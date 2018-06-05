Всерьез начинаю думать, что на русском фольклоре лежит страшное проклятие. Практически каждый современный отечественный аниматор, который берется за его экранизацию, даже очень опытный и талантливый, резко и напрочь лишается таланта и опускается на уровень наипошлейших анекдотов и «приколов» из соцсетей. Причем каждый следующий фильм оказывается заметно хуже.

Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия Главный герой

Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия Садко

По сравнению с мультфильмом «Садко», созданным на уфимской студии «Муха» режиссерами Максимом Волковым и Виталием Мухаметзяновым (создателем первой в нашей стране комикс-студии и журнала рисованных историй, ныне, увы, покойным — он ушел из жизни во время работы над фильмом), последние новогодние «Богатыри» были сущим шедевром. Во-первых, богатыри там были богатырями. Пусть и традиционно ужасно тупыми, но узнаваемыми, а Дед Мороз — Дедом Морозом. Ни один из них не переквалифицировался в кабацкие вышибалы или там сапожники. Новгородскому гостю (купцу) Садко, взрослому, солидному и даже счастливо женатому мужику, на досуге здорово игравшему на гуслях, не повезло. Он сделался сопливым парнишкой с гуслями не сложнее балалайки, на которых он бренчит, словно медведь на щепке, в то время как его мамаша горбатится на огороде, уставив в небо объемистую заднюю часть, а старенький папаша-подкаблучник ей помогает. То есть Садко современного розлива — попросту бездельник, причуды которого непонятно почему терпят. Вряд ли ради музыки, потому что музыкой в фильме даже не пахнет — ни сладостными гусельными наигрышами, ни приятными и запоминающимися песнями — вообще никакой. То, что там все же присутствует, даже не заслуживает упоминания. Про героя все же по умолчанию считается, что он играет музыку и играет круто. По крайней мере, задорно и весело — а какого рожна-то еще надо? Кто-то музицирует, а кто-то пашет — каждому свое.

Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия Царь и его дочка

Живет Садко не в вольном торговом граде Новгороде, а в какой-то мрачной дыре, управляемой тонкошеим и глупым тираном, не чающим души в своей некрасивой дочке. Тем фактом, что новгородские князья не имели ничего общего с царем из «Конька-Горбунка» и вообще с какими бы то ни было царями и королями, авторы мультика пренебрегли, вальсируя. Царь… то есть, пардон, князь, кроме дочки, повернут на посажении на кол. Вернее, эта экзотическая казнь явно овладела воображением отечественных мультипликаторов а-ля рюс — этот мотив смакуется и в самом первом «богатырском» мультике об Алеше Поповиче. И то, дети 6+ наверняка вырастут неполноценными, если не узнают точно, в какое именно место вставляли несчастным неприятные деревянные изделия и какой толщины эти орудия должны быть. А если не научатся с малолетства внимательно читать мелкий шрифт, то рискуют и вовсе не вырасти… Дружина князя — компания пузатых дармоедов, умеющая только хватать, тащить и не пущать. При дворе, разумеется, воруют и берут взятки, а больше ничем путным не занимаются. Все государственные силы Новгорода брошены на то, чтобы сбагрить замуж княжескую дочку, которая хоть и любимая, а уже поднадоела, видать. Для этого ко двору приглашаются на смотрины женихи со всего света — один другого глупее и нелепее. Нет, в каком-то смысле авторам нужно отдать дань справедливости, — они выставили в идиотском свете не только Русь, но и вообще весь интернационал, с востока на запад. Шутки при этом используются такого уровня, что начинаешь тосковать по старым, добрым кремовым тортам. Вообще «юмор» во всем мультфильме напролет ровно такой же, как и музыка — то есть никакой абсолютно.

Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия Морское царство

Подводное царство выглядит не лучше, ибо населено толпой унылых олигофренов, которые в упор не врубаются, что их царь заколдован, а власть захвачена ведьмой-авантюристкой. Совершенно непонятно, откуда взявшейся, потому что никакой истории нам не рассказывают. Никаких внятных законов у местного волшебства нет — волшебный посох попросту может все, даже воскрешать мертвых. Морские обитатели двигаются по дну так, словно на самом деле никаких хвостов у них нет, или ездят на четвероногих подводных ящерах… паря над седлами. Все выглядит так, словно авторы с кем-то поспорили на количество нелепиц и абсурда, которое они смогут загнать в 81 минуту экранного времени, и наверняка выиграли пари. Причем это вовсе не великолепный абсурд «В синем море, в белой пене» Роберта Саакянца, куда там. Подводный мир с его возможностями не произвел на создателей этого воистину «былинного» фейла ни малейшего впечатления и не смог пробудить их беспробудно спящего воображения. Похоже, они просто не представляли себе, что с ним делать. Морская царевна а-ля русалочка Ариэль, только в более энергичном современном и ужасно пресном варианте, и обитатели затонувшего корабля а-ля экипаж «Летучего Голландца» — максимум, на что их хватило.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене». реж Роберт Саакянц. 1984. СССР

Сюжет анализировать выше моих сил — это чуть теплая манная каша с редкими всплесками суетливого и невнятного действия. Конфликта — даже на детском уровне — нет, в реальную опасность для героев не веришь, зло выглядит несерьезно. Что, аферистка, ужасно боящаяся разоблачения, пусть даже и с волшебным посохом — это тот уровень зла, с которым дозволено в наше время сражаться героям? К тому же Шемаханская царица в одноименном мультике была в точности такой же, но куда прикольнее. Здесь вообще все как в бесконечных «Богатырях», только в разы хуже, глупее, скучнее и бессмысленнее. Хеппи-энд ознаменован очередным плевком в здравый смысл и историю разом — варяга Рюрика, похожего на истеричного и тупого дварфа, буквально на помойке подбирает и притаскивает под венец княжна. Так что главный герой может сполна насладиться заветными мурашками по телу вместе с совершенно беспроблемно и даром получившей отличную пару ног возлюбленной. Мурашки как индикатор истинной любви — похоже, этому предстоит войти в историю.

Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия Зло

Вопросов по итогам этого безобразия возникает ровно два. Зачем это было сделано, и сколько еще таких позорных поделок нам предстоит увидеть? Взрослые ладно, они плюнут да забудут, но чем провинились дети, из которых такие мультики могут вырастить разве что жизнерадостное бездумное быдло, ржущее над выставленным пальчиком и по-быдляцки презирающее как родную, так и мировую культуру. Убежденное, что немецкое рыцарство — это что-то вроде «Рамштайна», самурай — это тот, что выделывает цирковые трюки с мечами, все индийцы поголовно сидят голыми на гвоздях, а русские богатыри — вообще полные идиоты. Какие там философско-культурологические проблемы, затронутые в старом фильме Александра Птушко, — смеетесь что ли?

Нет, по некоторому размышлению возникает еще один важный вопрос: кто и как должен довести до сведения творческих работников, что мультфильмы для детей, да еще и снятые по мотивам классического народного эпоса, — это важное средство воспитания, а не полигон для выгуливания личных тараканов и дурачеств в стиле капустника. Каким-то образом все это должно регулироваться — если не административными средствами, которые вроде как не в моде, так деньгами. Иначе беда и вовсе не шуточная, при мысли о которой продирают отнюдь не лирические мурашки.