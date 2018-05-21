В Оренбургской области насчитывается 67 памятников Владимиру Ильичу Ленину. Многие из них, так или иначе, подвергались или нападкам, или реконструкции.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Памятник Ленину в одноимённом сквере в Оренбурге

Сколько их и где они?

В советское время ни один районный центр Оренбуржья не мог обойтись без памятника В.И. Ленину, не говоря уже об областном центре. В современное время в Оренбурге насчитывается четыре памятника Ленину, а с отнесенными к областному центру двумя сельскими поселениями, и все шесть. На втором месте по количеству памятников вождю мирового пролетариата на территории Орск — пять памятников. На третьем Бугуруслан — четыре. Три памятника имеет Новотроицк. Два — Грачёвка.

Первый снесенный памятник Ленину

Ещё в 90-е годы прошлого века православный батюшка, имя которого история не сохранила, в селе Чёрный Отрог Саракташского района Оренбуржья, договорившись с местным трактористом, увлёк бюст и постамент Ленина в речку. Об этом служитель церкви поведал в частной беседе оренбургскому журналисту.

Прежде памятник Ленину был установлен перед интернатом для умственно отсталых детей и местным храмом. Снос стал заметным делом в Оренбургской области, но дело замяли, наверное, потому, что село Чёрный отрог — родина на тот момент вице-премьера Виктора Черномырдина. Отметим, что памятник Ленину в Чёрном отроге в современных источниках не фигурирует.

Первый памятник в стране?

Стоит отметить, что памятник В.И. Ленину в одноимённом сквере в Оренбурге является, как считают местные жители, первой скульптурой, посвящённой коммунистическому вождю. Он был открыт 1 мая 1925 года. Начнем с того, что деньги, истраченные на памятник, собирались на строительство гидроэлектростанции на реке Сакмаре. Ленин умер, опыта в строительстве ГЭС практически не было и, по предложению газеты «Советская степь», решили на эти деньги поставить монумент. Скульптуру отливали в Ленинградском художественно-промышленном техникуме.

Местная легенда утверждает, что вождь изображен в натуральную величину. На самом деле это не так. При росте вождя в 155 см его статуя имеет высоту в 168 см. За искажение великого образа в сторону увеличения на 12 см скульптор В.В. Козлов 24 января 1926 года был вынужден объясняться в местном ГПУ. Его объяснения о том, что Владимир Ильич реального размера выглядел бы на постаменте слишком мелким, приняли благосклонно.

Алексей Нигматзянов Памятник Ленину в одноимённом сквере в Оренбурге

Старожилы утверждают, что первое осквернение образа вождя произошло ещё в 1960-е годы, когда на его вытянутую руку повесили помойное ведро.

Один из последних случаев издевательства над образом произошёл 3 июля 2017 года. Памятник Ленину в Оренбурге стал жертвой медиков, нарядивших монумент врачом. Двое выпускников медвуза облачили фигуру вождя революции в белый халат, а на голову Ленина надели белый колпак. Выпускники Оренбургского государственного медицинского университета пояснили полицейским, что таким способом хотели обратить на себя внимание, так как они закончили обучение в медицинской академии, а такое перевоплощение Ленина считается традиционным и происходит из года в год. Дело закончилось административным наказанием.

«Надо бить по головкам…»

Эту фразу Владимира Ленина из телефильма «Аппасионата» советских времён помнят многие. Размышляя о творчестве великих композиторов, Владимир Ильич предлагал не гладить по головкам, а бить по ним. Знал ли вождь мирового движения, что по его голове придутся эти самые удары?!

В июле 2015 года оренбургские СМИ сообщали о том, что монумент вождю мирового пролетариата в посёлке Саракташ Оренбургской области якобы расстреляли или из автомата Калашникова, или из автоматического карабина типа «Сайга». Однако в местной полиции эти заявления опровергли. По данным правоохранителей, памятник В.И. Ленину повредил молотком шесть раз судимый местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В райцентре Пономаревка Оренбургской области в ночь на 22 октября 2013 года неизвестные отпилили голову у памятника Ленину.

Рушим-рушим, недорушим

Это далеко не единственные случаи вандализма в отношении памятников вождю мирового пролетариата, произошедшие в Оренбургской области за последние постперестроечные годы. В апреле 2015 группа молодых людей отломала верхнюю часть памятника В.И. Ленину в городском парке Бузулука. Один из членов веселой компании залез на постамент, чтобы сфотографироваться. Однако гипсовый памятник не выдержал нагрузки: рука Ильича отломилась вместе с верхней частью туловища и головой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи разрушения памятников В.И. Ленину имели место несколько лет назад в Беляевке, Сорочинске и Соль-Илецке Оренбургской области. Силами местного населения собраны средства на восстановление памятников Ленину в Соль-Илецке и Сорочинске. В Соль-Илецке на реставрацию 15 лет назад потребовалось 70 тыс. рублей, в Сорочинске из бетона сделали новый монумент, на что ушло 270 тыс. рублей.

Восстанавливаем и создаём

Было бы несправедливым отнести Оренбуржье к регионам, где только издеваются над памятниками Владимиру Ленину. В апреле 2015 года в Орске Оренбургской области была проведена реставрация постамента памятника В.И. Ленину. Заменили крепления гранитных плит, а также ступени, ведущие к основанию памятника.

Set468s Памятник Ленину в Оренбурге. Площадь Ленина

Долгое время от глаз прохожих был скрыт полуразрушенный памятник Ильичу на территории медколледжа Бугуруслана. Была проведена его активная реконструкция.

2004 год запомнился оренбуржцам открытием памятника Ленину в Новотроицке Оренбургской области. Тогда газета «Правда» писала о том, как Владимир Ильич снова поднял народ на протесты — установление пятиметровой статуи повлекло за собой митинги, во время которых народ скандировал «Долой министров-капиталистов!», «Нет продаже российской земли!», «Правительству — зарплата бюджетников». Газета резюмировала:

«Возвращение в город В.И. Ленина воспринято южноуральцами как стимул в их борьбе против капиталистического угнетения и социальной поляризации, как зов к солидарности всех трудящихся».