше, чем у Таджикистана, а страновое ранжирование доступности мобильной связи вовсе отстает от соседей, с единственным исключением в виде Афганистана.

Эксперты отмечают, что распределение частот по мобильным операторам является ключевым ограничителем роста, что оказывает влияние на работу сети в плане качества обслуживания.

Почему в Узбекистане пока не состоялось развития цифровой экономики?

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТК) несет ответственность за цифровой сектор. При этом ведомство занимается установлением политики в этой сфере, созданием технических стандартов, регулированием и надзором за сектором.

МРИТК также управляет долями государства в акционерном капитале государственных телекоммуникационных компаний. Такие широкие полномочия приводят МРИТК к конфликту интересов и вызывают опасения касательно способности ведомства обеспечить единые правила игры для государственных и частных операторов.

Как утверждают в МФК, среди инвесторов бытует общее мнение, что Узбекистан является сложным для работы рынком, в частности в секторе телекоммуникаций из-за сильного положения АК «Узтелеком» на рынке фиксированной связи и проблем, с которыми сталкиваются частные операторы сектора на рынке мобильной связи.

В начале 2000-х годов три региональных оператора мобильных сетей (ОМС), а именно швейцарская компания Telia, Мобильные телесистемы (МТС, Россия) и зарегистрированный в Нидерландах VEON, получили лицензии на предоставление услуг мобильной телефонной связи в стране.

Их огромные инвестиции поддерживали рост мобильного сектора Узбекистана до 2012 года, когда правительство отозвало лицензию у МТС, ведущего на то время мобильного оператора, за якобы нарушения условий лицензии.

В 2016 году VEON согласился заплатить властям США и Нидерландов более 795 миллионов долларов в качестве административных и уголовных штрафов, чтобы урегулировать обвинения в коррупции против своего дочернего предприятия в Узбекистане.

В 2017 году Telia была оштрафована властями США и Нидерландов на почти миллиард долларов за подобные нарушения в Узбекистане.

Вскоре, в 2015 году, после урегулирования обвинений в коррупции Telia объявила, что ее евразийский портфель доступен для продажи, из-за отсутствия внешних инвесторов долю компании в Узбекистане приобрело в 2018 году государство.

Как считают в МФК, последствия этих трех событий продолжают сдерживать сектор и отпугивают новых игроков. Кроме того, существует обеспокоенность в связи с общим управлением данными и использованием интернета, так как правительство требует отслеживать весь внутренний трафик с использованием специального оборудования контроля.

Это повышает операционные расходы поставщиков контента, так как их заставляют либо инвестировать в оборудование контроля, либо платить третьим сторонам за мониторинг трафика на их сетях.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мобильные приложения

Хотя проникновение интернета продолжает увеличиваться, компания Freedom House классифицирует доступ в интернет в Узбекистане как «несвободный», так как фильтрация контента и частичная или полная блокировка определенных IP-сервисов, таких как Skype, WhatsApp и Viber и различные международные информационные ресурсы, все еще существует.

Излишнее налогообложение данного сектора, в частности мобильных операторов, является еще одной сферой, вызывающей у экспертов опасения. По данным МФК, непропорциональный уровень налогообложения, который несут операторы, снижает стимулирование инвестиций, это также негативно влияет на доступность услуг и охват цифровыми услугами.

Межмашинное (М2М) оборудование и интернет вещей (IoT) требуют активных SIM-карт для соединения с широкополосной инфраструктурой для более эффективного оказания услуг.

Например, приложения M2M и IoT могут улучшить сбор платежей местными коммунальными компаниями, однако высокий уровень сборов за базу номеров активных SIM-карт делает неэкономичным использование их для целей М2М и IoT, и операторы мобильной связи указывают на это как на первичную причину недостатка инвестиций в решения М2М и IoT.

Существующее положение

Как единственная (кроме Люксембурга) дважды отрезанная от моря страна в мире, Узбекистан сильно зависит от наземных линий для международной связи.

УзПаку, дочерней компании государственного оператора фиксированной связи АК «Узтелеком», правительством по причинам национальной безопасности более 15 лет назад был предоставлен эксклюзивный доступ к инфраструктуре международного шлюза Узбекистана.

Вслед за этим операторам и провайдерам интернет-услуг (ПИУ) было запрещено создавать свою собственную международную инфраструктуру. До настоящего времени они должны покупать международное интернет-соединение у АК «Узтелеком».

Так как большая часть потребляемого на местном уровне интернет-контента генерируется за границей, ограниченная пропуская способность и высокие цены, установленные АК «Узтелеком» за международную связь, ограничивают рост сектора.

Хотя АК «Узтелеком» увеличил международную пропускную способность и снизил цены на международную связь (в 2009 году операторы платили 1 510 долларов за Мбит/с за международный транзит IP по сравнению с 31 доллараом за Мбит/с в середине 2018 года), стоимость международного соединения и международного интернет-соединения на душу населения в Узбекистане выше, чем у его соседей.

pricemarket.ru Каналы связи

Цена, которую операторы платят за международную связь, перекладывается на их абонентов, что приводит к высокой стоимости интернета относительно среднего дохода домашнего хозяйства.

В Узбекистане существуют проблемы с внутренней связью, и высокая стоимость внутреннего транзита и международной широкополосной связи представляет трудности для рентабельности регионального расширения.

В принципе, ограничений, препятствующих ПИУ и ОМС внедрять сетевую инфраструктуру, на местном уровне нет, но так как строительство региональных широкополосных сетей очень дорого, на данный момент существует только два оператора с региональными междугородними широкополосными сетями — АК «Узтелеком» и East Telecom.

Самый широкий охват и пропускная способность на областном и региональном уровнях у региональной сети АК «Узтелеком».

Дуополия междугородней связи привела к высоким транспортным затратам на внутренний интернет. Сложнее всего операторам обслуживать удаленные и труднодоступные зоны или зоны с низкой плотностью населения.

Так как несколько ПИУ обслуживают сельские местности, им необходимо использовать сетевую инфраструктуру «Узонлайн» (розничного оператора АК «Узтелеком»), чтобы предлагать свои интернет-услуги конечным пользователям.

Так как у АК «Узтелеком» самая обширная сеть, большинство операторов оказывают услуги через его сетевую инфраструктуру, а так как АК «Узтелеком» является оператором, то законодательство требует от него предоставлять доступ к своей сети, при условии наличия резервной пропускной способности.

На практике данный доступ критикуется ввиду того, что он предоставляется на непрозрачных условиях.

Необходимость внедрения операторами дублированной инфраструктуры «последнего километра» не является оптимальной с точки зрения ресурсоэффективности, потому что это очень дорого и требует временных затрат. Также получение необходимых разрешений занимает до трех месяцев

Во что обойдется реализация потенциала сектора?

Как подчеркивают эксперты МФК, необходимо модернизировать существующие регламенты в соответствии с международными передовыми практиками, так как необходимо их последовательное применение с течением времени и среди операторов.

Эксперты указывают, что прогрессивная правовая среда тесно связана с высокими показателями проникновения на рынок мобильной и широкополосной связи; ограничением монополистического или основанного на сговоре ценообразования; обеспечением соответствующей защиты как участников рынка, так и потребителей; созданием независимого регулирующего органа для данного сектора; и содействием развитию динамического конкурентного рынка.

Исследование Международного союза телекоммуникаций (МСТ) показывает, что увеличение на 10 процентов страновой регулятивной оценки связано с увеличением на 7,7 процента среднего проникновения фиксированных широкополосных сетей и увеличением на 2,3 процента среднего использования мобильных сетей. Соответственно, прозрачная регулятивная среда, отвечающая требованиям быстро изменяющейся сферы ИКТ, служит фундаментом цифровой экономики.

Также необходимы значительные долгосрочные инвестиции. Опыт показал, что при правильных условиях сектор ИКТ особенно подходит для инвестиций частного сектора. Однако высокая стоимость начальных капиталовложений внедрения широкополосной инфраструктуры и значительный период времени, необходимые для того, чтобы проекты давали рентабельный денежный поток, требуют значительных долгосрочных инвестиций.

Государство может привлекать такой капитал, предпринимая конкретные, необратимые шаги в сторону реформ и обеспечивая благоприятную правовую среду и нормативную базу для облегчения эффективного внедрения и использования цифровой инфраструктуры.

Уменьшение непредсказуемости правовой среды, упрощение порядка получения лицензий, устранение из процесса ведомств, не связанных с телекоммуникациями, даст инвесторам необходимые им подтверждения надежности их инвестиций.

Монополист АК «Узтелеком»

Как подчеркивают в МФК, АК «Узтелеком» может извлечь выгоду, предоставляя ОМС и ПИУ больший доступ к своей инфраструктуре и расширяя свои оптовые предложения, если у него есть доступная пропускная способность в междугородних сетях и сетях метрополитена.

geralt Интернет

Чтобы увеличить использование данной оптовой сети, монополист должен снизить региональные внутренние цены на транзит и повысить качество услуг.

В этой связи эксперты МФК советуют оператору передать свои оптоволоконные активы отдельной компании. При условии создания четкого разделения между межоператорскими и розничными услугами, этот образованный независимый нейтральный оператор будет простимулирован предоставлять участникам рынка оптовый доступ к своей сетевой инфраструктуре в прозрачной недискриминирующей манере.

Эксперты полагают, что для ускорения коммерциализации данной сети будут необходимы правовые рамки совместного использования инфраструктуры, и телекоммуникационные провайдеры получат уверенность, что споры между только что созданной оптовой оптоволоконной компанией и ее клиентами будут беспристрастно решаться надежным органом.

К слову говоря, реструктуризация АК «Узтелеком» указана в «дорожной карте» Всемирного банка — финансового донора Узбекистана, в целях увеличения конкурентоспособности, финансовой дисциплины и улучшения привлекательности для частного сектора Узбекистана.

Кроме того, отмечают в МФК, государство должно рассмотреть уменьшение степени своего присутствия в секторе. Отказ от государственной монополии на международный доступ увеличит международный канал доступа в интернет, снизит затраты на международную связь и принесет инвестиции частного сектора.

Эксперты считают, что для привлечения инвестиций частного сектора правительство должно изучить возможность продажи контрольного пакета акций государственных операторов, особенно АК «Узтелеком».

Последствия открытия сектора

Открытие сектора ИКТ для рынка позволит Узбекистану предоставить своим гражданам надежные и доступные услуги интернета и воспользоваться преимуществами цифровой экономики.

Это окажет положительное воздействие на создание рабочих мест и улучшение предоставления услуг, повышенная экономическая активность увеличит поступление государственных налогов и поднимет конкурентоспособность страны.

Одним словом, повышенный доступ к надежным и более дешевым интернет-услугам принесет пользу конечным пользователям (частным лицам, коммерческим предприятиям и государственным учреждениям) во всей стране и будет способствовать экономическому развитию посредством повышенной производительности и технологических инноваций