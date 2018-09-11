Если бы вы захотели разработать недорогую стратегию, чтобы сузить оперативный горизонт одного из самых важных региональных союзников Соединенных Штатов, то вам стоило бы поближе присмотреться к маневрам Китая в Тихом океане, поскольку Пекин взял на вооружение неплохую стратегическую модель, пишет Фергюс Хансон в статье для австралийского издания The Strategist.

Phoenix500 Китай и Австралия

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Китай готовится к большой игре в Тихом океане. Сообщалось, что Пекин собирается финансировать крупную региональную военную базу на Фиджи и исследует возможности создания военной базы в Вануату. Также Китай, по-видимому, намерен заняться реконструкцией четырех портов в Папуа-Новой Гвинее, включая стратегически значимый остров Манус. В период с 2006 по 2016 год Пекин выделил $1,8 млрд в рамках помощи региону, а китайская телекоммуникационная компания Huawei заинтересована в создании сети из подводных интернет-кабелей в регионе.

Действия Китая привели Австралию в состояние крайнего возбуждения, однако можно ли назвать ответную реакцию Канберры стратегически эффективной? Австралия поспешно нарастила объем финансовой помощи в южной части Тихого океана с $784 млн в 2017−18 годах до $926 млн в 2018−19 годах, т. е. Австралия сделает самый крупный финансовый вклад в рамках региональной поддержки. Канберра была вынуждена превзойти уровень финансового участия Китая в регионе из-за военной базы КНР на Фиджи.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии углубилось в подводный кабельный бизнес, собрав команду по расширению подводной операционной среды. Ориентировочная стоимость проекта по прокладке подводных интернет-кабелей составляет $97 млн (две трети финансирования будет поступать из бюджета по оказанию помощи). Также была достигнута договоренность с Бикетавой о расширении соглашения в сфере безопасности для противодействия неклассическим угрозам.

Австралийские доллары

Все эти шаги соответствуют внешнеполитическим обещаниям Канберры 2017 года о «большей интенсивности и амбициях» в отношении региональной политики. Однако можно ли назвать подход Австралии эффективным со стратегической точки зрения?

Всё больше китайский подход к расширению своего влияния в Тихом океане напоминает методы принуждения, свойственные для экономических отношений между Австралией и Китаем. Пекин использует сектора экономики, которые представляют наименьший интерес для Коммунистической партии Китая (КПК), но большую ценность для Австралии, чтобы оказать давление на Канберру. Например, для экономики Австралии существенный интерес представляют туристы и студенты из КНР.

В Тихом океане Китай, похоже, выявил слабые места Австралии, и теперь ему достаточно всего лишь намекнуть на возможность реконструкции того или иного тихоокеанского порта, чтобы привести Австралию в бешенство.

Долговая дипломатия является еще одним неклассическим оружием на вооружении КНР. Китай оседлал государства Тихого океана за счет предоставления неподъемных кредитов, одновременно противодействуя стремлению Канберры ускорить развитие Тихоокеанского региона. Когда долговая нагрузка государств Тихого океана станет критической, у Пекина появится еще один рычаг давления на Канберру. В обмен на облегчение бремени задолженности Китай может потребовать от Австралии отказаться от региональных планов, либо обязательства по облегчению бремени задолженности государств Тихого океана ляжет на плечи Канберры.

Бизнес в сфере создания сети подводных кабелей является еще одним средством для того, чтобы отвлечь значительные австралийские ресурсы. Китай, если бы захотел, мог бы создать в регионе сеть из дюжины подводных интернет-кабелей. Неужели Австралия готова потратить сотни миллионов на создание альтернативной подводной коммуникационной сети?

С одной стороны, действия Канберры можно понять, поскольку Австралия не заинтересована в том, чтобы сопредельные территории превратились в площадку КНР для большой военной игры. Однако можем ли мы быть уверены, что Австралия эффективно расходует свои ресурсы для противодействия амбициям КНР? В долгосрочной перспективе существует риск того, что оперативный горизонт Австралии с глобального уровня сузится до чисто регионального. Если Австралия сосредоточится лишь на своем ближайшем окружении, то Китай одержит стратегическую победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

Действия КНР в Южно-Китайском море, милитаризация искусственных островов и запугивание региональных государств не сулят ничего хорошего. Если Пекин в конечном итоге достигнет успеха в Южно-Китайском море, он почти наверняка будет стремиться к расширению пространства своего влияния. Если Австралия сделает акцент на выстраивание сотрудничества с партнерами в более широком региональном контексте, то она смогла бы внести ценный вклад в борьбу с напористым китайским государством во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Может ли Австралия выработать более эффективный поход к тем вызовам, которые стоят перед Канберрой в Тихом океане? Австралия, например, могла бы заключить грандиозное соглашение со своими соседями — всеобъемлющий пакт о сотрудничестве в сфере экономики, образования и безопасности, который предотвратил бы милитаризацию Тихого океана и позволил бы Австралии сохранить свою внешнеполитическую ориентацию, избежав ловушки сужения фокуса своего внимания до непосредственно сопредельных территорий. Австралия могла бы создать региональный совет безопасности для выработки решений по таким вопросам, как долговая дипломатия, защита критической инфраструктуры и изменение климата.