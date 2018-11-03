Многолетняя борьба за невежество украинской читательской публики, особенно оживившаяся за последние пять лет, явно приносит уже неожиданные плоды. Причем пока невежество буянит на форумах в соцсетях, в доносах или уличных разборках — действующая власть это не только поощряет, но и стимулирует. Хорошо стимулирует: на эталон безграмотности и однобокости исторического исследования — Украинский институт национальной памяти — в 2019 финансовом году истратят 105 260 тысяч гривен против 57 376 тысяч в году текущем.

Сто карбованцев Украинской народной республики 1918 года с текстом на идише

Но я сейчас не о критике ангажированных украинских историко-педагогических взглядов, а о том, что насаждаемая со страниц школьных учебников и страничек историко-публицистических сайтов заурядная безграмотность порой возвращается и больно бьет по своим творцам и спонсорам.

Пример: в декабре 2015 года президент Порошенко поехал в Израиль, где встретился с премьером, президентом, патриархом Иерусалимским, а также выступил перед Кнессетом. В парламенте он расшаркался перед хозяевами и признал, что евреи сыграли выдающуюся роль в формировании и становлении государства Украина. В том числе рассказал, что «если вы посмотрите на денежные купюры молодой Украинской республики, вы увидите на них надписи четырьмя наиболее распространенными языками Украины. В том числе — на идише. Возможно, я ошибаюсь, но это были первые в XX веке деньги с еврейскими буквами. На практике это означало, что еврейский язык был одним из официальных языков молодого украинского государства. И евреи как нация были непосредственными участниками создания этой державы». Депутатам Кнессета речь вроде бы понравилась, во всяком случае, аплодировали стоя.

Тогда, в 2015-м, на Украине этого выступления практически не заметили, тем более что именно этот фрагмент был вырезан из видеоряда новостных программ. Но сейчас на дворе конец 2018 года и канун официального начала президентской и парламентской избирательной кампании (которая в реальности идет уже давно). И Порошенко «прилетело бумерангом» — спич президента вытащили на свет божий, отряхнули пыль и на днях запустили в Фейсбук. Троллинг удался: обсуждение в комментариях было матерным и бурным, а формулировка: «Интересно, Пётр Алексеевич сам верит в этот маразм, или действует по чьей-то указке?» (сайт pikabu) была не самой жесткой по отношению к нынешнему украинскому президенту.

Knesset.gov.il Петр Порошенко и Юлий Эдельштейн

Но самое забавное, что в данном случае Пётр Алексеевич был абсолютно прав. В период независимого существования Украинской Народной Республики (22 января — 28 апреля 1918 и 14 декабря 1918 — 18 ноября 1920) на территории, ею контролируемой, действительно ходил 100-карбованцевый государственный кредитный билет с указанием номинала на украинском, польском и еврейском языках. И пусть эмиссия его продолжалась всего 85 дней (с 5 января по 1 марта 1918) — всё равно такой факт имел место быть. Порошенко был прав.

Но историческая правота и нынешнее этническое украинское самосознание, возведенное в ранг государственной идеологии, это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Еврейские интеллектуалы ныне считают, что иные этнические группы, их трагедии и победы современных украинцев не интересуют. В определенной мере это обусловлено комплексом жертвы, который присущ украинскому народу. Это надо просто перерасти, и двадцати пяти лет существования украинского государства в его нынешней форме для этого оказалось недостаточно.

Украинское массовое этническое сознание пока не в состоянии осознать и признать факт неимоверного значения иных этносов в становлении украинского и этноса, и государственности, которые на Украине уже привычно выводят если не из позднего палеолита (Р. Лях, Н.Темирова. Учебник по истории Украины для 7-го класса. Київ, «Генеза», 2000), то из периода Древней Руси так уж точно.

Но если говорить о ранней истории государства, то в славянской Руси древнейшее название монет — еврейское (гривны были не монетами, а мерами веса). «В год 6472 (964)». Великий князь Киевский Святослав «и пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: «Кому дань даете?». Они же ответили: «Хазарам — по щелягу с сохи даем». «Шеляг» — это сикль, шекель. Монеты с таким названием евреи начали чеканить еще в I веке новой эры.

Первый сохранившийся письменный документ — еврейский. Так называемое «письмо из Каирской генизы», оно же — рукопись T-S 12.122 из Кембриджской университетской библиотеки. Выдано еврейской общиной Киева с просьбой о денежных пожертвованиях ради выкупа из долгового рабства некого Яакова бен Ханукки. Написано на иврите. 10 век.

Соломон Шехтер за изучением материалов Каирской генизы. 1895

Первый властный институт — еврейский. Последнее слово на письме из Каирской генизы, состоящее из шести символов на хазарском языке. Традиционно трактуется как «я прочел». То есть — это визирование документа высоким представителем власти. Хазары, конечно, это тюркский народ, но элита этого государства придерживалась иудейского вероисповедания.

Первое произведение древнерусской письменности — еврейское. Это «Поучение к братии», написанное новгородским епископом Лукой с многозначительным прозвищем Жидята. 11 век.

В конце концов, первый еврейский погром в Киеве — это 1113 год.

Так что повторюсь: Порошенко был прав. И его подход к еврейским лидерам в израильском Кнессете был даже изящен. Он мог бы даже успешно его повторять в большинстве стран Европы и Передней Азии, ведь исторических мотивов более чем достаточно. Но попробуй сейчас упомянуть, например, о значении венгров в становлении, по Грушевскому, «Украины-Руси»: тебя же социальные сети заклюют. На фоне того, что сейчас творится в украино-венгерских отношениях по поводу Закарпатья! А соцсети — это избиратели…

Вот и остается Петру Алексеевичу уныло повторять слова царя-поэта Соломона: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Но тоскливый комизм ситуации заключается в том, что президент Порошенко, его команда и сторонники сами приложили массу сил и энергии для умножения общего невежества общественно-исторического украинского сознания.

Но ведь Клио (муза-богиня истории) допускает насилие над собой, но не терпит издевательства. А мельницы богов мелют хотя и медленно, но неотвратимо.

Киев