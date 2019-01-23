



Владимир Станулевич Пушкинская пасека

Столица северного меда

Поморская энциклопедия, статья «Пчеловодство в Устьянском районе»: «В начале ХХ века разведением пчел занимались некоторые крестьяне и в большем числе священники… В 1936 году завезено 2000 пчелосемей из Азово-Черноморского края… В 1941 году в колхозах и частном секторе насчиталось 2,5 тысячи пчелосемей. В годы Великой Отечественной войны число пчелосемей сократилось, после войны началось восстановление отрасли, и не только для производства меда… но и для растениеводства (опыление с.-х. культур). Внедрялось содержание пчел в двухкорпусных ульях, ульях-лежаках, применялись теплофикаторы… В 2006 году в районе создан Северный центр по племенному пчеловодству и учреждена ярмарка «Медовый Спас». Но так как центр не сумел обеспечить проведение ежегодной бонитировки, статус племенного хозяйства был снят. Тем не менее в 2000-е Устьянский район стал ведущим по разведению пчел в Архангельской области. Ныне 170 пчеловодов содержат около 2000 пчелиных семей… Распоряжением губернатора Архангельской области Устьянскому району присвоен статус столицы северного меда (2005)»(1).

Из доклада Карповой Кристины, учащейся 6-го класса школы № 2, поселок Октябрьский, на XI Романовских краеведческих чтениях: «Я поставила себе цель — выявить, какие факторы оказывают влияние на свойства северного меда… Мною применялись следующие методы: поисковый, исследовательский, интервью, анкетирование. …мед состоит на 20% из воды, остальное — углеводы, их в меде от 20 до 40 наименований… Мед состоит из моносахаридов (таких как фруктоза и глюкоза), т. е. он не требует у организма никакой дополнительной переработки ферментами. Кроме того, в меде около 300 органических и минеральных веществ…» (2).

Пушкины — потомственные пчеловоды

Спор с местными, выдумана ли столица меда в Устьянах, или на самом деле так, затянулся, и, будучи в Устьянах, я решил разрубить узел: «Поехали посмотрим пасеку». Пасечник нашелся быстро, в Березнике. Звали Володя, с известной фамилией Пушкин, и до недавнего времени пасека не являлась его единственным занятием — первым была школа. Сейчас он потомственный пасечник в чистом виде — отец Володи тоже всю жизнь с пчелами. Каких-то следов угрюмости и погружения в профессиональные думы у Володи не обнаружилось — веселое лицо, открыто держится, ничего не таит. По пословице «если хочешь скрыть, положи на самое видное место».

Владимир Станулевич Потомственный пчеловод Владимир Пушкин

На дворе стоял октябрь месяц, уже выпадал и таял снег, природа, погружаясь в сон, угасала.

«Не покажете ульи, ни разу не видел?» — не очень уверенно спросил я. Пошлет — и правильно сделает…

Нет, Володя, ни секунды не раздумывая, повел в свое хозяйство — на пасеку рядом с домом, тщательно выкошенную, как английский газон. Выбрал первый попавшийся улей, снял крышку. Вскрытие улья, да еще подготовленного к зиме, — таинство. Под крышкой оказались сорок одежек и все без застежек. Один за другим приподнимались одеялки, темного, блестящего, черного цвета, теплые и холодные на вид — слоев 30 в 40 сантиметров толщиной. Под ними, поверх сот, сонно ползали немногие пчелы.

Кристина Карпова: «Ферменты — белки, влияющие на обменные процессы. Они также определяют антибактериальные свойства меда: возбудитель брюшного тифа гибнет в меде за 48 часов, возбудитель дизентерии гибнет за 10 часов, возбудитель пневмонии гибнет на 4-е сутки. Широко известен со старых времен способ хранения мяса без холодильника — мясо обмазывается медом или опускается в мед, и в таком виде оно сохраняется длительное время. Показателем высокого качества северного меда является так называемое диастазное число, указывающее количество ферментов на единицу объема меда. Самая высокая насыщенность ферментами (около 50 единиц) — у северного меда» (3).

«В моем яде крови не обнаружено»

— Они засыпают, — вполголоса, как бы не желая кого разбудить, пояснил Володя. — Вот, укусила, — между прочим сообщил он. — Вот еще одна… Меня их укусы уже не забирают, в моем яде крови не обнаружено. Укусов 20 могу выдержать… Не знаю, правду или нет говорил Володя. Он уже заботливо упаковывал улей обратно в одеялки.

— Таких ульев у меня 20, да у отца 20. Сейчас в каждом на зиму оставлено по 5 литров меда. Сезон в этом году удачный, погода хорошая — на улей получилось по 40 литров меда. Тот есть я положил в закрома около 800 литров.

Кристина Карпова: «Северным считается мед, собранный на территориях выше 57 параллели северной широты, при этом граница распространения медоносной пчелы заканчивается на 62 параллели северной широты. … поселок Октябрьский находится на 61 градусе северной широты… Северный мед всегда отличался более высоким содержанием диастазы, чем южный. И основная причина — в породе пчел» (4).

— Почем продаете?

— По 1000 за килограмм, не за литр. За год продам.

— Может, скинуть цену?

— Нет, не имеет смысла. Лучше ждать покупателя, что с медом сделается?

— Так нет рекламы. Можно и не дождаться.

«Правительство нас не поддерживает»

— Все уходит к следующему сезону по знакомым и постоянным покупателям. У меня сын в Архангельске, у него запас — там берут. Главный конкурент — который и не конкурент вовсе — китайские меды. На ярмарках цена на них доходит до 350 рублей за кило, ну дак как иначе — наши власти пасечников не поддерживают, китайцам не препятствуют, плюс погода там другая, и медосбор идет с технических культур — с рапса и гречихи. А у нас — лесное разнотравье, сбор максимум пару месяцев. Когда лето короткое, засеваем гектаров 10 клевером, чтобы совсем не остаться без меда. Чем позднее срок отбора меда — тем он полезнее.

Кристина Карпова: «Северные пчелы… местом их обитания является Урал, …Дальний Восток, Сибирь, Алтайский край и у нас на Севере. Северная пчела… летает медленно, нектара собирает мало, но при этом выделяет очень много ферментов, которые дают высокое диастазное число (от 40 до 50 ед. Готе). Среднерусская порода пчел, называемая северной, знакома пчеловодам под названием «темная лесная» и «среднеевропейская»…» (5).

— Зачем тогда всем этим заниматься?

— Ну мы потомственные, да и свои конкурентные преимущества имеем. — У Володи оказался не только контактный характер, но и бизнес-лексикон. — Репутация северной природы в столицах хорошая, у Устьян в частности. Это раз. Производство в районе в рамках экологии, потока машин нет. Это два. Во-третьих, у нас разнотравье, понимающие люди знают, с него мед полезнее, чем с монокультуры. Наши пчелы собирают нектар с одуванчика, кипрея, клевера, чертополоха, василька, ромашки — представляете, какой букет? Да еще с голубики, черники, морошки… Ферментов полезных и целительных свойств больше. Китайский-то кремообразный мед и медом не назовешь.

Пчелиные зубы

Кристина Карпова: «Северные пчелы отличаются от других окраской (темно-серые), размерами тела (более крупные матки, трутни и рабочие особи), особенностями строения тела (только у темных пчел есть жвалы — челюсти, зубы — которыми они могут грызть даже дерево), характером (более агрессивные), выносливостью (зимостойкостью), сопротивляемостью различным болезням, высокой энергией лета… Это объясняется тем, что условия жизни в северных краях — экстремальные… Для выживания и чтобы компенсировать все тяготы зимовки, пчелы вынуждены обеспечивать себя полезной и питательной пищей» (6).

Владимир Станулевич Разбудили пчел

— Можно иметь уникальный мед, но без рекламы — бег на месте.

— Да, с рекламой плохо. Это не от укрывательства доходов, налоги платим. То ли не умеем… — Володя не стал углубляться в дебри маркетинга.

Осевший мед

— Продадите полкило на пробу? — спрашиваю. Пошли в дом, жилище чуть зажиточнее, чем у остальных устьяков, на кухне полный прагматизм: все что надо разбросано, все под рукой, в то же время профессиональная чистота.

— Дайте засахарившегося, нравится.

— Мне тоже. Только он называется «осевший». Если жидкий нужно хранить в холоде, то осевший — как хочешь. Ну вот так и живем. Закрывать дело не собираемся.

Привез мед домой, попробовал. Пишу не в рекламных целях: устьянский мед с пасеки и тот, что в магазинах, — небо и земля. Доел полкило, попросил Володю еще 3 килограмма. Сын его в Архангельске привез пластиковые ведерки, ем сам и других угощаю. Вкусно и полезно!

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