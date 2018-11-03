Еврейский вопрос на Украине. Как Петру Порошенко «бумерангом вернуло»
Многолетняя борьба за невежество украинской читательской публики, особенно оживившаяся за последние пять лет, явно приносит уже неожиданные плоды. Причем пока невежество буянит на форумах в соцсетях, в доносах или уличных разборках — действующая власть это не только поощряет, но и стимулирует. Хорошо стимулирует: на эталон безграмотности и однобокости исторического исследования — Украинский институт национальной памяти — в 2019 финансовом году истратят 105 260 тысяч гривен против 57 376 тысяч в году текущем.
Но я сейчас не о критике ангажированных украинских историко-педагогических взглядов, а о том, что насаждаемая со страниц школьных учебников и страничек историко-публицистических сайтов заурядная безграмотность порой возвращается и больно бьет по своим творцам и спонсорам.
Пример: в декабре 2015 года президент Порошенко поехал в Израиль, где встретился с премьером, президентом, патриархом Иерусалимским, а также выступил перед Кнессетом. В парламенте он расшаркался перед хозяевами и признал, что евреи сыграли выдающуюся роль в формировании и становлении государства Украина. В том числе рассказал, что «если вы посмотрите на денежные купюры молодой Украинской республики, вы увидите на них надписи четырьмя наиболее распространенными языками Украины. В том числе — на идише. Возможно, я ошибаюсь, но это были первые в XX веке деньги с еврейскими буквами. На практике это означало, что еврейский язык был одним из официальных языков молодого украинского государства. И евреи как нация были непосредственными участниками создания этой державы». Депутатам Кнессета речь вроде бы понравилась, во всяком случае, аплодировали стоя.
Тогда, в 2015-м, на Украине этого выступления практически не заметили, тем более что именно этот фрагмент был вырезан из видеоряда новостных программ. Но сейчас на дворе конец 2018 года и канун официального начала президентской и парламентской избирательной кампании (которая в реальности идет уже давно). И Порошенко «прилетело бумерангом» — спич президента вытащили на свет божий, отряхнули пыль и на днях запустили в Фейсбук. Троллинг удался: обсуждение в комментариях было матерным и бурным, а формулировка: «Интересно, Пётр Алексеевич сам верит в этот маразм, или действует по чьей-то указке?» (сайт pikabu) была не самой жесткой по отношению к нынешнему украинскому президенту.
Но самое забавное, что в данном случае Пётр Алексеевич был абсолютно прав. В период независимого существования Украинской Народной Республики (22 января — 28 апреля 1918 и 14 декабря 1918 — 18 ноября 1920) на территории, ею контролируемой, действительно ходил 100-карбованцевый государственный кредитный билет с указанием номинала на украинском, польском и еврейском языках. И пусть эмиссия его продолжалась всего 85 дней (с 5 января по 1 марта 1918) — всё равно такой факт имел место быть. Порошенко был прав.
Но историческая правота и нынешнее этническое украинское самосознание, возведенное в ранг государственной идеологии, это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Еврейские интеллектуалы ныне считают, что иные этнические группы, их трагедии и победы современных украинцев не интересуют. В определенной мере это обусловлено комплексом жертвы, который присущ украинскому народу. Это надо просто перерасти, и двадцати пяти лет существования украинского государства в его нынешней форме для этого оказалось недостаточно.
Украинское массовое этническое сознание пока не в состоянии осознать и признать факт неимоверного значения иных этносов в становлении украинского и этноса, и государственности, которые на Украине уже привычно выводят если не из позднего палеолита (Р. Лях, Н.Темирова. Учебник по истории Украины для 7-го класса. Київ, «Генеза», 2000), то из периода Древней Руси так уж точно.
Но если говорить о ранней истории государства, то в славянской Руси древнейшее название монет — еврейское (гривны были не монетами, а мерами веса). «В год 6472 (964)». Великий князь Киевский Святослав «и пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: «Кому дань даете?». Они же ответили: «Хазарам — по щелягу с сохи даем». «Шеляг» — это сикль, шекель. Монеты с таким названием евреи начали чеканить еще в I веке новой эры.
Первый сохранившийся письменный документ — еврейский. Так называемое «письмо из Каирской генизы», оно же — рукопись T-S 12.122 из Кембриджской университетской библиотеки. Выдано еврейской общиной Киева с просьбой о денежных пожертвованиях ради выкупа из долгового рабства некого Яакова бен Ханукки. Написано на иврите. 10 век.
Первый властный институт — еврейский. Последнее слово на письме из Каирской генизы, состоящее из шести символов на хазарском языке. Традиционно трактуется как «я прочел». То есть — это визирование документа высоким представителем власти. Хазары, конечно, это тюркский народ, но элита этого государства придерживалась иудейского вероисповедания.
Первое произведение древнерусской письменности — еврейское. Это «Поучение к братии», написанное новгородским епископом Лукой с многозначительным прозвищем Жидята. 11 век.
В конце концов, первый еврейский погром в Киеве — это 1113 год.
Так что повторюсь: Порошенко был прав. И его подход к еврейским лидерам в израильском Кнессете был даже изящен. Он мог бы даже успешно его повторять в большинстве стран Европы и Передней Азии, ведь исторических мотивов более чем достаточно. Но попробуй сейчас упомянуть, например, о значении венгров в становлении, по Грушевскому, «Украины-Руси»: тебя же социальные сети заклюют. На фоне того, что сейчас творится в украино-венгерских отношениях по поводу Закарпатья! А соцсети — это избиратели…
Вот и остается Петру Алексеевичу уныло повторять слова царя-поэта Соломона: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Но тоскливый комизм ситуации заключается в том, что президент Порошенко, его команда и сторонники сами приложили массу сил и энергии для умножения общего невежества общественно-исторического украинского сознания.
Но ведь Клио (муза-богиня истории) допускает насилие над собой, но не терпит издевательства. А мельницы богов мелют хотя и медленно, но неотвратимо.
Киев