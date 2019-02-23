Выхода сериальной адаптации комикса «Академия Амбрелла» ждали с опаской. С одной стороны, кинорынок переполнен историями об обладателях суперспособностей в ярком трико (чего стоит только линейка сериалов канала CW по мотивам комиксов DC), и очередная история становления команды героев может просто затеряться в бесконечном потоке комикс-адаптаций. С другой стороны, «Академия Амбрелла» — это квинтэссенция адреналинового безумия и откровенного абсурда, которую попросту сложно перенести на экраны, не потеряв при этом хотя бы половины шарма первоисточника. Опасения были напрасными. Сохранил ли сериал обаяние и «изюминку» оригинального комикса? Частично. Является ли он стильным, захватывающим и по-хорошему крышесносным? Безусловно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сюжет «Академии» строится вокруг семейства Харгривзов. В определённый момент в разных частях земного шара рождается 43 ребёнка, обладающих сверхъестественными способностями. Семерых из них забирает к себе Реджинальд Харгривз — эксцентричный миллиардер и учёный. Мужчина нарекает новообретённое семейство «Академией Амбрелла» и начинает тренировать детей как команду супергероев для спасения мира.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Дети-супергерои

С этих кадров мы уже понимаем, что «Академия» будет, пожалуй, самым нетривиальным супергеройским сериалом из существующих. В то время как Marvel и DC мягко подводит зрителя к тому, что мир комиксов хоть и отличается от нашего, но функционирует по похожим законам и правилам, «Академия Амбрелла» просто кидает зрителя в свою вселенную, совершенно не объясняя, как она устроена. Если привычные нам комиксы создают иллюзия достоверности супергеройского происхождения персонажей (гамма-излучение, эволюция ДНК или укус экспериментального радиоактивного паука), то «Академия» просто ставит перед фактом их существования. Например, помимо загадочного миллиардера сэра Реджинальда и его семерых приёмных детей, в особняке «Академии» проживает говорящий шимпанзе-дворецкий Пого и служанка-робот Грейс. Наличие таких необычных персонажей не пытаются как-то объяснить или оправдать. Они просто есть и просто являются частью вселенной комикса/сериала.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Шимпанзе-дворецкий Пого

Основные события сериала разворачиваются спустя 30 лет после того судьбоносного дня, как сэр Реджинальд берёт под свою опеку супердетей. Повзрослевшие студенты Академии давно покинули родной дом (в большинстве — из-за жестоких методов воспитания названного отца) и живут своей жизнью. Снова собраться в родительском доме семью заставляет известие о смерти отца — сэр Реджинальд погибает при загадочных обстоятельствах, в которых должны разобраться повзрослевшие дети. Нарезкой из флешбеков и событий настоящего мы знакомимся с главными героями истории.

Номер один (Лютер Харгривз) — лидер команды, простой, прямолинейный и наивный. Единственный персонаж, оставшийся вместе с отцом после роспуска Академии. После несчастного случая на одной из миссий голову Лютера пересаживают на тело гориллы — теперь герой носит комичное узкое пальто с проступающими из-под него обезьяньими мышцами.

Номер два (Диего Харгривз) — бунтарь, одиночка и любитель побороться за звание лидера команды. Диего обладает способностью менять траекторию полёта любого брошенного им предмета (предпочитает ножи). После ухода из Академии подрабатывает местным Бэтменом — под покровом ночи наказывает преступников, облачаясь в чёрный костюм.

Номер три (Элисон Харгривз) — киноактриса с проблемами в семье. Элисон обладает способностью «пускать слухи» — сказанная ею фраза «ходит слух, что…» изменяет реальность и полностью подчиняет своей воле оказавшихся рядом людей. Благодаря злоупотреблению сверхсилой сделала карьеру и стала одной из самых известных в мире актрис и лишилась мужа и опеки над дочерью.

Номер четыре (Клаус Харгривз) — обаятельный гомосексуальный наркоман. Клаус умеет видеть мёртвых людей и общаться с ними. В попытках заглушить свою способность (которой он боится и предпочитает не использовать) стал наркозависимым прожигателем жизни.

Номер пять (без имени) — хладнокровный и прагматичный путешественник во времени. Обладает способностью телепортироваться в пространстве и времени. В детстве «прыгнул» на 50 лет в будущее и не смог выбраться. Вернувшись назад во времени Номер пять вновь оказался в теле ребёнка, но с разумом и опытом мужчины в возрасте.

Номер шесть (Бэн Харгривз) — член команды, погибший при странных обстоятельствах. С тех пор в виде призрака путешествует вместе с Клаусом и является его голосом разума.

Номер семь (Ваня Харгривз) — замкнутая, пугливая и депрессивная. Ваню с детства убеждали в том, что она не обладает никакими способностями, поэтому девочка чувствовала себя ненужной и при первой возможности покинула родительский дом.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Семья в сборе

Собрав в одну команду таких необычных персонажей, сериал фокусируется на их характерах и взаимодействии между собой. Добрых 70% от каждой серии посвящены семейным разборкам и недомолвкам, возникшим ещё в детстве героев. Приятно, что события сериала не уходят в «экшен-супергероику» с постоянными драками и применением способностей — на это мы вдоволь можем насмотреться во «Мстителях».

Более того, персонажи «Академии» в большинстве своём предпочитают вообще не использовать свои способности — по личным соображениям. И такой подход куда лучше раскрывает их образ мышления и черты характера. Так, Элисон и Клаус не пользуются силами на протяжении почти всего сериала — страх и горький опыт подсказывают им держать способности при себе. А Диего и Номер пять, наоборот, активно используют их всю жизнь и знают, как извлечь максимальную выгоду из своего сверхъестественного происхождения.

К сожалению, не все герои получились одинаково интересными. Лютер и Элисон — приятные, но плоские персонажи без особого развития или переосмысления характера. Диего — противоречивый и интересный герой, теряющийся на фоне более запоминающихся братьев и сестёр. А вот Клаус, Пятый и Ваня вызывают неподдельный восторг при каждом своём появлении. Причём за эту работу хочется одинаково похвалить как сценаристов, так и актёров.

Роберт Шиэн, сыгравший Клауса, прекрасен в своём «родном образе». Его герой развивается на протяжении всей истории и удивляет с каждым новым сюжетным поворотом. Проблема только одна: первую половину сезона Клауса хочется назвать Нейтаном (герой Шиэна из сериала «Отбросы», обладающий похожим типажом).

Эйдан Галлахер — 15-летний актёр, сыгравший Пятого, затмил своей игрой более взрослых коллег. Мальчик так сильно вжился в образ, что в каждой его фразе или ужимке действительно ощущается надменный старик, проживший не самую лёгкую жизнь.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Эйдан Галлахер — 15-летний актёр, сыгравший Пятого

Эллен Пейдж, сыгравшая Ваню, мастерски перевоплотилась из своего привычного образа «девочки-подростка» в депрессивную уставшую женщину с мешком психологических проблем. Рассказать о развитии её персонажа без спойлеров невозможно, поэтому хочется лишь отметить огромную роль Вани в сюжете и талант Пейдж, оживившей персонажа.

Не менее важными героями, получившими свою отдельную сюжетную линию, в «Академии Амбрелла» является дуэт киллеров, путешествующих во времени. — Хэйзел и Ча-Ча. Профессиональные наёмники в смешных детских масках по ходу повествования раскрываются как обычные люди со своими мечтами и отношением к жизни. За их химией приятно наблюдать, а каждая сцена с их участием до боли напоминает комичные отношения пары в браке из какого-нибудь американского ситкома. Правда, о происхождении дуэта зрителям так и не расскажут — придётся самим строить теории насчёт того, по какому принципу отбираются киллеры во времени и как им удаётся на равных противостоять людям со сверхспособностями. Но ничего не поделаешь, недосказанность — один из столпов, на котором стоит вся «Академия».

От этой недосказанности и жанровых условностей периодически страдает и сюжетная составляющая. Например, шимпанзе-дворецкий Пого, как оказывается к концу сериала, заранее знал все сюжетные интриги сезона и решил рассказать о них героям только в двух последних сериях. Причём из этих моментов уже сейчас можно делать мемы. Стоит героям окончательно запутаться и разругаться, как на пороге появляется Пого и задумчиво произносит: «Это ещё одна тайна, которую отец скрыл от вас». Этот клишированный подход к раскрытию сюжета вызывает скорее раздражение и удивление от того, что интересные интриги можно было преподнести так безвкусно.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Хэйзел и Ча-Ча

Но сериал откровенно спасает эффектное оформление. Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение — «тихих» сцен в эпизодах практически не бывает, а все остальные сопровождаются стильными композициями, виртуозно вплетёнными в ткань повествования. К слову, автор оригинального комикса «Академия Амбрелла» — Джерард Уэй, бывший вокалист группы My Chemical Romance. Несмотря на то, что Уэй выступает лишь в роли исполнительного продюсера сериала, его влияние на экранизацию ощущается с самых первых минут. Песни, звучащие в эпизодах, не только идеально вписываются в происходящие на экране ситуации, но и просто хороши сами по себе. Во время очередного эпизода рука сама так и тянется к телефону, чтобы запустить Shazam.

«Академия Амбрелла» — яркий, стильный, нестандартный и интригующий сериал. Его создатели смогли сохранить идею оригинального комикса, но сделать её реализацию более приземлённой и понятной широкому кругу зрителей. Несмотря на все положительные черты экранизации, она (как и почти любая экранизация) страдает от недосказанности, сюжетных дыр и откровенно глупых моментов, вызванных желанием сценаристов вместить в один сезон сериала как можно больше событий первоисточника. Поэтому любителям оригинального комикса, пожалуй, стоит воспринимать «Академию» как отдельное произведение, в отрыве от первоисточника — так сериал станет более целостным и гармоничным.

Тем не менее «Академии Амбрелла» удаётся удивить зрителя в каждом эпизоде, а это огромное достижение для современного сериала про супергероев, которыми перенасыщен кинорынок. Однозначно, решение Netflix прикрыть своим зонтом комикс Джерарда Уэя было успешным — пользователи поставили сериалу 7,3 балла из 10 на Metacritic, а значит, нас ждёт второй сезон приключений семьи Харгривзов.