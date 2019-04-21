В военной истории есть события, которые всегда будут вызывать споры. Одним из них является русско-японская война. Почему Россия, обладавшая большими, чем Япония мобилизационными возможностями и экономическими ресурсами, в итоге проиграла войну?

В этой связи естественен интерес к ключевым сражениям войны: Порт-Артуру, Мукдену и Цусиме.

Первый том сборника документов, посвященный обороне Порт-Артура (17 июля — 23 декабря 1904 г.), состоит из трех частей.

Первая касается предвоенного периода, аренды Россией у Китая Ляодунского полуострова, на котором располагался Порт-Артур (1898 г.) и проблем его укрепления на случай войны.

Вторая часть приводит документы, связанные собственно с обороной города, а третья — посвящена суду над руководителями обороны Порт-Артура по обвинению в его сдаче.

Казалось бы, он и должен дать ответ о причинах поражения. Однако анализ документов показывает, что суд был жестокой данью общественному мнению, жаждавшему не столько докопаться до истины, сколько назначить виновных.

Так, например, начальника Квантунского укрепрайона и коменданта Порт-Артура генерал-лейтенанта Анатолия Стесселя первоначально обвиняли по десяти пунктам. В их числе был следующий: «получая и читая во время осады… «заметки» генерал-лейтенанта Фока (начальник сухопутной обороны крепости — А. М.), написанные в насмешливом и резком тоне, подрывавшие авторитет некоторых начальников, набрасывавшие тень на их доброе имя, расшатывавшие дисциплину и понижавшие дух гарнизона… не принял мер к прекращению их издания и распространения». В ходе суда число обвинений сократилось до трех: сдачи крепости при наличии средств к дальнейшей обороне, самоустранение от командования («бездействие власти»), и «маловажное нарушение служебных обязанностей». Последний пункт вскоре был также исключен из приговора суда.

Впрочем, вызывает определенные сомнения и утверждение, что ресурсы обороны не были до конца исчерпаны. В сборнике приводится «ведомость трофеев», доставшихся японцам. На первый взгляд она подтверждает обвинение: Токио в числе прочего досталось 528 орудий и 206 754 снаряда. Но при внимательном прочтении выясняется, что из них для тяжелой артиллерии калибра свыше 150 мм (18 орудий) имелось всего 694 выстрела. Долго с таким запасом (продовольствия действительно оставалось еще на пару месяцев) гарнизон продержаться не мог.

Поэтому эпиграмма журналиста и политика Василия Шульгина:

Я слышал — Стессель Анатоль

Посажен за измену в крепость.

Какая, говорю, нелепость:

Он сдаст и эту, ma parole!

Не выдерживает критики. Генерал выполнил свой долг до конца.