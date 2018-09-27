Так получилось, что двум таксистам, катавшим меня по Самаре и Оренбургу, названивали, похоже, одни и те же злые люди (злоба их децибелами прорывалась через трубку). Люди эти хотели, чтобы долг был погашен. Если бы они могли, то, как девочка-монстр из «Крика», вылезли бы из экрана, шипя: «Осталось 7 дней». «Взял 15 тысяч — погасил, а они не пересчитали; теперь требуют», — злился самарский таксист. Уж не знаю, лукавил ли он, но история знакомая, правда?

Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Этот же таксист рассказывал мне, как в 90-х в Самаре (собственно, не только в ней) появлялись казино, где тольяттинские и самарские бандиты просаживали деньги. «А я был малолеткой, — ностальгировал водила, — но и мне перепадало. Там я впервые попробовал «Хеннеси» и тёлку». Он смаковал те мгновения, а ведь были те, кто в казино этих просаживал судьбы и жизни, свои и чужие. Не только в 90-х. В нулевых ведь они тоже были. Играй на автоматах, а выпивка бесплатно.

Мы стали жить цивилизованнее? Возможно. Но теперь, куда ни ступи — вляпаешься в ломбард или быстрые деньги, микрозаймы. Они, как филиалы ада, впились в города, посёлки. И лично я никак не могу привыкнуть к их обилию. На каждой остановке, на каждом углу.

Ты можешь гопнуть прохожего — и потащить цепочку в ломбард. Ты можешь занять тысяч 5, если хочешь выпить. Или 25, если хочешь, что лучше. На что фантазии хватит. Впрочем, хватает не на многое.

Да, немало говорили, писали о зверствах коллекторов, возмущались. Что-то даже наладилось. Они, коллекторы, теперь не насилуют женщин на глазах родственников. Но грибы зла ведь никуда не исчезли. Грибы зла — это ломбарды и пункты выдачи быстрых займов. И ещё конторы, где можно ставить на спорт.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Эти места — концентрированное зло, потому что действуют как удавки. Они выкачивают с людей деньги — ведь надо отдать с серьёзными процентами. Они уничтожают ответственность и свободу, потому что построены на сиюминутном желании. Возжелал чего-то — займи денег, потом отдашь. А человек должен уметь рассчитывать, зарабатывать — он не должен просто хотеть и получать тут же. Тем более, за такую оперативность он затем сполна расплатится. Это не бесплатный сыр в мышеловке — это доза по венам.

Ломбарды и микрозаймы — раковые пятна на теле больной России, новообразования, меланомы, базалиомы. Они существуют автономно, питаются силами всего организма и в конечном итоге отравляют, убивают его. Потому что ломбарды и быстрые займы, как и спортивные ставки, уничтожают все сферы жизни — и экономическую, и социальную, и психологическую. Они разрушают плановую экономику на локальном участке. Они заставляют человека идти на преступления или на как минимум необдуманные действия. Они поглощают психику, превращая в раба.

И эти новообразования — признаки куда более серьёзного, глубинного заболевания. Того, что пожирает нашу страну. Заболевание это — рабство, экономическая и психологическая удавка. Ты думаешь, что свободен: вот машинка в кредит, вот квартирка по ипотеке — но на самом деле это всё не твоё. Оно выдано тебе в долг, и ты должен будешь его погасить. Как в сделке с дьяволом.

Внешне всё вроде бы мило и даже благопристойно. В чистеньких-то квартирках и на хороших машинах. Но это — рабство, вечная недолга, которую берёшь на себя ты, а, возможно, и твои дети. Так поступают с людьми. А иногда и с целыми странами. Сначала превращают отдельного человека в туземца, внедряя карго-культ в его сознание, а после инфицируют им весь народ, всё государство.

Мы живём в долг. Нас обязали так жить. Чтобы в конечном счёте сделать рабами. Это не свобода, не экономическая и не психологическая — это дешёвая, грубо сработанная иллюзия, подделка свободы. И ломбарды, где ты закладываешь последнее — грубые швы на данной подделке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Любой ценой. Очередь за iPhone

Можно наткнуться на мошенников. Остаться без паспорта и квартиры. Можно увязнуть в долгах, потому что процентная ставка издевательски неподъёмна. Можно в алкогольном угаре легко получить деньги на чушь. Всё это понятно. Важнее — то, что глубже, та самая рабская психология.

Раскольников ходил к старухе-процентщице, а потом зарубил её топором. Классики вообще любили писать о долговой яме как о самом страшном в жизни. Классики знали толк. Они понимали, что ломбарды, ростовщики, займы — это могилы свободных людей. И с годами стало лишь хуже. Потому что ломбарды и микрозаймы, оккупировавшие Россию — это инфернальная сеть, высасывающая из людей не только свободу и деньги, но и остатки самоуважения, превращая их в покорных существ, не умеющих планировать своё будущее, а живущих сиюминутными желаниями, существующими в долговой яме, приземляющей и закапывающей в ворохе мелких мыслишек из серии «где бы добыть деньжат любыми способами, да побыстрее».

Тысячи ломбардов и займов, пять миллионов заёмщиков, миллиардные обороты — всё это вериги России и россиян, не позволяющие двигаться дальше. Сбросить их — наша задача. Сбросить не только благодаря ужесточению законов, но и благодаря изменениям в психологии. Сбросить, чтобы почувствовать себя свободными. Если мы, конечно, не из тех, кто добровольно и радостно принимает своё рабство, закладывая память предков и, как портовая девка, отдаваясь Золотому тельцу.