Говорят, первое впечатление обманчиво. В случае с графическим романом «Дом моего детства» автора книг Лоика Клемана и иллюстратора Анн Монтель это утверждение не работает. Одно только название комикса будто обещает, что внутри будет тепло и уютно. Ожидания воплощаются в реальность — лёгкая комедия становится настоящим отдыхом для души и головы.

Иллюстрация из графического романа «Дом моего детства» Лоика Клемана и Анн Монтель «Дом моего детства»

Главная героиня комикса — 28-летняя дизайнер Эглантина из Парижа, которой отец оставляет в наследство семейную пекарню в маленьком французском городке Клерви. Девушка едет на родину, откуда сбежала с матерью двадцать лет назад, с твердым намерением продать дом и поскорее вернуться в столицу. Всё меняет дневник отца, в котором он сохранил для Эглантины не только свои рецепты, но и секреты их семьи. Девушка узнаёт новые подробности разрыва родителей и решает вдохнуть в пекарню новую жизнь.

Иллюстрация из графического романа «Дом моего детства» Лоика Клемана и Анн Монтель Рецепты

Кажется, сюжет этого графического романа взят с миру по нитке. Во время чтения в голову навязчиво стучится мысль: «Я это уже где-то встречала!» Первая ассоциация — роман Джоан Харрис «Шоколад», в котором главная героиня также приезжает во французскую провинцию, открывает свою кондитерскую и постепенно очаровывает всех жителей города. Наследство, обиды на отца и внезапное открытие, что не такой уж он и плохой, — и вовсе заезженная тема. Любовная линия, в которой друг детства отказывается быть просто другом, тоже вряд ли кого-то удивит.

Полотно истории, сотканное из лоскутов-клише, лишается элемента неожиданности — читатель и так знает, чем всё должно закончиться. Более того, даже каждый новый поворот истории не удивляет, а создаёт впечатление, что следует четко по навигатору.

Иллюстрация из графического романа «Дом моего детства» Лоика Клемана и Анн Монтель Поездка

По законам драматургии, в сюжете должна быть ложка дёгтя, которую в итоге либо зальют несколькими бочками мёда, либо лишат хеппи-энда. В «Доме моего детства» на дёгте сэкономили и добавили лишь щепотку, которая совершенно не горчит. Все проблемы героев кажутся высосанными из пальца и наталкивают на мысль, что книга ориентирована на детей и боится глубоко задеть чувства маленьких читателей, хотя в ней есть довольно взрослые моменты. Например, много внимания уделяется непонятным переживаниям главной героини касательно её уже не друга, но еще и не возлюбленного. Кажется, авторы не знали, чем бы «испортить» любовную линию, и не придумали проблемы лучше, чем сомнения Эглантины, построенные из воздуха и притянутых за уши аргументов.

И всё же язык не поворачивается назвать эту историю приторной, а всё вышеперечисленное — однозначными минусами. В неё приятно погружаться. В этом плане «Дом моего детства» похож своим терапевтическим воздействием на детектив. Мы знаем, что в конце победу гарантированно одержит добро, поэтому с удовольствием читаем, как мисс Марпл или, на худой конец, Даша Васильева ищут преступника. Комфортная предсказуемость результата дарит надежду лучше, чем самая духоподъёмная идиллия.

Тот же эффект оказывает комикс Лоика Клемана и Анн Монтель. Уже с первой страницы читатель догадывается, что на последней его ждёт счастливый исход. А с каждой новой главой это чувство перерастает в уверенность, которая не может не радовать.

Немалую роль в восприятии комикса играют «декорации» сюжетной линии. Первый большой плюс отправляется к тонкому юмору, которым пропитан не только текст, но и иллюстрации. Особенно веселят разговоры котов, живущих возле пекарни. Проблемы многодетности, неразделенная любовь с гирляндой или сложности перевода на человеческий язык гарантированно вызовут улыбку читателя.

Иллюстрация из графического романа «Дом моего детства» Лоика Клемана и Анн Монтель Кошачья жизнь

Еще одной причиной для неё станет молчаливая тётушка Эглантины Марронда. Обычно в комедийных сериалах есть персонаж, на котором сценаристы «отыгрываются», — едва ли не каждая фраза этого героя заставляет смеяться. В комиксе такую роль на себя взяла именно тётушка Марронда, но вместо слов ей предстоит веселить зрителя своим изображением. Низкая полноватая женщина в очках на всё лицо и длинным острым носом ловко справляется с любой поставленной задачей и моментально влюбляет в себя.

Иллюстрация из графического романа «Дом моего детства» Лоика Клемана и Анн Монтель Тетушка Марронда

Что касается остальных персонажей, то авторам удалось придать объёма даже тем, кому выделили всего несколько страниц. Характер каждого героя легко узнается почти сразу после знакомства с ним. Благодаря этому читатель легко погружается в историю и словно наблюдает за всем происходящим из-за угла, разделяя вместе с героями все радости и печали.

Сюжет «Дома моего детства» сложно назвать оригинальным, тем не менее это не одноразовая история. Её приятно перечитывать, обнаруживая в иллюстрациях не замеченные ранее детали, и вновь погружаться в уютную атмосферу маленького города. Лёгкий, но при этом увлекательный сюжет, светлые акварельные иллюстрации и тонкий юмор переносят в провинцию Франции и дают почувствовать запах свежеиспеченных круассанов и ароматного кофе. Отрываясь от повседневной реальности, доверяешься течению истории и расслабленно покачиваешься на её волнах, отключив все проблемы и переживания.