Созыв первого в истории России законодательного органа, который должен был представлять народ, стал ответом на закономерные политические пертурбации начала ХХ века. Государственная дума Российской империи должна была преобразовать страну, остановить революционные волнения, заставив власти хоть сколько-то считаться с мнением населения, но стала органом совершенно бессильным.

Здание Государственной Думы. Таврический дворец

Госдума I созыва просуществовала всего 72 дня. Царь Николай II распустил ее 9 июля 1906 года, возможно, подписав смертный приговор и себе, и всему государству.

Николай II и Александра Федоровна в день открытия I Государственной Думы

В феврале 1905 года Николай направил рескрипт на имя министра внутренних дел Александра Булыгина, где рекомендовал привлечь «выборных людей» к участию к обсуждении законодательных предложений. Попытки ограничить полномочия Государственной думы предпринимались еще на старте. Согласно манифесту Николая, который разработал Булыгин, первая Дума должна была бы стать лишь законосовещательным органом с небольшим кругом прав. Избирать ее могли крупные помещики и другие собственники недвижимости, крупные налогоплательщики, крестьяне — лишь на особых основаниях. Но «Булыгинской думе» было не суждено даже избраться, по всей стране прошли протестные выступления, в основном рабочих, которые бастовали, так как были недовольны, что их лишили возможности выбирать.

Тогда пришлось издать уже другой манифест — «Об усовершенствовании государственного порядка». Его подписали 17 октября 1905 года. В нем провозглашались основные гражданские свободы — неприкосновенность личности, свобода, совести, слова, собраний и союзов. Кроме того, он должен был установить, «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность избирательного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей». 19 октября 1905 года издали также и манифест о преобразовании Совета министров, который раньше был лишь совещательным органом при императоре.

Все это послужило образованию новых, в основном центристских, партий. В Москве прошел первый учредительный съезд Конституционно-демократической партии, чдены которой стали известны как «кадеты». В основу ее легли Союз освобождения и Союз земцев-конституционалистов, среди членов были по большей части интеллигенты. Руководство было связано с земствами, как Петрункевич, Родичев или Шингарев, а также с либеральными научными кругами — Вернадский, Струве, Милюков и Муромцев. К осени 1905 года в кадетах ходили уже почти 50 тыс. человек.

Валентин Серов. Портрет Сергея Александровича Муромцева, председателя I Государственной Думы. 1910

Своей главной целью они видели борьбу за гражданские свободы, введение демократической конституции и парламента, развитие частной земельной собственности крестьян — у помещиков для этого предполагалось по рыночной стоимости забрать 60% территорий. Для пролетариата предполагалось ввести 8-часовой рабочий день, права на забастовки и соцстраховку. Они считали важным восстановить государственную автономию Финляндии и Польши, оставив их в составе демократической России.

Заметной политической силой стали и «октябристы» — Союз 17 октября, это была правая либеральная партия, которая заботилась об интересах либерально-помещичьих и промышленно-банковских кругов. Лидерами здесь стали Родзянко,Гучков и Шипов. «Октябристы» считали возможной конституционную монархию, но с сохранением сильного царя. Финляндии, Польше и другим территориям предлагалось довольствоваться лишь культурной автономией в составе единой России. Проблемы рабочих и крестьян эту партию в целом интересовали мало, и достаточно быстро из либералов представители этой партии превратились в проправительственных агитаторов.

11 декабря 1905 года был принят указ о выборах в Госдуму. Сохранился прежний порядок выборов по куриям, которые формировались по сословному и цензовому принципу, однако теперь речь шла о куриях землевладельцев, городов, крестьян и рабочих. Помещики могли избрать около 32% выборщиков, крестьяне — 42%, горожане — 22%, рабочие — лишь 3%.

Работа комиссии по подсчёту голосов избирателей

Несмотря на то, что Госдума становилась законодательным органом, ее проекты сначала должны были утвердить Государственный Совет и сам император. Думцы могли выступить с законодательной инициативой по любому вопросу, за исключением основных государственных законов. Могли они подать и «депутатский запрос» министрам, утверждали госбюджет. Правда, в последнем полномочии не было никакого смысла благодаря царскому указу от 8 марта 1906 года, так как документ запрещал даже обсуждать статьи военного бюджета, содержание царского двора и внешние займы.

I Государственная дума в истории России приступила к работе 27 апреля 1906 года. К тому моменту население несколько разочаровалось в радикалах, да и левые — Партия социалистов-революционеров и РСДРП, а также черносотенцы — бойкотировали выборы. Большинство мест в Думе получили кадеты. Второй по численности фракцией стала Трудовая, составленная из крестьянских депутатов, в нее поначалу входили и немногочисленные рабочие, пробившиеся в парламент.

Таким образом, к июню в Думе было 176 кадетов, 102 трудовика, 33 члена польского коло, 14 беспартийных депутатов национальных окраин, еще около 100 беспартийных членов Госдумы, многие из которых были носителями правых взглядов, 10 октябристов, 18 социал-демократов, 26 мирнообновленцев. Председателем I Государственной думы стал кадет, один из основоположников конституционного права России, правовед и профессор Сергей Муромцев.

План зала заседаний Государственной думы первого созыва. Рисунок М. М. Боиовича

Аграрный вопрос стал главным, который обсуждал парламент. Трудовики хотели национализации и полного упразднения помещичьего землевладения. Кадеты были согласны забрать у помещиков территории, но уже за деньги. Но, как писал Милюков, проект «мирной крестьянской реформы оставался красной тряпкой для дворянских зубов и мишенью для правительственных атак». В мае правительство объявило в Госдуме о «безусловной недопустимости» обоих проектов.

Проект об амнистии политических заключенных правительство империи тоже отказалось даже рассматривать. К тому моменту вместо Сергея Витте его возглавил более консервативный Иван Горемыкин. Депутаты интеллигентно бились с министрами, но совершенно безуспешно. Тогда они публично выразили недоверие правительству, потребовав его замены.

Но и этот шаг стал абсолютно бесполезным. Он дал Совету министров повод заговорить о «разжигании смуты» Государственной думой. В итоге 9 июля 1906 года император ее распустил без всякого указания на выборы следующей, хоть это и противоречило всем основным законам.

Кадеты попытались что-то предпринять: около 200 депутатов по их предложению собрались в Выборге 9 и 10 июля 1906 года, где подписали воззвание «к народу от народных представителей». Россиян призывали в знак протеста против роспуска Госдумы прекратить платить налоги, поставлять новобранцев до объявления выборов во второй парламент. Однако народ видел Думу только как бесполезный орган, который ничего не сумел сделать, проработав лишь пару месяцев. Почти никто не последовал призывам. «Выборгских воззванцев» же бросили в тюрьму, запретив им когда-либо еще избираться.

Депутаты распущенной Государственной Думы прибывают в Выборг

Провальная судьба первой Государственной думы не могла не наложить отпечаток на дальнейшее политическое движение в стране. Например, Союз 17 октября поддерживал правительство и явные репрессии, отчего самые главные либералы покинули его, образовав в июле 1906 года с «правыми» кадетами новую Партию мирного обновления. Туда вошли Львов,Гейден, Шипов и Трубецкой.

Уже существовавшая к тому моменту с 1902 года Партия социалистов-революционеров тоже пережила раскол. В сентябре 1906 года от эсеров отделилась Трудовая народно-социалистическая партия, члены которой отвергали террор и проявляли большую умеренность в программных требованиях. Тогда же от «эсеров» откололось и самое радикальное крыло — «Союз социалистов-революционеров-максималистов», у которых, как несложно догадаться, отношение к насилию было прямо противоположное. Их лидера, террориста Михаила Соколова по кличке Каин и Медведь, схватили в Петербурге в 1906 году и повесили 2 декабря.

Однако пока какие-то партии дробились, другие политические организации, напротив, объединялись. Известно, что, пока в России избирали первую Госдуму, в Стокгольме с 10 по 25 апреля 1906 года прошел IV объединительный съезд РСДРП. Незадолго до созыва первого в истории империи законодательного органа власти большевики и меньшевики пересмотрели свою аграрную программу, поддержали требования крестьян о конфискации помещичьих земель, которые затем, по их мнению, следовало отдать в «общенародное достояние». Именно тогда крестьянство признали главным соратником пролетариата в революции.